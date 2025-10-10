Росіяни атакували ТЕС ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання
Російські окупаційні війська завдали удару по теплоелектростанції ДТЕК.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", - зазначили там.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ теплоелектростанції ДТЕК було атаковано понад 200 разів.
Масований обстріл 10 жовтня
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.
У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.
У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.
На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
