УКР
Росіяни атакували ТЕС ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

Удари РФ по енергетиці: Окупанти атакували ТЕС

Російські окупаційні війська завдали удару по теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", - зазначили там.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ теплоелектростанції ДТЕК було атаковано понад 200 разів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Читайте: Об’єкт енергетики та приватні будинки пошкоджено на Полтавщині

обстріл (31274) ТЕС (925) ДТЕК (2007)
Так відповідь буде?
10.10.2025 09:40 Відповісти
Дивіться сьогодні відосік. Можливо посилений.
10.10.2025 09:44 Відповісти
Теж цікаво. Але, судячи з усього, всі ці погрози чергове бла-бла-бла. Максимум вимкнуть на кілька годин світло у бєлгороді.
10.10.2025 09:45 Відповісти
Вона вже є. В соцмережах.
10.10.2025 09:49 Відповісти
І полетить десяток "мопедів" побити вікна в бєлгородє. Помста бубачкі страшна.😱
10.10.2025 09:51 Відповісти
Кошти виділені на захист енергооб'єктів зелені риги успішно розікрали, а по звітам побудували укриття, що витримають ядерний вибух. Усі питання до Ахметки, який за час війни геть не збіднів і навіть навпаки.
10.10.2025 10:06 Відповісти
після ахметовських ефективниг менеджерів, там не було чого захищати. ну, трохи було, але кацапи менше знищили ніж ахметівці.
10.10.2025 10:16 Відповісти
За оцінками експертів, витрати на будівництво цього судна можуть перевищувати 500 мільйонів євро, або понад 21 мільярд гривень. І навіть під час бойових дій в Україні яхта продовжувала добудовуватись - без зупинок і затримок. За даними джерела, судно було побудоване німецькою верф'ю Lürssen, яка спустила його на воду у 2024 році. Зовнішній дизайн розроблено Еспеном Ойно, а корабельну архітектуру виконала сама компанія Lürssen.
10.10.2025 10:55 Відповісти
 
 