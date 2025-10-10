Особенностью сегодняшнего обстрела является применение Россией большого количества баллистики, - Игнат

Во время массированного обстрела 10 октября российские войска применили большое количество баллистических ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, имеем очередной комбинированный удар, как его называют. Почему комбинированный? Это привлечение большого количества средств воздушного нападения различных типов, имеется в виду. Это и беспилотники, и аэробаллистические, баллистические, крылатые и авиационные ракеты", - отметил он.

Сегодняшняя атака рашистов была рассредоточена, не по одной области, а по разным регионам.

"Особенность этого удара - это применение большого количества баллистических ракет. Кроме двух аэробаллистических "Кинжалов", было применено 14 сразу баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23", - добавил Игнат.

Также он отметил, что россияне постоянно совершенствуют свои дроны.

Если раньше "шахэды" перекрасили в черный цвет, то сейчас на них устанавливают камеры и другие элементы. Сейчас специалисты изучают обломки, чтобы выяснить, какие именно технологии используют оккупанты.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

