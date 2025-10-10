РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
1 702 19

Особенностью сегодняшнего обстрела является применение Россией большого количества баллистики, - Игнат

Особенности массированного обстрела 10 октября. Что известно?

Во время массированного обстрела 10 октября российские войска применили большое количество баллистических ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, имеем очередной комбинированный удар, как его называют. Почему комбинированный? Это привлечение большого количества средств воздушного нападения различных типов, имеется в виду. Это и беспилотники, и аэробаллистические, баллистические, крылатые и авиационные ракеты", - отметил он.

Сегодняшняя атака рашистов была рассредоточена, не по одной области, а по разным регионам.

Читайте: Водоснабжение в Киеве и на Кировоградщине должны восстановить до конца дня, - Свириденко

"Особенность этого удара - это применение большого количества баллистических ракет. Кроме двух аэробаллистических "Кинжалов", было применено 14 сразу баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23", - добавил Игнат.

Также он отметил, что россияне постоянно совершенствуют свои дроны.

Если раньше "шахэды" перекрасили в черный цвет, то сейчас на них устанавливают камеры и другие элементы. Сейчас специалисты изучают обломки, чтобы выяснить, какие именно технологии используют оккупанты.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Читайте также: Минобороны РФ об обстреле энергетики Украины: "Удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России"

Автор: 

обстрел (29929) Игнат Юрий (634) баллистические ракеты (447)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
а у нас є лише балаболістичні ракети від Зеленського..
показать весь комментарий
10.10.2025 13:56 Ответить
+2
Всім від цієї новини аж полегшало,,а то ми і місця собі знайти не могли.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:55 Ответить
+2
Але ж у нас є 3000 ракет. Адже так Ігнат? Бубачка не може брехати.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всім від цієї новини аж полегшало,,а то ми і місця собі знайти не могли.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:55 Ответить
Ну що ж ви так? Насолоджуйтесь відповіддю на кацапський терор у виконанні Ігната.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:56 Ответить
Але ж у нас є 3000 ракет. Адже так Ігнат? Бубачка не може брехати.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:55 Ответить
а у нас є лише балаболістичні ракети від Зеленського..
показать весь комментарий
10.10.2025 13:56 Ответить
Ше один статист
показать весь комментарий
10.10.2025 13:56 Ответить
Ух ти, а ми і не знали. Добре що просвітив...
показать весь комментарий
10.10.2025 13:59 Ответить
Поки ви раділи що рашисти менше використовують балістики, рашисти тим часом накопичували ракети для масованого удару. Тому коли рашисти не стріляють ви краще не радійте бо це не означає що рашисти хочуть мира. А це означає що рашисти збирають сили для нового удару.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:03 Ответить
О, то мабуть ми вже четвертий рік збираємо... щось...
А потім я-а-а-а-к бабахнем! Одних "хламінго" вже повинно бути десь біля сотні штук.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:09 Ответить
не может быть
показать весь комментарий
10.10.2025 14:03 Ответить
Коли наші сміються з пуйла, що все пішло не по плану, я кажу, що, навпаки - все по його плану. Просто план був не один. Ну, не спрацював план 2-3 днів (тижнів, місяців). Але, ж гарантійно був запасний варіант - втягнути потихеньку країну у війну, поставити промисловість на військові рейки, постійно удосконалюватися, через загибель рідних, знайомих, бажання помститися українцям. У війні на виснаження ще невідомо у кого буде більше шансів. Тим більше, що США з Трампом самоусунулися, кинули Україну, а Європа якась сцикливо-нерішуча.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:04 Ответить
Треба атакувати нашими ракетами їх склади з озброєнням, аеродроми, пускові установки заводи і нафтопереробку. Електростанції тільки у випадку, якщо ракет дуже багато і атака надовго зупинить виробництво зброї, чи енергоресурсів. Атакувати електростанції, щоб погіршити життя населення - це неефективно. Це не викличе повстання у них. А от відсутність грошей, через знищення їх економіки, може викликати повстання і голодні бунти. Це перспектива наступних років війни. За рік-два ударів, без великої кількості ракет, економіку їм не покласти швидко.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:04 Ответить
Ми не настільки великі та потужні. Особливо з ложечною допомогою Заходу. Потрібні абсолютно несиметричні заходи протидії. Згадаємо що зробила маленька Чечня та фактично поставила Москву раком. Залякала терором. Ми повинні наплювати на істерики всяких умовних демократів людинолюбців та Грет і почати терор проти впливових осіб московського режиму. Їхні родини проживають не в Кацапстані. Тому викрадати дітей та шантажувати цих впливових людей цілком можливо. Це як мінімум. Отруєння водогонів російських міст також можна брати на розгляд.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:16 Ответить
Це тероризм. Українці не будуть займатися тероризмом. Це строна зла. І захід зупинить нам допомогу. Ліквідація військових злочинців - це нормально. І їх знищують, по можливості. Тільки знищення їх економічних можливостей ефективно. Бо це зупинить фінансування війни. А тероризм - це методи недолюдків, якими і є російські терористи.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:27 Ответить
Продовжуйте ходити в білому. По розбитих українських містах і селах та по кладовищам з безліччю вбитих кацапами українців і дорослих, і діточок. Чекайте вже на повне знищення нашої країни та нації.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:33 Ответить
А где наша балистика интересно? А х да, зачем нам балистика, когда есть видосики великого Ким Чин ЗЕ!
показать весь комментарий
10.10.2025 14:07 Ответить
Яка буде відповідь, зє- Ігнат?
Фуфламінго?
Паляниця?
Довгій нептун?
Мільйон дронів-задронів?
Непридатні міни?
показать весь комментарий
10.10.2025 14:09 Ответить
Лопати від Кулеби.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:11 Ответить
"Особливістю сьогоднішнього обстрілу є застосування Росією великої кількості балістики", яка закінчилася у квітні 2022 року.

Гарантії безпеки, між іншим, теж ось ось будуть готові.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:13 Ответить
14 це велика кількість?!
У нас виробляють 3 Фламінго щодня. За тижень це 21 штука!
Найвеличніший жене збреше!
Навіть якщо не вистачає пускових майданчиків для одночасного пуску, можна було б
запустити половину у відповідь.
Навіть третину!
Чого вам, бл..ть ще не вистачає для цього, крім бажання?!
показать весь комментарий
10.10.2025 14:28 Ответить
 
 