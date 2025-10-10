Масштабні перебої в Києві після нічного удару РФ: без світла майже 3 тис. об’єктів, понад 4 тис. будинків - без води, - КМДА

Через російську атаку в ніч проти 10 жовтня у Києві майже 3 тисячі об’єктів інфраструктури залишилися без електропостачання, а понад 4 тисячі будинків - без води.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що енергопостачання відсутнє на 2 939 об’єктах, водопостачання не працює у 4 474 будинках. "Київводоканал" повідомляє, що триває заповнення водопровідної системи.

Без теплопостачання залишаються 136 закладів соціальної сфери, де вже розпочався опалювальний сезон. Крім того, від газопостачання відключили будинок на бульварі Лесі Українки, який зазнав пошкоджень під час обстрілу.

У КМДА наголосили, що всі міські служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

