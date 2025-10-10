УКР
Масштабні перебої в Києві після нічного удару РФ: без світла майже 3 тис. об’єктів, понад 4 тис. будинків - без води, - КМДА

Наслідки удару РФ по Києву 28 серпня

Через російську атаку в ніч проти 10 жовтня у Києві майже 3 тисячі об’єктів інфраструктури залишилися без електропостачання, а понад 4 тисячі будинків - без води.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що енергопостачання відсутнє на 2 939 об’єктах, водопостачання не працює у 4 474 будинках. "Київводоканал" повідомляє, що триває заповнення водопровідної системи.

Без теплопостачання залишаються 136 закладів соціальної сфери, де вже розпочався опалювальний сезон. Крім того, від газопостачання відключили будинок на бульварі Лесі Українки, який зазнав пошкоджень під час обстрілу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада залишилася без води після нічної атаки РФ. ФОТОрепортаж

У КМДА наголосили, що всі міські служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Особливістю сьогоднішнього обстрілу є застосування Росією великої кількості балістики, - Ігнат

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Топ коментарі
+3
Зразу видно кеуди зклені покидьки потратили гроши Європи на захист енергосистем.
показати весь коментар
10.10.2025 14:32 Відповісти
+3
Гарно енергетику захистили! Хай попросять в Європи на це зе грошенят, завжди ж має бути що красти.
показати весь коментар
10.10.2025 14:34 Відповісти
+3
як там 3 рівневий захист поживає від зельоного наєма ?
показати весь коментар
10.10.2025 14:37 Відповісти
Зразу видно кеуди зклені покидьки потратили гроши Європи на захист енергосистем.
показати весь коментар
10.10.2025 14:32 Відповісти
Не закопали під землю та не залили бетоном ТЕЦ. Дійсно, які негідники!
показати весь коментар
10.10.2025 14:36 Відповісти
Від дронів захищає сталева сітка - можна було зробити таку металеву конструкцію, вона відносно легка і не дасть дрону влучити в ціль. русня таке давно вже робить
показати весь коментар
10.10.2025 14:38 Відповісти
у нас молоді хлопці студенти (не науковці академіки НІІ на державних зарплатах) вже розробили те що допоможе. Але цим зацікавилися іноземці а не наші урядовці...А причина самі знаєте в чому)
показати весь коментар
10.10.2025 14:45 Відповісти
Гарно енергетику захистили! Хай попросять в Європи на це зе грошенят, завжди ж має бути що красти.
показати весь коментар
10.10.2025 14:34 Відповісти
Енергетику може захистити лише ППО, яке ніколе не дає 100% резкльтату або відсутність бойових дій. Якщо б не було "захисту", ви б вже роки три не в унітаз ходили б, а в біотуалет під будинком або в поліетиленові пакетики і складали б їх на подвір'ї, а замість електрики крутили б генератор
показати весь коментар
10.10.2025 14:38 Відповісти
Гарна зелена відмазка. "Захист енергетики все одно не допомагає, тому не треба в нас взагалі питати, де захист і особливо де гроші, краще просто дайте ще!". Це ж просто геніально. За таким самим принципом можна сказати, що нема сенсу лікуватись, бо колись всі помремо. Господи, який же дебіл вам там методички пише.
показати весь коментар
10.10.2025 14:42 Відповісти
як там 3 рівневий захист поживає від зельоного наєма ?
показати весь коментар
10.10.2025 14:37 Відповісти
Хтось обіцяв блЄкаут на мААЦквЄ... Хотілось би побачити...
показати весь коментар
10.10.2025 14:38 Відповісти

Та це як два пальці об...ти. Ось, побачили, а тепер не питайте де поділи гроші)
показати весь коментар
10.10.2025 14:50 Відповісти
Оце ж наш наймогутніший і найвеличніший, як вжарив симетрично по москві, то аж гай зашумів!
показати весь коментар
10.10.2025 14:38 Відповісти
не нервуйте, виступ вечірнього кварталу вже монтується..
показати весь коментар
10.10.2025 14:52 Відповісти
Что то лучшее оружие в мире и 16 патриотов от Трампа не сильно помогли
показати весь коментар
10.10.2025 14:39 Відповісти
І то зашумів в Києві!
показати весь коментар
10.10.2025 14:40 Відповісти
Ну і чомусь мовчанка про те, що мобільний додаток Сенс-банку теж лежить.
показати весь коментар
10.10.2025 14:42 Відповісти
Вчора "найвеличніший" грозився яка в нас грізна зброя ,а скоро отримаємо томагавки ? і жодним словом не обмовився що ворог знищує Україну ,знищує енергетику ,нищить газовидобувні платформи ,убиває українців ,що йому до того головне відбілити міндіча ,шурму ,шефіра та іншу мерзоту ,після тих погроз чекай біди так і сталось.
показати весь коментар
10.10.2025 14:48 Відповісти
зелені гниди все вкрали
показати весь коментар
10.10.2025 14:50 Відповісти
 
 