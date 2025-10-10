РУС
Масштабные перебои в Киеве после ночного удара РФ: без света почти 3 тыс. объектов, более 4 тыс. домов - без воды, - КГГА

Последствия удара РФ по Киеву 28 августа

Из-за российской атаки в ночь на 10 октября в Киеве почти 3 тысячи объектов инфраструктуры остались без электроснабжения, а более 4 тысяч домов - без воды.

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что энергоснабжение отсутствует на 2 939 объектах, водоснабжение не работает в 4 474 домах. "Киевводоканал" сообщает, что продолжается заполнение водопроводной системы.

Без теплоснабжения остаются 136 учреждений социальной сферы, где уже начался отопительный сезон. Кроме того, от газоснабжения отключили дом на бульваре Леси Украинки, который получил повреждения во время обстрела.

В КГГА отметили, что все городские службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения столицы.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

+4
Зразу видно кеуди зклені покидьки потратили гроши Європи на захист енергосистем.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:32 Ответить
+4
Гарно енергетику захистили! Хай попросять в Європи на це зе грошенят, завжди ж має бути що красти.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:34 Ответить
+4
Гарна зелена відмазка. "Захист енергетики все одно не допомагає, тому не треба в нас взагалі питати, де захист і особливо де гроші, краще просто дайте ще!". Це ж просто геніально. За таким самим принципом можна сказати, що нема сенсу лікуватись, бо колись всі помремо. Господи, який же дебіл вам там методички пише.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:42 Ответить
Зразу видно кеуди зклені покидьки потратили гроши Європи на захист енергосистем.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:32 Ответить
Не закопали під землю та не залили бетоном ТЕЦ. Дійсно, які негідники!
показать весь комментарий
10.10.2025 14:36 Ответить
Від дронів захищає сталева сітка - можна було зробити таку металеву конструкцію, вона відносно легка і не дасть дрону влучити в ціль. русня таке давно вже робить
показать весь комментарий
10.10.2025 14:38 Ответить
у нас молоді хлопці студенти (не науковці академіки НІІ на державних зарплатах) вже розробили те що допоможе. Але цим зацікавилися іноземці а не наші урядовці...А причина самі знаєте в чому)
показать весь комментарий
10.10.2025 14:45 Ответить
Гарно енергетику захистили! Хай попросять в Європи на це зе грошенят, завжди ж має бути що красти.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:34 Ответить
Енергетику може захистити лише ППО, яке ніколе не дає 100% резкльтату або відсутність бойових дій. Якщо б не було "захисту", ви б вже роки три не в унітаз ходили б, а в біотуалет під будинком або в поліетиленові пакетики і складали б їх на подвір'ї, а замість електрики крутили б генератор
показать весь комментарий
10.10.2025 14:38 Ответить
Гарна зелена відмазка. "Захист енергетики все одно не допомагає, тому не треба в нас взагалі питати, де захист і особливо де гроші, краще просто дайте ще!". Це ж просто геніально. За таким самим принципом можна сказати, що нема сенсу лікуватись, бо колись всі помремо. Господи, який же дебіл вам там методички пише.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:42 Ответить
як там 3 рівневий захист поживає від зельоного наєма ?
показать весь комментарий
10.10.2025 14:37 Ответить
Хтось обіцяв блЄкаут на мААЦквЄ... Хотілось би побачити...
показать весь комментарий
Та це як два пальці об...ти. Ось, побачили, а тепер не питайте де поділи гроші)
показать весь комментарий
10.10.2025 14:50 Ответить
Оце ж наш наймогутніший і найвеличніший, як вжарив симетрично по москві, то аж гай зашумів!
показать весь комментарий
10.10.2025 14:38 Ответить
не нервуйте, виступ вечірнього кварталу вже монтується..
показать весь комментарий
10.10.2025 14:52 Ответить
Что то лучшее оружие в мире и 16 патриотов от Трампа не сильно помогли
показать весь комментарий
10.10.2025 14:39 Ответить
І то зашумів в Києві!
показать весь комментарий
10.10.2025 14:40 Ответить
Ну і чомусь мовчанка про те, що мобільний додаток Сенс-банку теж лежить.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:42 Ответить
Вчора "найвеличніший" грозився яка в нас грізна зброя ,а скоро отримаємо томагавки ? і жодним словом не обмовився що ворог знищує Україну ,знищує енергетику ,нищить газовидобувні платформи ,убиває українців ,що йому до того головне відбілити міндіча ,шурму ,шефіра та іншу мерзоту ,після тих погроз чекай біди так і сталось.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:48 Ответить
зелені гниди все вкрали
показать весь комментарий
10.10.2025 14:50 Ответить
якщо мета витіснити якнайбільше за кордон то роБЛЯТь саме так
показать весь комментарий
