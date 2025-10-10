Масштабные перебои в Киеве после ночного удара РФ: без света почти 3 тыс. объектов, более 4 тыс. домов - без воды, - КГГА

Из-за российской атаки в ночь на 10 октября в Киеве почти 3 тысячи объектов инфраструктуры остались без электроснабжения, а более 4 тысяч домов - без воды.

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что энергоснабжение отсутствует на 2 939 объектах, водоснабжение не работает в 4 474 домах. "Киевводоканал" сообщает, что продолжается заполнение водопроводной системы.

Без теплоснабжения остаются 136 учреждений социальной сферы, где уже начался отопительный сезон. Кроме того, от газоснабжения отключили дом на бульваре Леси Украинки, который получил повреждения во время обстрела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада осталась без воды после ночной атаки РФ. ФОТОрепортаж

В КГГА отметили, что все городские службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения столицы.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Особенностью сегодняшнего обстрела является применение Россией большого количества баллистики, - Игнат

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ