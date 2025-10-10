Верховная Рада осталась без воды после ночной атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Здание украинского парламента осталось без водоснабжения из-за массированной российской атаки в ночь на 10 октября.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
В Верховную Раду привезли специальную техническую воду для бытовых нужд. Во время часа вопросов к правительству депутат Алексей Гончаренко жаловался, что взял с собой зубную щетку, но обнаружил, что в здании нет воды.
По информации Геращенко, в здание Кабинета Министров также доставили биотуалеты, что указывает на перебои с водоснабжением и там.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні мівіну запарити, ні чаю попити, ні💩за собою змити.
Дайте їм усім УБД !!!🤬
Гра на публіку зашкалює. Ще б носки з труселями приніс попрати. Бутлі з водою тримай дома на такі випадки. Не дай собі засохнути!
в раді засідає бидло, ще те.