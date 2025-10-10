РУС
Верховная Рада осталась без воды после ночной атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Здание украинского парламента осталось без водоснабжения из-за массированной российской атаки в ночь на 10 октября.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Фото: Ирина Геращенко

В Верховную Раду привезли специальную техническую воду для бытовых нужд. Во время часа вопросов к правительству депутат Алексей Гончаренко жаловался, что взял с собой зубную щетку, но обнаружил, что в здании нет воды.

По информации Геращенко, в здание Кабинета Министров также доставили биотуалеты, что указывает на перебои с водоснабжением и там.

вр
Фото: Ирина Геращенко

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

ВР обстрел энергетика вода
Топ комментарии
+5
Ага зараз. Просто прибиральниць чекатиме сюрприз під трибуною.
10.10.2025 14:15 Ответить
+4
На третій рік війни наші чиновки накінець відчули що в країні війна.Я їм не завідую-щоб сидіти холодному біотуалеті в таку погоду це треба мати неабияку потужну незламність.
10.10.2025 14:14 Ответить
+4
Лайно хай дома залишають !
10.10.2025 14:20 Ответить
І шо тепер? Волосся на голові рвати?
10.10.2025 14:11 Ответить
Ні на сраці .
10.10.2025 14:26 Ответить
Не-э, осталось тiльки псувати повiтря. А ШО ДЕЛАТЬ... Адже про негайну отомсть не чути.
10.10.2025 14:29 Ответить
як же вони тепер змивати будуть....ай я яй
10.10.2025 14:12 Ответить
Лайно хай дома залишають !
10.10.2025 14:20 Ответить
А дипломат(кейс) навiщo?
10.10.2025 14:30 Ответить
На третій рік війни наші чиновки накінець відчули що в країні війна.Я їм не завідую-щоб сидіти холодному біотуалеті в таку погоду це треба мати неабияку потужну незламність.
10.10.2025 14:14 Ответить
Ага зараз. Просто прибиральниць чекатиме сюрприз під трибуною.
10.10.2025 14:15 Ответить
Коли "шарікових", у 1917, запустили до Зимового палацу, то "купа" утворилася у кожному квітнику.
10.10.2025 14:21 Ответить
Нехай Наєм їх водою забеспечить.
10.10.2025 14:15 Ответить
Слуги Зеленського - тепер ще й засранці.
10.10.2025 14:18 Ответить
у всіх смислах....
10.10.2025 14:24 Ответить
А я собі так думаю - чого це звідти так Zeленим ригиАнальним і голосяшим гівном потягло.
10.10.2025 14:20 Ответить
поставте їм біотуалети у залі, все одно трансляції звідти немає!
10.10.2025 14:21 Ответить
Ппц🤔
Ні мівіну запарити, ні чаю попити, ні💩за собою змити.
Дайте їм усім УБД !!!🤬
10.10.2025 14:22 Ответить
Ай-да паазорнiк, кацапи вже за РАду прийнялися , а воно мовчить про отомсть.
10.10.2025 14:23 Ответить
Якийсь той Гончаренко не пристосований..

Гра на публіку зашкалює. Ще б носки з труселями приніс попрати. Бутлі з водою тримай дома на такі випадки. Не дай собі засохнути!
10.10.2025 14:25 Ответить
добре що сухою мівіною харчуються, та сухим вином запивають. а то була б біда! туалети то не проблема, вони за звичкою один другому в карман ходять, а наріду, взагалі, завжди прямо на голови кладуть! ))
10.10.2025 14:28 Ответить
Може тепер хоч безмозгла пощезне з екранiв, буде займатися на сторонi вирiшенням бiльш нагальних фiзiологiчниx потреб.
10.10.2025 14:35 Ответить
оце, прибиральницям підфартило драїти засрані туалети.
в раді засідає бидло, ще те.
10.10.2025 14:36 Ответить
 
 