Верховная Рада осталась без воды после ночной атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Здание украинского парламента осталось без водоснабжения из-за массированной российской атаки в ночь на 10 октября.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

В Верховную Раду привезли специальную техническую воду для бытовых нужд. Во время часа вопросов к правительству депутат Алексей Гончаренко жаловался, что взял с собой зубную щетку, но обнаружил, что в здании нет воды.

По информации Геращенко, в здание Кабинета Министров также доставили биотуалеты, что указывает на перебои с водоснабжением и там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ об обстреле энергетики Украины: "Удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России"

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Особенностью сегодняшнего обстрела является применение Россией большого количества баллистики, - Игнат

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ