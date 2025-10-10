Верховна Рада залишилася без води після нічної атаки РФ. ФОТОрепортаж

Будівля українського парламенту залишилася без водопостачання через масовану російську атаку в ніч проти 10 жовтня.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

До Верховної Ради привезли спеціальну технічну воду для побутових потреб. Під час години запитань до уряду депутат Олексій Гончаренко скаржився, що взяв із собою зубну щітку, але виявив, що в будівлі немає води.

За інформацією Геращенко, до будівлі Кабінету Міністрів також доставили біотуалети, що вказує на перебої з водопостачанням і там.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

