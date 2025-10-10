УКР
Верховна Рада залишилася без води після нічної атаки РФ. ФОТОрепортаж

Будівля українського парламенту залишилася без водопостачання через масовану російську атаку в ніч проти 10 жовтня.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Верховна Рада залишилася без води після нічної атаки РФ
Фото: Ірина Геращенко

До Верховної Ради привезли спеціальну технічну воду для побутових потреб.  Під час години запитань до уряду депутат Олексій Гончаренко скаржився, що взяв із собою зубну щітку, але виявив, що в будівлі немає води.

За інформацією Геращенко, до будівлі Кабінету Міністрів також доставили біотуалети, що вказує на перебої з водопостачанням і там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ про обстріл енергетики України: "Удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об’єктах у Росії"

вр
Фото: Ірина Геращенко
вр
Фото: Ірина Геращенко

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Особливістю сьогоднішнього обстрілу є застосування Росією великої кількості балістики, - Ігнат

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

+9
Ага зараз. Просто прибиральниць чекатиме сюрприз під трибуною.
показати весь коментар
10.10.2025 14:15 Відповісти
+8
На третій рік війни наші чиновки накінець відчули що в країні війна.Я їм не завідую-щоб сидіти холодному біотуалеті в таку погоду це треба мати неабияку потужну незламність.
показати весь коментар
10.10.2025 14:14 Відповісти
+7
Ппц🤔
Ні мівіну запарити, ні чаю попити, ні💩за собою змити.
Дайте їм усім УБД !!!🤬
показати весь коментар
10.10.2025 14:22 Відповісти
І шо тепер? Волосся на голові рвати?
показати весь коментар
10.10.2025 14:11 Відповісти
Ні на сраці .
показати весь коментар
10.10.2025 14:26 Відповісти
Не-э, осталось тiльки псувати повiтря. А ШО ДЕЛАТЬ... Адже про негайну отомсть не чути.
показати весь коментар
10.10.2025 14:29 Відповісти
як же вони тепер змивати будуть....ай я яй
показати весь коментар
10.10.2025 14:12 Відповісти
Лайно хай дома залишають !
показати весь коментар
10.10.2025 14:20 Відповісти
А дипломат(кейс) навiщo?
показати весь коментар
10.10.2025 14:30 Відповісти
Це вже буде пАдражатьЄльство *****
показати весь коментар
10.10.2025 14:43 Відповісти
А iм не звикати.
показати весь коментар
10.10.2025 14:48 Відповісти
Коли "шарікових", у 1917, запустили до Зимового палацу, то "купа" утворилася у кожному квітнику.
показати весь коментар
10.10.2025 14:21 Відповісти
Бо вони були прості люди з народу.
показати весь коментар
10.10.2025 15:00 Відповісти
Нехай Наєм їх водою забеспечить.
показати весь коментар
10.10.2025 14:15 Відповісти
Слуги Зеленського - тепер ще й засранці.
показати весь коментар
10.10.2025 14:18 Відповісти
у всіх смислах....
показати весь коментар
10.10.2025 14:24 Відповісти
А я собі так думаю - чого це звідти так Zeленим ригиАнальним і голосяшим гівном потягло.
показати весь коментар
10.10.2025 14:20 Відповісти
поставте їм біотуалети у залі, все одно трансляції звідти немає!
показати весь коментар
10.10.2025 14:21 Відповісти
Ппц🤔
Ні мівіну запарити, ні чаю попити, ні💩за собою змити.
Дайте їм усім УБД !!!🤬
показати весь коментар
10.10.2025 14:22 Відповісти
Ай-да паазорнiк, кацапи вже за РАду прийнялися , а воно мовчить про отомсть.
показати весь коментар
10.10.2025 14:23 Відповісти
Якийсь той Гончаренко не пристосований..

Гра на публіку зашкалює. Ще б носки з труселями приніс попрати. Бутлі з водою тримай дома на такі випадки. Не дай собі засохнути!
показати весь коментар
10.10.2025 14:25 Відповісти
добре що сухою мівіною харчуються, та сухим вином запивають. а то була б біда! туалети то не проблема, вони за звичкою один другому в карман ходять, а наріду, взагалі, завжди прямо на голови кладуть! ))
показати весь коментар
10.10.2025 14:28 Відповісти
Може тепер хоч безмозгла пощезне з екранiв, буде займатися на сторонi вирiшенням бiльш нагальних фiзiологiчниx потреб.
показати весь коментар
10.10.2025 14:35 Відповісти
оце, прибиральницям підфартило драїти засрані туалети.
в раді засідає бидло, ще те.
показати весь коментар
10.10.2025 14:36 Відповісти
Всi пам`ятають потапа й настю з iх бидло-пicнею: " в нас на районi" - це якраз i е те бидло.
показати весь коментар
10.10.2025 14:41 Відповісти
ЗЫ... Ще й земляки.
показати весь коментар
10.10.2025 14:42 Відповісти
Нехай в пакетики сруть уроди. Мар'яна Бкзмозгла буде виносити до кабміну.
показати весь коментар
10.10.2025 14:42 Відповісти
Не-э, вона буде грюкати в дверi засiдань , щоби винести лайно назовню. ЗЫ... вона ж у нас екстерном - тупо-чорнорота.
показати весь коментар
10.10.2025 14:51 Відповісти
Ааааааа, так ось чому в мене вже В ТРЕТЕ переносять обіцяні повернення води та електрики - усі ремонтники на Печерські.
показати весь коментар
10.10.2025 15:03 Відповісти
А на першому фото - ті , хто найбільше хотів в туалет ?
показати весь коментар
10.10.2025 15:10 Відповісти
 
 