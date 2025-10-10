Поліція Києва працює у посиленому режимі через відключення електроенергії

У п’ятницю, 10 жовтня, патрульна поліція Києва працюватиме у посиленому режимі. На вулицях столиці збільшили кількість піших і автомобільних патрулів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

До забезпечення правопорядку залучені співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби. Вони чергуватимуть на вулицях для оперативного реагування на виклики та допомоги громадянам у разі надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через відключення електроенергії.

Спецлінія "102" працює цілодобово. Також у разі відсутності мобільного зв’язку зв’язатися з поліцією можна через WhatsApp або Viber, підключившись до Wi-Fi. Контакти чергових частин районних управлінь оприлюднено на сайті поліції.

Правоохоронці закликали киян зберігати спокій, дотримуватись правил безпеки та повідомляти про підозрілі ситуації.

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

