УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10769 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
862 8

Поліція Києва працює у посиленому режимі через відключення електроенергії

поліція

У п’ятницю, 10 жовтня, патрульна поліція Києва працюватиме у посиленому режимі. На вулицях столиці збільшили кількість піших і автомобільних патрулів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

До забезпечення правопорядку залучені співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби. Вони чергуватимуть на вулицях для оперативного реагування на виклики та допомоги громадянам у разі надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через відключення електроенергії.

Спецлінія "102" працює цілодобово. Також у разі відсутності мобільного зв’язку зв’язатися з поліцією можна через WhatsApp або Viber, підключившись до Wi-Fi. Контакти чергових частин районних управлінь оприлюднено на сайті поліції.

Правоохоронці закликали киян зберігати спокій, дотримуватись правил безпеки та повідомляти про підозрілі ситуації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві повернули світло 270 тисячам абонентів, найскладніша ситуація – у п’яти регіонах, – Міненерго

Автор: 

Київ (20269) Нацполіція (15560) електроенергія (6413)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.10.2025 13:13 Відповісти
І - кофта на спині надулася!
показати весь коментар
10.10.2025 13:56 Відповісти
Глядіть не перетрудіться...😡😡😡
показати весь коментар
10.10.2025 13:14 Відповісти
За роботу на вихідні буде їм премія? Я за поліцаїв дуже хвилююся...
показати весь коментар
10.10.2025 13:23 Відповісти
ще більше зупинять громадян чоловічої статі для перевірки військо-облікових?
показати весь коментар
10.10.2025 13:24 Відповісти
Поліція повинна бути на передовій згідно закону,а за крадіжки а-не "промахи -(прой.би)як любить називати чинна влада,має відповідати вона на чолі з зе презедентом
показати весь коментар
10.10.2025 13:41 Відповісти
Шо прям з синьою ізолентою та плоскогубцями. А якже бусіки - простоюють.
показати весь коментар
10.10.2025 13:48 Відповісти
Пьють більше кави ? ********
показати весь коментар
10.10.2025 14:39 Відповісти
 
 