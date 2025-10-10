РУС
Полиция Киева работает в усиленном режиме из-за отключения электроэнергии

поліція

В пятницу, 10 октября, патрульная полиция Киева будет работать в усиленном режиме. На улицах столицы увеличили количество пеших и автомобильных патрулей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

К обеспечению правопорядка привлечены сотрудники районных управлений полиции, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и другие службы. Они будут дежурить на улицах для оперативного реагирования на вызовы и помощи гражданам в случае чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за отключения электроэнергии.

Спецлиния "102" работает круглосуточно. Также в случае отсутствия мобильной связи связаться с полицией можно через WhatsApp или Viber, подключившись к Wi-Fi. Контакты дежурных частей районных управлений обнародованы на сайте полиции.

Правоохранители призвали киевлян сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и сообщать о подозрительных ситуациях.

Массированный обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

10.10.2025 13:13 Ответить
І - кофта на спині надулася!
10.10.2025 13:56 Ответить
Глядіть не перетрудіться...😡😡😡
10.10.2025 13:14 Ответить
За роботу на вихідні буде їм премія? Я за поліцаїв дуже хвилююся...
10.10.2025 13:23 Ответить
ще більше зупинять громадян чоловічої статі для перевірки військо-облікових?
10.10.2025 13:24 Ответить
Поліція повинна бути на передовій згідно закону,а за крадіжки а-не "промахи -(прой.би)як любить називати чинна влада,має відповідати вона на чолі з зе презедентом
10.10.2025 13:41 Ответить
Шо прям з синьою ізолентою та плоскогубцями. А якже бусіки - простоюють.
10.10.2025 13:48 Ответить
 
 