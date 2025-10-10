Полиция Киева работает в усиленном режиме из-за отключения электроэнергии
В пятницу, 10 октября, патрульная полиция Киева будет работать в усиленном режиме. На улицах столицы увеличили количество пеших и автомобильных патрулей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
К обеспечению правопорядка привлечены сотрудники районных управлений полиции, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и другие службы. Они будут дежурить на улицах для оперативного реагирования на вызовы и помощи гражданам в случае чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за отключения электроэнергии.
Спецлиния "102" работает круглосуточно. Также в случае отсутствия мобильной связи связаться с полицией можно через WhatsApp или Viber, подключившись к Wi-Fi. Контакты дежурных частей районных управлений обнародованы на сайте полиции.
Правоохранители призвали киевлян сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и сообщать о подозрительных ситуациях.
Массированный обстрел 10 октября
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
