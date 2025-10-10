Зеленський критикує захист київських ТЕЦ: Питання не тільки в ППО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз є питання до захисту енергетичних об'єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.
Про це він повідомив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, то питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути питання до мера? До комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна", - сказав Зеленський.
Голова держави додав, що в Україні для захисту та швидкого відновлення енергооб’єктів вже є велика кількість трансформаторів.
"З цього погляду вважаю, що підготовлена непогана програма, не буду казати скільки, але велика кількість трансформаторів", - додав він.
Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація назвала "політичною маніпуляцією" заяви у медіапросторі про те, що на столичних ТЕЦ немає належного захисту від російських атак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ї х лі прекрасно живе в США мільонером
Одні потужно, інші сцикливо.
Три роки поспіль відбуваються атаки на нашу енергетику. Так, не постійно, а спеціально - хвилями. Так, щоб зʼявилося відчуття того, що вже все позаду і ймовірно існують якісь домовленості про взаємний ненапад на такі об'єкти. І ми знов потрапили у цю просту пастку. І виявляється, що ключові трансформатори в Києві були захищені ємностями з піском, бо було відчуття, що більше бити туди не будуть, а прильоти будуть, як і раніше, переважно неточними. А виявилось, що ворог щось нове придумав, щоб майже відмовитись від GPS(GNSS), бо РЕБи, спуфінг і почав керувати Шахедами, як звичайними FPV. Яким чином вони передавали сигнали керування на Шахеди, то інше питання. Може і Старлінк поставили на них, може агентів задіяли, які розмістили в районі ТЕЦ у себе на даху передавачі, а для прийому відеосигналу - відповідні приймачі, підключені до інтернету. Це вже другорядне і пошук нових способів навігації і наведення дронів буде відбуватися постійно. А от чому за три роки не були захищені трансформатори залізобетонними конструкціями, це першочергове питання! Чого не вистачало, щоб це зробити за цей час? Грошей? Бажання? Людей? Підрядників? Бетону і арматури? (с)
це ж скикі за цей труд можна було захисних споруд зробити
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416) {Вводиться в дію Постановою ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3544-12 № 3544-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.417}
а також,
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період! Дипломи їм читати це дозволяють!!
Але зеленський з разумковим та єрмаком і богданом, лайна набрали в Урядовий квартал!!
Карати треба привладних казнокрадів з Урядового кварталу, а не міняти держсекретарів з генпрокурорами🤑🤑🤑!!
До речі! А де Наєм, який 2 роки тому казав, що всі об'єкти енергетичної інфраструктури забезпечені трирівневим захистом від дронів і ракет? До нього питання є? А питання до того, куди пішли мільярди на той захист, є?
Що, немає? А чого так?
Дякую, насмішили!
З вересня 2024 року - старший радник із питань боротьби з корупцією та відновлення інфраструктури у проекті Promoting Integrity in the Public Sector Activity (Pro-Integrity), який фінансується урядами США та Великої Британії.
Що вони там роблять, навіщо вони потрібні ? Може хтось підніме дупу та поїде зробить як потрібно захищяти стратегичні об'єкти.
@IrynaGerashche2
·
10 год
Я звинувачую в геноцидних практиках проти українців і знищення нашої інфраструктури виключно РФ. Але немає сил терпіти брехню української влади. Представник Банкової в Києві Ткаченко заявляє, що не допустив відключення води і світла в столиці. Цікаво, де він знаходиться? Бо навіть Печерськ зараз без води і світла. Води зараз немає навіть в приміщенні ВР, сподіваюся, в Ткаченка є телефони міністрів і слуг, аби уточнити інформацію. Мовчу про лівий берег, який в блекауті. Тому перестаньте безкінечно брехати.
Подяка і пошана енергетикам і рятувальникам, які в надважких умовах працюють і ремонтують нашу енергосистему. Працюють руками, головою, серцем, а не язиком, як Ткаченко і Банкова
люди , які фанатіли від арестовича, не здатні адекватно оцінювати ситуацію
https://t.me/zeroday_ua/2862/1436925
Прозріваю:
👀Схоже, Банкова занесла Юлькиним псам на лапу, щоб ті гавкали на Кличка і КМДА?🧐
🗣Нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко розказав, що зараз більшість киян без світла і води через атаку по блочним трансформаторам на одній із київських ТЕЦ. При чому, русня била не ракетами, а дістала по критичній інфраструктурі шахедами.
💁♂️До цього моменту було все правильно, а далі логіка вийшла з чату. Бо відповідальність за укриття ТЕЦ пан Кучеренко хоче повісити на КМДА і владу міста.
❗️Але ж за безпеку і укріплення хіба в нас відповідають не Військово-цивільні адміністрації, очільників яких Зеленський призначає напряму? ВЦА - це пряма вертикаль президента. І саме ВЦА мали правильно організувати захист критичної інфраструктури.
Знаєте, коли українці пережили чергову кошмарну ніч і точно не добрий ранок в холодних оселях без світла і води - вони найменше хочуть читати оці тупі висери одне на одного. Їх цікавлять тільки дві речі:
👉 коли нарешті влада зробить висновки і захистить критичну інфраструктуру, яка є ціллю русні з 2022 року? Купа часу було і для будівництва спецукриттів для ТЕЦ, і для домовленостей про нові системи ППО для прикриття, і для власного виробництва антишахедних засобів. 👉 і друге, коли нарешті оці всі розпіарені Паляниці з Фламінгами влаштують пекло і блекаут на росії? Але владі легше призначати винними опонентів, ніж займатись РЕАЛЬНОЮ роботою. Гидко. 🤬
Питання в безтолковості обкуреного ішака.
І все ще незадоволений???
Хай тобі дєрьмак простату помасажує - може задовільнишся???
Якщо є питання до Кличко, то чому не має до Чауса и Бриживського? Чи це знов інше?
А хто просрав захист неба на Чернігівщині, аби шахеди не летіли на Києв наче звані гості?