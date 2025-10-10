Зеленський критикує захист київських ТЕЦ: Питання не тільки в ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз є питання до захисту енергетичних об'єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Про це він повідомив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, то питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути питання до мера? До комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна", - сказав Зеленський.

Голова держави додав, що в Україні для захисту та швидкого відновлення енергооб’єктів вже є велика кількість трансформаторів.

"З цього погляду вважаю, що підготовлена непогана програма, не буду казати скільки, але велика кількість трансформаторів", - додав він.

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація назвала "політичною маніпуляцією" заяви у медіапросторі про те, що на столичних ТЕЦ немає належного захисту від російських атак.