Зеленський критикує захист київських ТЕЦ: Питання не тільки в ППО

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз є питання до захисту енергетичних об'єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Про це він повідомив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, то питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути питання до мера? До комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна", - сказав Зеленський.

Голова держави додав, що в Україні для захисту та швидкого відновлення енергооб’єктів вже є велика кількість трансформаторів.

"З цього погляду вважаю, що підготовлена непогана програма, не буду казати скільки, але велика кількість трансформаторів", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україні потрібно захистити протиповітряною обороною 203 ключові об’єкти

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація назвала "політичною маніпуляцією" заяви у медіапросторі про те, що на столичних ТЕЦ немає належного захисту від російських атак.

Зеленський Володимир (25760) Київ (20269) ТЕЦ (470) Patriot (410)
так що робить твоя військова адміністарція чим займається ?
10.10.2025 20:30 Відповісти
Ааааааа, то Клічко з Порошенко вінуваті а не Ze з міндичами та Слугами *****!
10.10.2025 20:33 Відповісти
Пилит бабло на супер-пупер потужной программе "Чистое небо".
10.10.2025 20:32 Відповісти
Пилит бабло на супер-пупер потужной программе "Чистое небо".
10.10.2025 20:32 Відповісти
яйценюк он паркан на кордоні побудував замість ракет
ї х лі прекрасно живе в США мільонером
10.10.2025 20:38 Відповісти
😊 От навіщо брезати? Яценюк живе у Нових Петрівцях. Просто ніде не світиться. Він звичайно не герой, але брехати не гарно.
10.10.2025 21:34 Відповісти
Тим чим і раніше - лізе не в свої справи. Наприклад, колишній очільник КМВА попов ставив підпис на документі про заснування приватного дистанційного псевдоліцею у приміщенні, яке планувалось віддати на потреби військових!
10.10.2025 20:43 Відповісти
*попко
10.10.2025 20:46 Відповісти
Пилять і брешуть.
Одні потужно, інші сцикливо.
10.10.2025 20:55 Відповісти
Краде, краде, краде і знов краде.
10.10.2025 20:59 Відповісти
Ми теж не задоволені, що ти, пан президент, просрав вирибницьтво ракет і нас вбивають, руйнують всю країну. Ти когось послухав? А тепер розгрібай, хоча, розгрібаємо ми.
10.10.2025 21:07 Відповісти
Наконец-то типа прозрел. На четвертую зиму. Так пусть пошорудит в своих карманах и карманах своих гельминтов. Там деньги, выделенные на защиту.
10.10.2025 20:31 Відповісти
Він сам гельмінт дерьмака
10.10.2025 20:32 Відповісти
то ти їх сам і призначів! В чому річ?
10.10.2025 20:32 Відповісти
10.10.2025 20:33 Відповісти
А що він ще може?
10.10.2025 20:32 Відповісти
Може відос запилити. А може не запилити. Може замість відоса запилити бабло...
10.10.2025 21:36 Відповісти
кляча безумовно ворог але ж накуя президент як раз щоб втрутитися в такій ситуації
10.10.2025 20:39 Відповісти
Кляча це Безугла?
10.10.2025 20:42 Відповісти
ха там всі вороги в тому разі и кляча з набитою мордою
10.10.2025 21:03 Відповісти
Закрий рота і не смій гавкати на Кличка
10.10.2025 20:33 Відповісти
Нууу, він мабудь забув, що разом з єрмачнею забрали у Кличка не лише гроші, а й повноваження майже всі. Тепер у Києві головний - призначений Зєлєнскім з подачі ОПи Тимур Ткаченко, у якого в руках є всі ресурси, але немаю совісті і віьповідальності.
10.10.2025 21:40 Відповісти
Я конечно ничего в этом не смыслю, но неужели над этими трансформаторами, нельзя было за четыре года возвести сетки, да хоть в пять этажей, или какое другое решение... это же не НПЗ
показати весь коментар
10.10.2025 20:33 Відповісти
Прикро. Виявляється, що в Києві на ТЕЦ були незахищені ключові трансформатори. Тобто найголовніший, або один з найголовніших елементів ТЕЦ. Без трансформатора в роботі ТЕЦ немає сенсу, бо неможливо передати електроенергію. По боках тих трансформаторів були ємності з піском і щебенем, які просто впали після першої ударної хвилі перших Шахедів.

Три роки поспіль відбуваються атаки на нашу енергетику. Так, не постійно, а спеціально - хвилями. Так, щоб зʼявилося відчуття того, що вже все позаду і ймовірно існують якісь домовленості про взаємний ненапад на такі об'єкти. І ми знов потрапили у цю просту пастку. І виявляється, що ключові трансформатори в Києві були захищені ємностями з піском, бо було відчуття, що більше бити туди не будуть, а прильоти будуть, як і раніше, переважно неточними. А виявилось, що ворог щось нове придумав, щоб майже відмовитись від GPS(GNSS), бо РЕБи, спуфінг і почав керувати Шахедами, як звичайними FPV. Яким чином вони передавали сигнали керування на Шахеди, то інше питання. Може і Старлінк поставили на них, може агентів задіяли, які розмістили в районі ТЕЦ у себе на даху передавачі, а для прийому відеосигналу - відповідні приймачі, підключені до інтернету. Це вже другорядне і пошук нових способів навігації і наведення дронів буде відбуватися постійно. А от чому за три роки не були захищені трансформатори залізобетонними конструкціями, це першочергове питання! Чого не вистачало, щоб це зробити за цей час? Грошей? Бажання? Людей? Підрядників? Бетону і арматури? (с)
10.10.2025 20:39 Відповісти
ти шо краще острів на Оболоні зрити нах путіна два мосто туди та перекласти бруківку на хєроїв сралінграда 3 рази за 4 роки
це ж скикі за цей труд можна було захисних споруд зробити
10.10.2025 20:40 Відповісти
Ігор Мосейчук заявив що на Полтавщині, по одному енергооб'єкту за одну атаку,прилетіло 72 шахеда.Ніякі сітки не допоможуть,і зеленський це знає,він просто невдало переводить стрілки на інших,тут допоможе тільки ППО за відсутність якої відповідає саме президент.Для телемудозвона прокатить.
10.10.2025 20:58 Відповісти
Даже если это правда, судя по глухим звукам разрывов, по ТЕЦ-6 прилетело гораздо меньше, около 10
10.10.2025 21:05 Відповісти
ІСітка пробивається першим шахєдом, за ним летять наступні.
10.10.2025 21:36 Відповісти
Ну не знаю, с дивана кажется, если трансформаторы капитально окружить габионами а сверху армированной сеткой в 3-4 этажа с расстоянием в метр, то когда первый шахед пробьет дыру, следующим за ним наверное не легко будет попасть в эту дыру размером в пару метров... ну или, может им проще заменять трансформаторы.
10.10.2025 21:47 Відповісти
Ну не одним шахедом пробьють дірку, кількома, зате решта долетить уже там де сітки не буде.
10.10.2025 21:51 Відповісти
Питань до військової адміністрації нема, у них обовʼязки грошима займатись, а захист ТЕЦ то Кличка
10.10.2025 20:34 Відповісти
Ага, Кличко мав одягнути боксерські рукавиці і відбивати ракети.
10.10.2025 20:38 Відповісти
мав обрешетити рельсами всі машини
10.10.2025 20:43 Відповісти
Гарантуєте на 100% що це спрацює? Голову на відсіч?
10.10.2025 21:23 Відповісти
В нього не має питань і до Наєма, який раніше розповідав про 3 рівні захисту...
10.10.2025 20:46 Відповісти
критикує, тому що там нема його людей, були б там його люди то засунув би язик в жопу,
10.10.2025 20:34 Відповісти
В мене перед вікнами котельня. Не ТЕЦ, яка генерує електрику, а звичайна котельня, яка генерує тепло і підігріває воду. Так, вони розуміють, шо може прилетіти. Так, вони поставили захист. Штук 20 габіонів з піском перед входом. І все. Думаю, на папері вона повністю захищена бетонним саркофагом. Не знаю, кого за це потрібно саджати.
10.10.2025 20:37 Відповісти
не зрозумів- він що- як завжди переводить стрілки на інших? кличко виноватий?
10.10.2025 20:37 Відповісти
...і Порошенко.
10.10.2025 20:39 Відповісти
Мабуть, і законодавство України треба було разумкову-зеленському-гончаруку-данилову, та їх наступникам, почитали у 2019 році щодо своїх ОБОВЯЗКІВ, в частині,

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416) {Вводиться в дію Постановою ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3544-12 № 3544-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.417}
а також,

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період! Дипломи їм читати це дозволяють!!
Але зеленський з разумковим та єрмаком і богданом, лайна набрали в Урядовий квартал!!
Карати треба привладних казнокрадів з Урядового кварталу, а не міняти держсекретарів з генпрокурорами🤑🤑🤑!!
10.10.2025 20:38 Відповісти
Коли знищили енергетику в Сумах, Чернігові, Запорожжі, Дніпрі, всі мовчать..., коли Київ чи Львів без світла крику на пів країни і всі шукають крайнього... а крайній той, хто за три роки не переніс генерацію під землю, бо очевидно все що над землею буде знищене...
10.10.2025 20:39 Відповісти
Бо в тих містах вже лояльні до Банкової керівники. А от Київ дєрьмаківській шоблі - як кістка поперек горла. Потоп в Одесі - теж кілька повідомлень і все, мер не винен, Голова ОВА не винен - просто несприятливі погодні умови. Але якщо є якась халепа в Києві, то у всьому винен Кличко (як при Порошенку навіть у підвищенні ціни на цибулю був винен "барига", а при ЗЕ! винні всі, хто завгодно, але не найвеличніше ніщо).
10.10.2025 20:45 Відповісти
Питання в тому, якого дідька дві ТЕЦ, які за своєю суттю мають нагрівати воду в кранах і на опалення, і тільки надлишковий пар використовувати для виробництва електроенергії як допоміжну функцію- в реальності живлять електроенергією половину Києва.
10.10.2025 20:39 Відповісти
Бо думали, що в Києві нормальне ППО зможе захистити ТЕЦ, а виявилось що вже ні... все що над землею ворог знищить...
10.10.2025 20:42 Відповісти
А під землею не знищить? Ракета 9 етажку пробила аж до підвала.
10.10.2025 21:38 Відповісти
Тому що ******** в Українці по Києвом Трипільську...
10.10.2025 20:52 Відповісти
Ой дурень! А те, що питаннями оборони і забеспеченням безпеки стрлиці займається КМВА (військова адміністрація), призначена Указом цього недолугого - то таке. Головне - вилити лайна на мерію та мера (чим займаються всі "позитивні блогери" від Банкової і навіть представники Юліної "Батьківщини" долучились).

До речі! А де Наєм, який 2 роки тому казав, що всі об'єкти енергетичної інфраструктури забезпечені трирівневим захистом від дронів і ракет? До нього питання є? А питання до того, куди пішли мільярди на той захист, є?
Що, немає? А чого так?
10.10.2025 20:40 Відповісти
обезьяну к ответу кто- то призовет? или соросята, как жена цезаря вне подозрений?
10.10.2025 21:01 Відповісти
ЗЕ!=соросятина?
Дякую, насмішили!
10.10.2025 21:26 Відповісти
наєм і його команда звільнились, бо їм урізали фінансування ще в минулому році.
10.10.2025 21:39 Відповісти
Але від годівнці не відповз:
З вересня 2024 року - старший радник із питань боротьби з корупцією та відновлення інфраструктури у проекті Promoting Integrity in the Public Sector Activity (Pro-Integrity), який фінансується урядами США та Великої Британії.
10.10.2025 21:42 Відповісти
ось такий ти нікчемний приЗЕдент..... нічого не можеш. зніми ще пару десятків потужних відосіків
10.10.2025 20:40 Відповісти
Поки через коридори повз Суми і Чернігів проходять дрони - спокійно не буде спати ні Київ, ні Львів.... і тп і тд
10.10.2025 20:41 Відповісти
++ . Всі бачать ці відкриті вікна для шахедів і знають місця іх стартів .... але пофіг
10.10.2025 20:52 Відповісти
мер цівільна людина, а ось військова адміністрація навіщо тоді ?

Що вони там роблять, навіщо вони потрібні ? Може хтось підніме дупу та поїде зробить як потрібно захищяти стратегичні об'єкти.
10.10.2025 20:41 Відповісти
Конечно Кличко виноват, когда у нас в Адессе какой то беспредел мы Труханова виним, а не Зелю
10.10.2025 20:42 Відповісти
Нагадайте Янєлоху Оманському що за захист київських ТЕЦ відповідає його смотрящий Тимур Теаченко. А замість купівлі золотих унітазів Міндічу треба було краще робити кращі засоби захисту.
10.10.2025 20:43 Відповісти
та ясний пєнтіум! питання - "де бабло" для його ж оп-и, по фінансування ппо!
10.10.2025 20:46 Відповісти
а мер що ?-дронами і пво керує?-в нього завжди виноваті кличко і порошенко--якась манічка в нашої влади
10.10.2025 20:48 Відповісти
Дебіл блд. І диверсант. По факту дав наводку кацапам на вразливі об'єкти.
10.10.2025 20:48 Відповісти
По ідеї ТЕЦ має опікуватись не Кличко, а голова військової адміністрації, призначений зебілом. Шаурміст ткаченко. Який зростив ресторан з туалету в одному з парків міста.
10.10.2025 20:51 Відповісти
Iryna Gerashchenko
@IrynaGerashche2
·
10 год
Я звинувачую в геноцидних практиках проти українців і знищення нашої інфраструктури виключно РФ. Але немає сил терпіти брехню української влади. Представник Банкової в Києві Ткаченко заявляє, що не допустив відключення води і світла в столиці. Цікаво, де він знаходиться? Бо навіть Печерськ зараз без води і світла. Води зараз немає навіть в приміщенні ВР, сподіваюся, в Ткаченка є телефони міністрів і слуг, аби уточнити інформацію. Мовчу про лівий берег, який в блекауті. Тому перестаньте безкінечно брехати.

Подяка і пошана енергетикам і рятувальникам, які в надважких умовах працюють і ремонтують нашу енергосистему. Працюють руками, головою, серцем, а не язиком, як Ткаченко і Банкова
10.10.2025 20:54 Відповісти
Після цієї війни (якщо доживемо, звісно) треба ставити пам'ятники не якимось викопним допотопним політикам, а військовим, енергетикам і рятувальникам. В усіх містах і селах - бо саме вони зараз тримають Україну і українців.
10.10.2025 21:06 Відповісти
чомусь я думаю, навпаки, біля портретів шевченка повісять і зелю
люди , які фанатіли від арестовича, не здатні адекватно оцінювати ситуацію
10.10.2025 21:08 Відповісти
Я цього боюся найбільше. Якщо це гундосе лайно, цей брехливий геноцидник буде записаний в Історії, як герой, після всього, ЩО він зробив, то... Це буде остаточний і повний кінець України і перетворення її на ЗЕНДР.
10.10.2025 21:20 Відповісти
Питання для знавців: а є Державні стандарти, Будівельні нормативи, Типові проекти або Затвердженні в відповідних інституціях індівідуальні проекти на такі споруди? А то хтось щось побудує з ранку, а ввечері Пліснява спустить на будівельника (якщо це не Міндіч та не Татаров) всіх чиловиків: і прокуратуру, і СБУ, і поліцію, і БЕБ, і подоляцких тролів...
10.10.2025 20:58 Відповісти
На одній із київських ТЕЦ пошкоджено блочні трансформатори через відсутність захисту - їх вразили звичайні дрони, а не балістичні ракети, - нардеп Кучеренко

https://t.me/zeroday_ua/2862/1436925

10.10.2025 20:58 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Прозріваю:
👀Схоже, Банкова занесла Юлькиним псам на лапу, щоб ті гавкали на Кличка і КМДА?🧐
🗣Нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко розказав, що зараз більшість киян без світла і води через атаку по блочним трансформаторам на одній із київських ТЕЦ. При чому, русня била не ракетами, а дістала по критичній інфраструктурі шахедами.
💁‍♂️До цього моменту було все правильно, а далі логіка вийшла з чату. Бо відповідальність за укриття ТЕЦ пан Кучеренко хоче повісити на КМДА і владу міста.
❗️Але ж за безпеку і укріплення хіба в нас відповідають не Військово-цивільні адміністрації, очільників яких Зеленський призначає напряму? ВЦА - це пряма вертикаль президента. І саме ВЦА мали правильно організувати захист критичної інфраструктури.
Знаєте, коли українці пережили чергову кошмарну ніч і точно не добрий ранок в холодних оселях без світла і води - вони найменше хочуть читати оці тупі висери одне на одного. Їх цікавлять тільки дві речі:
👉 коли нарешті влада зробить висновки і захистить критичну інфраструктуру, яка є ціллю русні з 2022 року? Купа часу було і для будівництва спецукриттів для ТЕЦ, і для домовленостей про нові системи ППО для прикриття, і для власного виробництва антишахедних засобів. 👉 і друге, коли нарешті оці всі розпіарені Паляниці з Фламінгами влаштують пекло і блекаут на росії? Але владі легше призначати винними опонентів, ніж займатись РЕАЛЬНОЮ роботою. Гидко. 🤬
10.10.2025 21:35 Відповісти
Алєксєй Кучєрєнко все точно підгавкнув владі, "влада Кієва вінавата", а те що під час війни обороною міста повинна займались військова адміністрація, то таке, головне спвати в унісон з владою.
10.10.2025 21:43 Відповісти
ой і тут вкрали
10.10.2025 20:58 Відповісти
Так с Киева состриг 8 ярдов,а потом защиту спрашивает.Недовольное что.
10.10.2025 20:59 Відповісти
с обезьяны наема когда спросите?
10.10.2025 20:59 Відповісти
Та ти шо? І винуватий, звісно , буде Клічко. А не уся твоя зелена *******, яка замість побудови захисту е/е, людям локшину на вуха вішала 3 роки, розікравши гроші.
10.10.2025 21:01 Відповісти
На столичних ТЕЦ немає належного захисту від російських атак. Ну, як показала практика, це відповідає дійсності.
10.10.2025 21:02 Відповісти
Де взяти проект за Вашими словами "належного захисту"? Хто визначить достатність захисту і поставить свій підпис?
10.10.2025 21:17 Відповісти
Як погоджувати призначення на «жирні посади» - до Ткаченка, як захищати ТЕЦ до Кличка. Як гроші забрати - до КМДА, як оборону забезпечити - до Кличка, як пропіаритись - Ткаченко… Де звіти військової адміністрації перед громадою Києва про свою діяльність?
10.10.2025 21:04 Відповісти
Я думаю, що захист енергопостачання столиці країни це відповідальність першої особи цієї країни, бо мер міста не є головнокомандувачем збройних сил. Тому якщо у пана президента є питання з приводу захисту київських ТЕЦ, то він повинен поставити їх собі. Я не фанат Кличка, але вішати всіх собак на нього просто тупо.
10.10.2025 21:18 Відповісти
10.10.2025 21:06 Відповісти
ТО ЦЕ ПРЯМІ ОБОВЯЗКИ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ!!!!! Захищати стратегічні споруди і людей Підскажіть пану президенту .
10.10.2025 21:09 Відповісти
Слабка ланка в нашій ППО -це зелена сволота яка захопила крісло головнокомандуючого, вчепилась в нього ратицями і кричить - яневтік!
10.10.2025 21:13 Відповісти
Зеленський критикує захист київських ТЕЦ: Питання не тільки в ППО Джерело: https://censor.net/ua/n3579062

Питання в безтолковості обкуреного ішака.
10.10.2025 21:14 Відповісти
Геть простроченого ішака!
10.10.2025 21:16 Відповісти
Відібрав в Київа 8 мільйярдів, посадив свого смотрящєго.
І все ще незадоволений???
Хай тобі дєрьмак простату помасажує - може задовільнишся???
10.10.2025 21:17 Відповісти
А що робить у Києві бабай Мамедов, тобто Ткаченко? Тільки гроші краде і Кличка підсиджує.То на хіба він у Києві потрібний?
10.10.2025 21:18 Відповісти
Правильно сказав Сіярто - Зеленський відірваний від реальності.
10.10.2025 21:20 Відповісти
Хорошо быть пересидентом Зегеварой: ни за шо не отвечаешь, слушаешь доклады и раздаешь поручения...
10.10.2025 21:26 Відповісти
Непонятно що хотів сказати. Це типу претензія до Клічка, що не позбивав? Чи що Петріот не купив? Що треба було зробити? Якщо захистні споруди - то це до Ткаченкяна, він же зараз з трусів вистрибує, такий дєятельний, активний, "майже мер".
10.10.2025 21:28 Відповісти
Два муділа грабують країну і кидаются гівном ,хто крайній
10.10.2025 21:29 Відповісти
А хто мав захистити? Хіба не наем з кулебою?
Якщо є питання до Кличко, то чому не має до Чауса и Бриживського? Чи це знов інше?
А хто просрав захист неба на Чернігівщині, аби шахеди не летіли на Києв наче звані гості?
10.10.2025 21:39 Відповісти
Ти,падлюка,повинен ще був в 2019році думати про оборону.А ти ґ,курва,думав про "Велике крадівництво."
10.10.2025 21:39 Відповісти
Где удары по ТЕС Москвы? только симметрия может быть в такой ситуации. И Украина даже больше должна и Питер тоже тушить и другие города.
10.10.2025 21:52 Відповісти
 
 