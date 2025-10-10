Україна запропонує США угоди щодо систем ППО, а також HIMARS й ATACMS, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація незабаром вирушить до США для домовленостей про закупівлю американського озброєння. Серед пріоритетів — системи ППО, артилерійська система HIMARS, ракети ATACMS.
Про це він повідомив під час брифінгу 10 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про TOMAHAWK. Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна використовує 140-150 дронів власного виробництва, і може зібрати 300-350, "і коли у вас протягом тривалого проміжку часу, наприклад, 40 або 50 ATACMS – це нічого не означає".
Зеленський розповів, що домовленості про угоду входять в процес обговорення закупівлі Україною озброєння у Вашингтона, назвавши це Mega Deal.
"Найголовніше в цій угоді — системи ППО. Ми готові це купувати, і ми готові задіяти різні види програм. PURL серед них. Також є двосторонні угоди. Партнери розуміють, що що потрібно виділяти гроші на системи ППО, перш за все американські, але і не тільки", - зауважив президент.
Зеленський також сказав, що Силам оборони України необхідна зброя не лише для захисту, а й для завдання далекобійних ударів.
"Ви всі знаєте ці назви. Це HIMARS, ATACMS, TOMAHAWK. Ми не боїмося їх говорити, але не хочемо, щоб розмова про це затягнулась. Ми очікуємо на позитивну відповідь від США", - додав він.
Україна представила адміністрації президента США Дональда Трампа пакет пропозицій щодо нової угоди у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння на десятки мільярдів доларів. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що це буде другою частиною гарантій безпеки для країни.
Україна прагне закупити щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot, а також ракети та інше обладнання для захисту міст і критичної інфраструктури.
