Зеленский и Трамп могут встретиться в Вашингтоне 17 октября, - FT
Президент США Дональд Трамп планирует принять украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне в пятницу, 17 октября.
Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп планирует принять президента Зеленского в Вашингтоне в пятницу, как сообщили мне три человека, знакомые с этими планами. Это происходит после двух телефонных разговоров между президентами в прошлый уикенд, во время которых они обсудили продажу ракет Tomahawk и пути прекращения российско-украинской войны", - пишет он.
В понедельник в Вашингтон отправилась украинская делегация, в которую входят премьер-министр Юлия Свириденко и секретарь СНБО Рустем Умеров. Они обсудят укрепление ПВО и ударные возможности Украины, а также энергетику и новые санкции против России.
