Зеленский и Трамп могут встретиться в Вашингтоне 17 октября, - FT

Встреча Трампа и Зеленского может состояться 17 октября

Президент США Дональд Трамп планирует принять украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне в пятницу, 17 октября.

Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп планирует принять президента Зеленского в Вашингтоне в пятницу, как сообщили мне три человека, знакомые с этими планами. Это происходит после двух телефонных разговоров между президентами в прошлый уикенд, во время которых они обсудили продажу ракет Tomahawk и пути прекращения российско-украинской войны", - пишет он.

В понедельник в Вашингтон отправилась украинская делегация, в которую входят премьер-министр Юлия Свириденко и секретарь СНБО Рустем Умеров. Они обсудят укрепление ПВО и ударные возможности Украины, а также энергетику и новые санкции против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп обсуждали снятие ограничений на поставки оружия Украине, - Сибига




Зеленский Владимир (22236) США (28047) Трамп Дональд (6778)
Можуть - а можуть і не зустрітись - як карта ляже
13.10.2025 17:27 Ответить
Навіщо купувати, запропонуй Трампу обмін,- ти, йому кращі і новіші "фламінго" , а він тобі, старі "томагавки"! І нехай, доплатить...
13.10.2025 17:28 Ответить
Так можна іпутіна запросити - нехай заплатить за поставку томагавків)
Хоча ... раша і так заплатить) https://www.dw.com/uk/ce-ne-konfiskacia-so-v-es-hocut-zrobiti-z-aktivami-rf/a-74256220
13.10.2025 17:35 Ответить
"Перетруть" тет - а - тет...
По телефону мобільни пакетни хвилини закінчилися - далі (в подальшому) дуже може бути "дорого"
13.10.2025 17:46 Ответить
Уверен на этой встрече окончательно утвердят поставки ракет Томагавк в Украину. У США этих просроченных ракет восемь тысяч. И их надо утилизировать где-то. Лучше чем на этой войне место не найти...
13.10.2025 17:51 Ответить
Щось Зеленський мовчить про поїздку. Да і прес-служба БД. Є сумнів.
13.10.2025 18:05 Ответить
 
 