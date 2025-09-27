Зеленский и Трамп обсуждали снятие ограничений на поставки оружия Украине, - Сибига
Президент Владимир Зеленский обсудил с лидером США Дональдом Трампом отмену ограничений на поставки оружия Украине для сдерживания РФ.
Об этом в эфире телемарафона 26 сентября рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Глава МИД заявил, что встреча Зеленского и Трампа 23 сентября была продуктивной и многообещающей, "исторического характера, когда общение меняет парадигму".
"Встреча действительно знаковая, с новым качеством элементов, которые обсуждались, с особой химией между двумя лидерами и безусловно, она будет иметь продолжение",- сказал министр.
В частности, президенты говорили о замороженных российских активах. Сибига отмечает, что справедливо, чтобы страна-агрессор Россия платила за разрушения, которые она вызывает.
Кроме этого, Зеленский проинформировал Трампа о ситуации на поле боя. Это важно, поскольку Трамп получает об этом информацию из разных кругов, и было весомым рассказать о реальном состоянии дел на фронте в Украине, отметил глава украинской дипломатии.
Также, по словам Сибиги, лидеры Украины и США говорили о соглашении об ископаемых и украинском опыте войны с помощью дронов. Речь также шла о снятии любых табу на поставки оружия для Украины.
"Должен быть пакет сдерживания. Россия должна понимать, что атакуя Украину 600-800 дронами, будет получать пропорциональный ответ, а то и больше", - сказал глава МИД.
Ранее издание The Wall Street Journal Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.
Українська компанія Zelupa Point на міжнародній виставці в Польщі анонсувала розробку власних балістичних ракет.
Американська мобільна наземна пускова установка Typhon може швидко перевозитися на вантажному напівпричепі і здатна запускати крилаті ракети Tomahawk з дальністю польоту близько 2000 км та багатоцільові ракети SM-6 (дальність до 500 км).
Радіус дії ракет сухопутних військ армії США до сих пір не міг зрівнятися з тим, що мають ракети, що стоять на озброєнні ВМС і ВПС.
Тепер це стало можливим.
Ракетні комплекси Typhon, що випускаються компанією Lockheed Martin, вперше будуть розміщені на японській території, підтвердили Сили самооборони Японії.
Придворне кодло отримало мільярди $ на "Фламінго", яка здатна вражати цілі на відстані 3000 кілометрів.
Як пише Associated Press з посиланням на експертів, FP-5 "Фламінго" є однією з найбільших ракет у світі, що доставляє корисне навантаження вагою 1150 кілограмів. Стверджують, що ракети розгортаються від 20 до 40 хвилин до старту, максимальна швидкість ракети - 950 км/год.
Поки що Fire Point виробляє приблизно одну ракету "Фламінго" на день, але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день.
компанія Fire Point, яка вже отримує небачені досі в українському ОПК обсяги фінансування - 1,23 млрд євро від уряду Данії, 5 млрд євро від уряду Німеччини (за заявами представників компанії Fire Point), збирається також будувати на всі гроші світу системи ППО, крилаті та балістичні ракети.
Нагадаю, що це та сама неймовірно успішна нова компанія, яка до 2023 року ще не займалася безпілотниками, а в 2024 році вже отримала третину всіх замовлень держави на далекобійні дрони (технічний директор компанії Fire Point Ірина Терех - раніше займалася архітектурним дизайном i робила меблі з бетону.
