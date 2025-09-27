Зеленский и Трамп обсуждали снятие ограничений на поставки оружия Украине, - Сибига

Президент Владимир Зеленский обсудил с лидером США Дональдом Трампом отмену ограничений на поставки оружия Украине для сдерживания РФ.

Об этом в эфире телемарафона 26 сентября рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД заявил, что встреча Зеленского и Трампа 23 сентября была продуктивной и многообещающей, "исторического характера, когда общение меняет парадигму".

"Встреча действительно знаковая, с новым качеством элементов, которые обсуждались, с особой химией между двумя лидерами и безусловно, она будет иметь продолжение",- сказал министр.

В частности, президенты говорили о замороженных российских активах. Сибига отмечает, что справедливо, чтобы страна-агрессор Россия платила за разрушения, которые она вызывает.

Кроме этого, Зеленский проинформировал Трампа о ситуации на поле боя. Это важно, поскольку Трамп получает об этом информацию из разных кругов, и было весомым рассказать о реальном состоянии дел на фронте в Украине, отметил глава украинской дипломатии.

Также, по словам Сибиги, лидеры Украины и США говорили о соглашении об ископаемых и украинском опыте войны с помощью дронов. Речь также шла о снятии любых табу на поставки оружия для Украины.

"Должен быть пакет сдерживания. Россия должна понимать, что атакуя Украину 600-800 дронами, будет получать пропорциональный ответ, а то и больше", - сказал глава МИД.

Ранее издание The Wall Street Journal Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

