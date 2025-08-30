РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8829 посетителей онлайн
Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
5 673 38

США предоставляют Украине оружие для ударов вглубь России, - посол США в НАТО Уитакер

Мэтью Витакер об ударах по РФ

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп создал условия, которые заставили Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что стратегия Трампа полностью отличается от политики Джо Байдена по трем основным пунктам:

Во-первых, отметил посол, американское оружие, которое сейчас используется на фронте в Украине, не оплачивается американскими налогоплательщиками.

Во-вторых, по его словам, США ведут переговоры с Россией, чего не происходило при администрации Байдена.

"И наконец, мы предоставляем Украине возможности для ударов по более удаленным целям на территории России", - отметил Уитакер.

Он отметил, что Трамп создал совершенно другую ситуацию, чем во времена Байдена, поскольку заставил Владимира Путина сесть за стол для переговоров.

По словам посла США при НАТО, этот диалог еще не завершен, но "стороны все еще ведут эти переговоры, обмениваются пленными, есть много хороших новостей".

"Все мы хотим, чтобы эта война закончилась. Это не война Трампа, но он, безусловно, хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет, чтобы удары по городам Украины прекратились. Он хочет, чтобы убийства и смерть прекратились", - подчеркнул Уитакер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной ATACMS для ударов вглубь РФ, - WSJ

Автор: 

оружие (10418) Уитакер Мэтью (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Трамп створив таку ситуацію , якою повністю розвʼязав
руки кремлівському уроду , знімаючи потихеньку санкціі
і не призначавши нових !!
А ху@ло озвірів від того , що йому не вдається поставити
на коліна Украінців , навіть при кишеньковому президенту
США !!
показать весь комментарий
30.08.2025 07:13 Ответить
+23
Украина слезам словам не верят - как дадите, как полетят по рф, тогда и поверим... а пока что, вы гораздо хуже Байдена: такой подставы с шавкой Венсом в Овальном не было бы, такого позора как на Аляске при нем США не знала, а ***** не получило бы свой маленький триумф. И ладно, если бы был результат - Главный на "Раене" приструнил зарвавшегося питерского гопаря, но вместо этого он фактически ведет себя как его агент, легитимизирует и выигрывает для него время.
показать весь комментарий
30.08.2025 07:12 Ответить
+17
Та ні, довбойоб один, а всі інші просто хочуть бути біля корита.
показать весь комментарий
30.08.2025 06:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один довбойоп.
показать весь комментарий
30.08.2025 06:55 Ответить
Та ні, довбойоб один, а всі інші просто хочуть бути біля корита.
показать весь комментарий
30.08.2025 06:59 Ответить
популістам, віри немає, дивимось на реальні дії...
показать весь комментарий
30.08.2025 07:03 Ответить
Вони є ну їх немає
показать весь комментарий
30.08.2025 07:08 Ответить
Украина слезам словам не верят - как дадите, как полетят по рф, тогда и поверим... а пока что, вы гораздо хуже Байдена: такой подставы с шавкой Венсом в Овальном не было бы, такого позора как на Аляске при нем США не знала, а ***** не получило бы свой маленький триумф. И ладно, если бы был результат - Главный на "Раене" приструнил зарвавшегося питерского гопаря, но вместо этого он фактически ведет себя как его агент, легитимизирует и выигрывает для него время.
показать весь комментарий
30.08.2025 07:12 Ответить
Ти за всю Україну не розписуйся: вірить не вірить,полетять не полетять...Чого наша вітчизняна зброя вперто не летить,всі ці овіяні легендами хриплого Наполеончика: Рути,Паляниці,Пекли,Маци,Фламінги,Нептуни ,довгі і не дуже,Громи,Сармати,Коршуни,Сапсани тощо ? Їх теж Америка не дає? Вивчи ситуацію,проаналізуй і тут нам доповіси! Всерівно,тобі нема чого робити в ухилянтській нірці...
показать весь комментарий
30.08.2025 10:48 Ответить
Докладываю из ухилянтской норы - ты вообще в адеквате, как все то что ты написал относится к моему комментарию, какая связь между неспособностью наших произвести ракеты и имеющим основания недоверие к заявлениям западных чиновников... можешь не отвечать - никакой, тебе просто захотелось пукнуть в лужу и ты зачем то выбрал для этого мой комментарий.
показать весь комментарий
30.08.2025 10:56 Ответить
йди прогуляйся до найближчої ТЦК,аналітик. і ніколи не вступай в дискусії з розумнішими і грамотнішими від себе.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:11 Ответить
Где ты дискуссию увидел о умнейший, а в остальном ты прав, не стоило вляпываться...
показать весь комментарий
30.08.2025 11:13 Ответить
Трамп створив таку ситуацію , якою повністю розвʼязав
руки кремлівському уроду , знімаючи потихеньку санкціі
і не призначавши нових !!
А ху@ло озвірів від того , що йому не вдається поставити
на коліна Украінців , навіть при кишеньковому президенту
США !!
показать весь комментарий
30.08.2025 07:13 Ответить
⚠️ Курва, два Шахеда у напрямку Седльце, Польща.

Літаки НАТО, підйом!
показать весь комментарий
30.08.2025 07:15 Ответить
посадка
показать весь комментарий
30.08.2025 07:22 Ответить
Який підйом, якщо треба дрочити на Волинську трагедію.
показать весь комментарий
30.08.2025 07:42 Ответить
я б не накидував так на поляків, те що в них през ідіот,
так і в Україні полудурок.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:23 Ответить
А чому тільки през? Вони своїми подвійними стандартами про історію столітньої давнини вже давно всю пліш проїли.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:43 Ответить
але поміч союзників не з України в Польщю іде, а з Польші в Україну.
а висипанае українське зерно на кордоні і вилита олія?
це саме ті поляки яки в Україні зелені...
показать весь комментарий
30.08.2025 08:52 Ответить
Поляки гадали, що тримають "Бога за бороду" коли блокували українське зерно, а вже через рік...

«Польські термінали несуть дуже високі експлуатаційні витрати. Ми також помітили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, мають у своїх портах велику кількість зерна з України. Ці країни здатні обробляти перевезення сировини, одночасно запобігаючи її розподілу на своїх внутрішніх ринках. На жаль, у Польщі цією ситуацією нехтують»

- розповіла генеральний директор групи CSL Лаура Головач.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:08 Ответить
і тут ми помітили!...
показать весь комментарий
30.08.2025 11:16 Ответить
і шо цікаво і одного і другого вибрали мудрії народи!
показать весь комментарий
30.08.2025 08:25 Ответить
Іноземні виробники подали тисячу заявок на випробування зброї в Україні
показать весь комментарий
30.08.2025 07:19 Ответить
США не надають Україні, а продають Европі.
забудьте ті чяси коли США щось Україні надавали.
руді і зелені завжди все передергують і грають на картинку.
Колись Голлівуд перезніме серіал про голобородька з донею в головній ролі - амімація звісно....
показать весь комментарий
30.08.2025 07:20 Ответить
дякуємо
дуже дякуємо
тобто пішов ти зі своєю брехнею
трампону у дупу
показать весь комментарий
30.08.2025 07:23 Ответить
а може не треба , в нас Фламінго картоні є які показував піаніст
показать весь комментарий
30.08.2025 07:23 Ответить
Що це за набір маячні?
показать весь комментарий
30.08.2025 07:39 Ответить
Зброю дають, а дозвіл ні)
показать весь комментарий
30.08.2025 07:49 Ответить
Зброя без дозволу на застосування - це брухт.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:07 Ответить
80-річний імбецил, якого 77 мільйонів американців обрали президентом, перетворив раніше демократичну країну на цирк холуїв і кретинів
показать весь комментарий
30.08.2025 08:13 Ответить
Булшіт
показать весь комментарий
30.08.2025 08:25 Ответить
Ракет або чогось ще на рашке не бачили давно. На відосиках тільки дрони типу тарантайка.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:34 Ответить
@ "Лицемірний Трамп каже неправду: він прагне закінчити не війну, а супротив України. Замість допомагати жертві, він тисне на неї з вимогою здатися агресору.
Трамп - тупа, брехлива, сциклива і безпринципна істота."
показать весь комментарий
30.08.2025 08:35 Ответить
СКЛАДЕНА ТРАМБОНОМ СИТУАЦІЯ- БІЛЬШЕ РАШИСТСЬКИХ ОБСТРІЛІВ УКРАЇНИ.РУЙНУВАНЬ,ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ,ТА ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ,СИТУАЦІЯ ВКАЗУЄ НА СПІВУЧАСТЬ "ТРАМБОНА" (ЯК ЗАЦІКАВЛЕНОГО РАШИСТСЬКИМИ ГРОШИМА) СПІВУЧАСНИКА КУЙЛА В ЙОГО ОКУПАЦІЙНІЙ КРОВОПРОЛИТНІЙ ВІЙНІ В УКРАЇНІ
показать весь комментарий
30.08.2025 09:05 Ответить
Гірше виборів Трампа в США є вибори Голобородька в Україні в 2019 році. Що той, що наш однаково дурили виборців, що знають як закінчити війну: "потрібно перестати стріляли і заглянути в очі пуйлу". Обоє заглянули в оч..о і обоє обгадились та перевели стрілки на попередників. А Пуйло як било по Україні ракетами і дронами - так і продовжує це робити. Що їх телепень, що наш ніколи не вчили історію і не зщнають географії. Обоє все своє життя прославляли росію і все робили на її користь.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:11 Ответить
А ×улі толку, макака ти піарна.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:20 Ответить
Яке марення !
показать весь комментарий
30.08.2025 09:33 Ответить
Кто-то купил бы Ламборджини, если завод запрещал бы на нём выезжать за город?!
показать весь комментарий
30.08.2025 09:58 Ответить
1. Байден краще був. Не баригував на авторитеті і могутності США.
2. Байден краще був. Не принижувався переговорами з росією.
3. Це результат? Ні, це обіцянка-цяцанка. Коли буде 100 ударів ATACMS по підарусії, тоді нехай це посол дає інтервʼю. А поки Байден краще був.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:08 Ответить
1. Байден краще був. Не баригував на авторитеті і могутності США.
2. Байден краще був. Не принижувався переговорами з росією.
3. Це результат? Ні, це обіцянка-цяцанка. Коли буде 100 ударів ATACMS по підарусії, тоді нехай це посол дає інтервʼю. А поки Байден краще був.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:15 Ответить
 
 