США предоставляют Украине оружие для ударов вглубь России, - посол США в НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп создал условия, которые заставили Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что стратегия Трампа полностью отличается от политики Джо Байдена по трем основным пунктам:

Во-первых, отметил посол, американское оружие, которое сейчас используется на фронте в Украине, не оплачивается американскими налогоплательщиками.

Во-вторых, по его словам, США ведут переговоры с Россией, чего не происходило при администрации Байдена.

"И наконец, мы предоставляем Украине возможности для ударов по более удаленным целям на территории России", - отметил Уитакер.

Он отметил, что Трамп создал совершенно другую ситуацию, чем во времена Байдена, поскольку заставил Владимира Путина сесть за стол для переговоров.

По словам посла США при НАТО, этот диалог еще не завершен, но "стороны все еще ведут эти переговоры, обмениваются пленными, есть много хороших новостей".

"Все мы хотим, чтобы эта война закончилась. Это не война Трампа, но он, безусловно, хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет, чтобы удары по городам Украины прекратились. Он хочет, чтобы убийства и смерть прекратились", - подчеркнул Уитакер.

