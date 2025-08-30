США предоставляют Украине оружие для ударов вглубь России, - посол США в НАТО Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп создал условия, которые заставили Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что стратегия Трампа полностью отличается от политики Джо Байдена по трем основным пунктам:
Во-первых, отметил посол, американское оружие, которое сейчас используется на фронте в Украине, не оплачивается американскими налогоплательщиками.
Во-вторых, по его словам, США ведут переговоры с Россией, чего не происходило при администрации Байдена.
"И наконец, мы предоставляем Украине возможности для ударов по более удаленным целям на территории России", - отметил Уитакер.
Он отметил, что Трамп создал совершенно другую ситуацию, чем во времена Байдена, поскольку заставил Владимира Путина сесть за стол для переговоров.
По словам посла США при НАТО, этот диалог еще не завершен, но "стороны все еще ведут эти переговоры, обмениваются пленными, есть много хороших новостей".
"Все мы хотим, чтобы эта война закончилась. Это не война Трампа, но он, безусловно, хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет, чтобы удары по городам Украины прекратились. Он хочет, чтобы убийства и смерть прекратились", - подчеркнул Уитакер.
слезамсловам не верят - как дадите, как полетят по рф, тогда и поверим... а пока что, вы гораздо хуже Байдена: такой подставы с шавкой Венсом в Овальном не было бы, такого позора как на Аляске при нем США не знала, а ***** не получило бы свой маленький триумф. И ладно, если бы был результат - Главный на "Раене" приструнил зарвавшегося питерского гопаря, но вместо этого он фактически ведет себя как его агент, легитимизирует и выигрывает для него время.
руки кремлівському уроду , знімаючи потихеньку санкціі
і не призначавши нових !!
А ху@ло озвірів від того , що йому не вдається поставити
на коліна Украінців , навіть при кишеньковому президенту
США !!
Літаки НАТО, підйом!
так і в Україні полудурок.
а висипанае українське зерно на кордоні і вилита олія?
це саме ті поляки яки в Україні зелені...
«Польські термінали несуть дуже високі експлуатаційні витрати. Ми також помітили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, мають у своїх портах велику кількість зерна з України. Ці країни здатні обробляти перевезення сировини, одночасно запобігаючи її розподілу на своїх внутрішніх ринках. На жаль, у Польщі цією ситуацією нехтують»
- розповіла генеральний директор групи CSL Лаура Головач.
забудьте ті чяси коли США щось Україні надавали.
руді і зелені завжди все передергують і грають на картинку.
Колись Голлівуд перезніме серіал про голобородька з донею в головній ролі - амімація звісно....
дуже дякуємо
тобто пішов ти зі своєю брехнею
трампону у дупу
Трамп - тупа, брехлива, сциклива і безпринципна істота."
2. Байден краще був. Не принижувався переговорами з росією.
3. Це результат? Ні, це обіцянка-цяцанка. Коли буде 100 ударів ATACMS по підарусії, тоді нехай це посол дає інтервʼю. А поки Байден краще був.
