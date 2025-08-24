РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9045 посетителей онлайн
Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
6 159 83

Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной ATACMS для ударов вглубь РФ, - WSJ

ATACMS ракеты

Пентагон на протяжении нескольких месяцев блокировал использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории РФ.

Об этом пишет Wall Street Journal ссылаясь на слова американских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, процедура одобрения на высоком уровне Пентагона, о которой пока не было объявлено, не позволяет Украине с конца весны запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS по целям на территории России.

Отмечается, что по меньшей мере один раз Украина пыталась использовать ATACMS для удара по РФ, однако получила отказ.

Издание пишет, что разрешать такие удары может только лично министр обороны Пит Хегсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают данные для наведения на цель от США.

Читайте также: Трамп о предоставлении Украине дальнобойных ракет JASSM: "США не будут делать этого"

В статье сказано, что разработал эту процедуру заместитель министра обороны Элбридж Колби.

"Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по российской территории", - пишет WSJ.

Издание пишет, что Пентагон отказался выдать разрешение на проведение атак, поскольку Белый дом пытался убедить Москву начать мирные переговоры.

Напомним, что в ноябре 2024 года администрация предыдущего президента США Джо Байдена позволили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Тогда США разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некомпетентный Байден не позволил Украине отвечать на удары РФ, а только защищаться, - Трамп

Автор: 

Пентагон (1486) США (27763) ATACMS (140)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Тільки одне запитання тоді. ***** така допомога? Щоб сказати "ну ми Україні оно ракет понадавали, але ж бачите, не допомагає" ?
Підари.
показать весь комментарий
24.08.2025 01:47 Ответить
+22
Весь мир боится путина. Обосралась Западная цивилизация. Не готова боротся за "ценности"
показать весь комментарий
24.08.2025 01:42 Ответить
+16
Как будто в 1939 году с Польшей другой было.
Некого винить кроме как самих
Начиная от сдачи ЯО заканчивая, что в Крым постоянно Лужков и вся пистобратия приезжала с митингами, что это кацапская земля
показать весь комментарий
24.08.2025 01:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Россия и Америка - братья навек!
показать весь комментарий
24.08.2025 01:39 Ответить
расцея-з маленькою букви,фую..
показать весь комментарий
24.08.2025 07:59 Ответить
америка теж...
показать весь комментарий
24.08.2025 08:47 Ответить
Весь мир боится путина. Обосралась Западная цивилизация. Не готова боротся за "ценности"
показать весь комментарий
24.08.2025 01:42 Ответить
Как будто в 1939 году с Польшей другой было.
Некого винить кроме как самих
Начиная от сдачи ЯО заканчивая, что в Крым постоянно Лужков и вся пистобратия приезжала с митингами, что это кацапская земля
показать весь комментарий
24.08.2025 01:57 Ответить
Pirat Karramba Обосралась Западная цивилизация. Не готова боротся за "ценности"

За які саме?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:06 Ответить
Обісралася не західна цивілізація, а наші виборці в 2019 р. До тандему двох хабадчиків Путін-Трамп додали третього.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:18 Ответить
Америку пан згадав, західну цивілізацію теж, а що пан може сказати про Україну, 21 квітня 2019 року та 73% укровиборців?
показать весь комментарий
24.08.2025 09:05 Ответить
Тільки одне запитання тоді. ***** така допомога? Щоб сказати "ну ми Україні оно ракет понадавали, але ж бачите, не допомагає" ?
Підари.
показать весь комментарий
24.08.2025 01:47 Ответить
Там на мільярди йде допомога з початку війни. Якби не було, то кацапня зараз біля Львова стояла
показать весь комментарий
24.08.2025 01:50 Ответить
Так. Але допомога не з ціллю захистити Україну від раші та відновити її територіальну цілісність, а з ціллю замкнути рашу в Україні, а там хоч повинищуйте один одного. При чому варто Україні досягти хоч якихось успіхів - допомога перекривається. Достойна допомога достойної країни.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:58 Ответить
це ви про ту країну яка організувала Геноцид індіанців і виконала його що організвала жовтневий переворот в 1917 та Голодомор 1933
показать весь комментарий
24.08.2025 07:17 Ответить
так, це про ту країну, яка рятувала росію від голоду в 1921р, та закривала очі на голодомор в Україні. побудувала совєтам промисловість. дала зброю та ресурси,щоб відбитись від німців. передала технологію ядерної зброї після 2 світової. а тепер переживає, щоб ми не завдали ударів по росії
показать весь комментарий
24.08.2025 10:19 Ответить
І знову всі критикують США, знову США у всьому винні в жодного посилу до нашої влади, які б мали турбуватися про захист суверенітету і територіальної цілісності. Невже то американці зробили наших 500 мільярдів в асфальт замість оборони? Невже американці розмінували Чонгару і акваторію Азовського моря та відвели наші війська попри попередження всіх розвідок, що ворог стягує війська біля кордонів України? Чи американці не пили окопів і не роблять це сьогодні, в кличуть нарід на шашлики? Чи то американці розікрали 150 мільярдів доларів західної допомоги, перевели в крипту і вивели в офшори? Американці купили квартири міндічам навпроти Верховної Ради, і зібрали там кодло- хуцпу для мародерства армії і створили міністерство для кума президента чернишових і дали йому вкрасти мільярди?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:36 Ответить
Цікаво, скільки з тих мільярдів коштують непрацюючи (по факту металобрухт) ATACMS?
показать весь комментарий
24.08.2025 07:07 Ответить
та ладно...брухт...
показать весь комментарий
24.08.2025 07:40 Ответить
Логічно, що роблять
Тут питання, де наші ракети?
Чорт, нещодавно в космос запускали, і южмаш ще наш
Де?????
показать весь комментарий
24.08.2025 01:48 Ответить
Чекайте Фламінгів. Самальоти летять будім всєх бамбіть!
показать весь комментарий
24.08.2025 01:50 Ответить
Мдя... Сарказм, але сумний.
показать весь комментарий
24.08.2025 01:59 Ответить
Він цілком радісним то ніколи й не буває...
показать весь комментарий
24.08.2025 02:24 Ответить
Зеленський хизувався, що при ньому ми стали космічною державою (січ-2 коли запустили, але він (супутник) чомусь не хоче співпрацювати з зе владою і вперто не йде на контакт, неконтрольовано кувиркаючись десь у космосі).
Популіст при владі - горе країні.
Космічна держава зеленського не взмозі за 6+ (3,5війни) років повторити виробництво, наприклад ракет Точка-У, технологію 60х років, коли все робилось олівцем та напильником.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:48 Ответить
Ага а олівці були італійські а напильники німецькі - до речі американці не можуть виробляти ракети типу Сатурн 5 ( та шо допомогла відправити людей на Місяць ) як так ?
показать весь комментарий
24.08.2025 06:49 Ответить
Зепіл, нахіба ти 3,14zдиш?
показать весь комментарий
24.08.2025 07:28 Ответить
Аргументи будуть чи тіко число пі якесь не таке буде ?
показать весь комментарий
24.08.2025 07:32 Ответить
Логічно що? Що влада Штатів потурає країні-терористу та перед масовим вбивцею червоний килим розстеляє та ручкається?
показать весь комментарий
24.08.2025 07:41 Ответить
приедь... посмотри на юмз...
показать весь комментарий
24.08.2025 07:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UM_tvCtq1Vk

Смотрите с отметки 33:51
показать весь комментарий
24.08.2025 08:21 Ответить
Ах Колбі, ну він таки не за Україну. Як і самий головний гольфіст.
показать весь комментарий
24.08.2025 01:57 Ответить
Не, паляниця по складам кацапам прилетала. И там довольно нормальный эффект был.
Тут другой вопрос - где она сейчас и почему не тиражираются

Кацапня тот сраный шахед уже тиражом под сотню в день выпускает, если к зтин начнут по энергосистемам бомбить, то это будет полный пистец
показать весь комментарий
24.08.2025 02:02 Ответить
Черговий кацапчик до Дня Незалежності на форумі намалювався.
Вітаю усіх свідомих українців з нашим головним святом!
Слава Україні! Слава ЗСУ! Борімось та поборемо!
показать весь комментарий
24.08.2025 07:47 Ответить
Я думаю , що ці ракети були, але дійсно , після піару пішли прильоти по виробництву і ракет не має
показать весь комментарий
24.08.2025 08:11 Ответить
А нагадати хто ці слова сказав: "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги."
показать весь комментарий
24.08.2025 09:34 Ответить
Пентагон не приймає ніяких рішень щодо використання Україною ATACMS для ударів углиб РФ.

Трамп шепнув міністру оборони Піту Хегсету - не дозволяти і крапка.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:19 Ответить
Трапм - підарас
показать весь комментарий
24.08.2025 02:50 Ответить
Треба комуняку Кравчука посмертно позбавити всіх нагород за державну зраду шляхом роззброєння України і позбавлення її ядерного статусу.
показать весь комментарий
24.08.2025 02:58 Ответить
В 1996 не Кравчук був президентом
показать весь комментарий
24.08.2025 03:07 Ответить
Обов'язки позбавити Україну ядерного статусу взяв на себе Кравчук у 1992 році. До згаданого вище переліку зрадників звісно треба до дати і Кучму за підписання будапештського меморандуму у 1994.
А 1996 рік був вже просто констатацією того, що ці двоє накоїли.
показать весь комментарий
24.08.2025 03:25 Ответить
В Білому домі та Пентагоні зараз при владі шанувальники путлера.
показать весь комментарий
24.08.2025 03:37 Ответить
Пі****раси. Оце вам мирні переговори. Оце вам гарантії безпеки. Тампон просто дам ***** час ще подовбати Україну щоб ми були більш зговірливі на капітуляцію. Може вже хватить гратися з рижим обмудком в мирні угоди?
показать весь комментарий
24.08.2025 04:29 Ответить
Тому повірте, якщо не приведи Господи, Україна підпише якусь капітуляцію чи так звану трампівську"мирну угоду", то Україна не тільки не отримає ніяких реальних гарантій безпеки, а ще Тампон заблокує Україні всю військову допомогу і заборонить Європі надавати допомогу Україні щоб буцімто не провокувати ***** да і щоб Україна нікуди вже не рипалась коли її будуть ділити
показать весь комментарий
24.08.2025 04:58 Ответить
Та тут не тре багато балакати. Навіть буратінка добре знає, що у нього та "краснова" один й той самий шеф. Висновки робіть самі.
показать весь комментарий
24.08.2025 07:56 Ответить
3 роки війни пройшло, чому українське виробництво зброї низьке?
показать весь комментарий
24.08.2025 04:56 Ответить
Бо наші керманичі мають великий хист до освоювання (дерибан) коштів!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 05:31 Ответить
Бо всім заправляють 5-6 дефективних менеджери Зеленського.
показать весь комментарий
24.08.2025 06:45 Ответить
То бийте по кацапам пеклом, рутами, трембітами, паляницями, врешті решт фіалками...брехливі смердючі зелені гниди
показать весь комментарий
24.08.2025 05:36 Ответить
Пару років тому мене на цьому сайті заблокували ща вислів«погано мати америку за ворога,але ще гірше бути в америки в друзях...
показать весь комментарий
24.08.2025 06:03 Ответить
зараз чомусь блокують за той історичний всім відомий фак т що саме порошенко знизив курс гривні в трирази поклавши дві третини статків як людей так і промисловості в кишеню от тіки кому
показать весь комментарий
24.08.2025 07:14 Ответить
От лише за Порошенко на нас москаль так і не наважився напасти по повній. Думай-Те!
показать весь комментарий
24.08.2025 08:21 Ответить
ljrfpb oj wt cfvt xthtp gjnhj[
новедіть докази вашої думки це рас
а те що він обідрав всю Україну так він гірший за хйла путена
показать весь комментарий
24.08.2025 08:25 Ответить
У тебе є докази?
Наведи хоч один приклад де Гетьман "обідрав всю Україну"!
показать весь комментарий
24.08.2025 09:39 Ответить
Язикк російський це - продовження війни в Україні. Церква московська це продовження війни в Україні. Робіть висновкі
показать весь комментарий
24.08.2025 06:05 Ответить
Через мову та церкву Пентагон кілька місяців блокує використання Україною ATACMS?
Ось воно як
показать весь комментарий
24.08.2025 08:10 Ответить
Вчора була інформація в тему: пописко МП вбив військовослужбовця ЗСУ на Вінничині.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:22 Ответить
так чи не так а уявіть єппутіна в ср ку що в Німеччині вимагають ще державну мову російську
нонсенс так
показать весь комментарий
24.08.2025 08:26 Ответить
Ета всьо Байдєн вінават,да Доні???...
показать весь комментарий
24.08.2025 06:27 Ответить
А у тієї прокремлівської пиз#оти фантазія вельми бідна.
показать весь комментарий
24.08.2025 07:58 Ответить
⚡️Адміністрація Трампа схвалила продаж для України 3350 ракет збільшеного радіусу атаки (ERAM), які мають надійти через шість тижнів, - WSJ

Дальність ракет становить 241-450 км.
показать весь комментарий
24.08.2025 06:40 Ответить
Продадут за очень хорошие деньги с наценкой и запретят использовать? Да? "Генератор потужных новин"?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:21 Ответить
да так це вже сюперсюр і супер псдц а на науковій мові прямий Геноцид
показать весь комментарий
24.08.2025 08:27 Ответить
⚡️Наші воїни повернули під контроль село Зелений Гай на межі Дніпропетровщини та Донеччини
показать весь комментарий
24.08.2025 06:41 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 07:12 Ответить
а раптом там вє капмлектуючі з ЗША.... то х полетить
показать весь комментарий
24.08.2025 07:15 Ответить
Треба, терміново відправити єрмака в Пентагон...
показать весь комментарий
24.08.2025 08:01 Ответить
Тому треба мати свої балістичні ракети, щоб ніхто нам не вказував куда нам бити. У росії найбільше бояться, якщо в Україні з'являться свої балістичні ракети, тому що балістичні ракети росіяни не можуть збивати. Їхнє ППО збиває тільки крилаті ракети.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:01 Ответить
Це трампон а не пентагон
показать весь комментарий
24.08.2025 08:03 Ответить
Так Грім/Сапсан же в серію пішов, в чому проблема?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:09 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 09:29 Ответить
щонайменше один раз Україна намагалася використати ATACMS для удару по РФ, однак отримала відмову. Джерело: https://censor.net/ua/n3570210

Відмовили один раз. Брехливі журналісти як завжди розповіли все як їм вигідно.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:16 Ответить
Де хвалене перехвалене вхламінго?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:23 Ответить
Випасаються потужно,тільки замість рачків артемії ,на марафоні зелений горошок луплять за дві щоки.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:44 Ответить
Удари "вглиб Росії" це для затягування війни, а удари по базам орди на Півдні, порту Маріуполя і т.п.,
не цікавлять нікого в ОПі?! Дивно! Там і дозволу не потрібно!
показать весь комментарий
24.08.2025 08:35 Ответить
Контролированный слив Трампа, типа он за мир. Это новость придуманная для кацапов.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:39 Ответить
Гарантії безпеки від США це великий пшик. Навіщо купувати їхню зброю яка буде лежати мертвим гріхом?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:43 Ответить
Навіщо нам ті американські атакамси, коли маємо своїх 3 тисячі балістичних ракет і створили нову, потужну, вперше, рожеву ''Фламінго'', яка може летіти до 3-х тисяч кілометрів за Урал і несе боєвий заряд більше тони? Тут питання в іншому, хто забороняє цими ракетами бити по ворогу: Верховна Рада, кабінет міністрів, президент, чи офіс президента?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:44 Ответить
Дайте їм трохи часу. Може дійсно полетять.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:56 Ответить
Шість з половиною років було мало? Ворог кожного дня КАБами, ракетами, шахедами стирає з лиця землі наші міста і села, в ми чого чекаємо? Навчилися гарно звинувачувати у всьому тільки США і ЄС, втирати наріду, що то вони винні, в наш Президент і Верховний сидить на воді та мівіні, не спить, думає, піклується, в йому захід не дає нічого робити, призначає чернишових, міндічів, шурмів, резнікових, умероаих., за його спиною переводить мільярдну допомогу в крипту і під час війни замість побудови фортифікацій і військових заводів за 5 мільярдів євро купує французькі банки?
показать весь комментарий
24.08.2025 09:10 Ответить
А де ж купа розпіарених ракет власного виробництва ?
показать весь комментарий
24.08.2025 09:07 Ответить
Шановний пане Ігоре, перед тим як відповісти на це запитання хотів-би спитати чи є у вас вища технічна освіта, і якщо так, чи працювали ви хоч рік за профілем, можливо маєте патенти на власні винаходи?
показать весь комментарий
24.08.2025 09:59 Ответить
Вже всі встигли поставити тупе запитання "чому Україна сама не зробила купу ракет"?

Прильоти кінця 2023 року по ВПК місцеві акваріумні рибки забули? Коли вбили цілу зміну працівників одного з військових заводів у підземному приміщенні?
Прильоти кількамісячної давнини по заводу Антонова - теж забули? Що ж з вашою пам'яттю, склероз схопив? "Антонов" - це відомий завод, а ще були прильоти не скажу, де - хто недалеко живе, самі бачили, як там все згоріло вщент.

Напевно, тому нема ані "довгого Нептуна", ані "Сапсана". "Паляниці" теж нема, але припускаю, що з іншої причини - виробництво надто дороге порівняно з її ТТХ, даремно її піарили.
Чи буде "Фламінго"? Здається, його навіть не збиралися робити, бо повідомили про нього ще до бойового застосування, тобто то тупий піар або недолуга спроба залякати #уйла перед перемовинами. Клоуни при владі не лише у США, але й у нас, тому дивуватися нема чому.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:34 Ответить
То все некомпетентний Байден...🤗
показать весь комментарий
24.08.2025 09:53 Ответить
 
 