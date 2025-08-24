Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной ATACMS для ударов вглубь РФ, - WSJ
Пентагон на протяжении нескольких месяцев блокировал использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории РФ.
Об этом пишет Wall Street Journal ссылаясь на слова американских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам собеседников, процедура одобрения на высоком уровне Пентагона, о которой пока не было объявлено, не позволяет Украине с конца весны запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS по целям на территории России.
Отмечается, что по меньшей мере один раз Украина пыталась использовать ATACMS для удара по РФ, однако получила отказ.
Издание пишет, что разрешать такие удары может только лично министр обороны Пит Хегсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают данные для наведения на цель от США.
В статье сказано, что разработал эту процедуру заместитель министра обороны Элбридж Колби.
"Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по российской территории", - пишет WSJ.
Издание пишет, что Пентагон отказался выдать разрешение на проведение атак, поскольку Белый дом пытался убедить Москву начать мирные переговоры.
Напомним, что в ноябре 2024 года администрация предыдущего президента США Джо Байдена позволили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Тогда США разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.
Некого винить кроме как самих
Начиная от сдачи ЯО заканчивая, что в Крым постоянно Лужков и вся пистобратия приезжала с митингами, что это кацапская земля
За які саме?
Підари.
Тут питання, де наші ракети?
Чорт, нещодавно в космос запускали, і южмаш ще наш
Де?????
Популіст при владі - горе країні.
Космічна держава зеленського не взмозі за 6+ (3,5війни) років повторити виробництво, наприклад ракет Точка-У, технологію 60х років, коли все робилось олівцем та напильником.
Смотрите с отметки 33:51
Тут другой вопрос - где она сейчас и почему не тиражираются
Кацапня тот сраный шахед уже тиражом под сотню в день выпускает, если к зтин начнут по энергосистемам бомбить, то это будет полный пистец
Вітаю усіх свідомих українців з нашим головним святом!
Слава Україні! Слава ЗСУ! Борімось та поборемо!
Трамп шепнув міністру оборони Піту Хегсету - не дозволяти і крапка.
А 1996 рік був вже просто констатацією того, що ці двоє накоїли.
новедіть докази вашої думки це рас
а те що він обідрав всю Україну так він гірший за хйла путена
Наведи хоч один приклад де Гетьман "обідрав всю Україну"!
Ось воно як
нонсенс так
Дальність ракет становить 241-450 км.
Відмовили один раз. Брехливі журналісти як завжди розповіли все як їм вигідно.
не цікавлять нікого в ОПі?! Дивно! Там і дозволу не потрібно!
Прильоти кінця 2023 року по ВПК місцеві акваріумні рибки забули? Коли вбили цілу зміну працівників одного з військових заводів у підземному приміщенні?
Прильоти кількамісячної давнини по заводу Антонова - теж забули? Що ж з вашою пам'яттю, склероз схопив? "Антонов" - це відомий завод, а ще були прильоти не скажу, де - хто недалеко живе, самі бачили, як там все згоріло вщент.
Напевно, тому нема ані "довгого Нептуна", ані "Сапсана". "Паляниці" теж нема, але припускаю, що з іншої причини - виробництво надто дороге порівняно з її ТТХ, даремно її піарили.
Чи буде "Фламінго"? Здається, його навіть не збиралися робити, бо повідомили про нього ще до бойового застосування, тобто то тупий піар або недолуга спроба залякати #уйла перед перемовинами. Клоуни при владі не лише у США, але й у нас, тому дивуватися нема чому.