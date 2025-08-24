Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной ATACMS для ударов вглубь РФ, - WSJ

Пентагон на протяжении нескольких месяцев блокировал использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории РФ.

Об этом пишет Wall Street Journal ссылаясь на слова американских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, процедура одобрения на высоком уровне Пентагона, о которой пока не было объявлено, не позволяет Украине с конца весны запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS по целям на территории России.

Отмечается, что по меньшей мере один раз Украина пыталась использовать ATACMS для удара по РФ, однако получила отказ.

Издание пишет, что разрешать такие удары может только лично министр обороны Пит Хегсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают данные для наведения на цель от США.

В статье сказано, что разработал эту процедуру заместитель министра обороны Элбридж Колби.

"Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по российской территории", - пишет WSJ.

Издание пишет, что Пентагон отказался выдать разрешение на проведение атак, поскольку Белый дом пытался убедить Москву начать мирные переговоры.

Напомним, что в ноябре 2024 года администрация предыдущего президента США Джо Байдена позволили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Тогда США разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

