Пентагон кілька місяців блокує використання Україною ATACMS для ударів углиб РФ, - WSJ

Пентагон впродовж кількох місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ.

Про це пише Wall Street Journal посилаючись на слова американських чиновників.

За словами співрозмовників, процедура схвалення на високому рівні Пентагону, про яку поки що не було оголошено, не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності ATACMS по цілях на території Росії.

Зазначається, що щонайменше один раз Україна намагалася використати ATACMS для удару по РФ, однак отримала відмову.

Видання пише, що дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують дані для наведення на ціль від США.

У статті сказано, що розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбрідж Колбі.

"Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території", - пише WSJ.

Видання пише, що Пентагон відмовився видати дозвіл на проведення атак, оскільки Білий дім намагався переконати Москву почати мирні переговори.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року адміністрація попереднього президента США Джо Байдена дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Тоді США дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

