УКР
Новини
583 12

Пентагон кілька місяців блокує використання Україною ATACMS для ударів углиб РФ, - WSJ

ATACMS ракети

Пентагон впродовж кількох місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ.

Про це пише Wall Street Journal посилаючись на слова американських чиновників, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, процедура схвалення на високому рівні Пентагону, про яку поки що не було оголошено, не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності ATACMS по цілях на території Росії.

Зазначається, що щонайменше один раз Україна намагалася використати ATACMS для удару по РФ, однак отримала відмову.

Видання пише, що дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують дані для наведення на ціль від США.

Читайте також: Трамп про надання Україні далекобійних ракет JASSM: "США не робитимуть цього"

У статті сказано, що розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбрідж Колбі.

"Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території", - пише WSJ.

Видання пише, що Пентагон відмовився видати дозвіл на проведення атак, оскільки Білий дім намагався переконати Москву почати мирні переговори.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року адміністрація попереднього президента США Джо Байдена дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Тоді США дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Некомпетентний Байден не дозволив Україні відповідати на удари РФ, а лише захищатися, - Трамп

Пентагон (1455) США (24113) ATACMS (140)
Россия и Америка - братья навек!
показати весь коментар
24.08.2025 01:39 Відповісти
Весь мир боится путина. Обосралась Западная цивилизация. Не готова боротся за "ценности"
показати весь коментар
24.08.2025 01:42 Відповісти
Как будто в 1939 году с Польшей другой было.
Некого винить кроме как самих
Начиная от сдачи ЯО заканчивая, что в Крым постоянно Лужков и вся пистобратия приезжала с митингами, что это кацапская земля
показати весь коментар
24.08.2025 01:57 Відповісти
Тільки одне запитання тоді. ***** така допомога? Щоб сказати "ну ми Україні оно ракет понадавали, але ж бачите, не допомагає" ?
Підари.
показати весь коментар
24.08.2025 01:47 Відповісти
Там на мільярди йде допомога з початку війни. Якби не було, то кацапня зараз біля Львова стояла
показати весь коментар
24.08.2025 01:50 Відповісти
Логічно, що роблять
Тут питання, де наші ракети?
Чорт, нещодавно в космос запускали, і южмаш ще наш
Де?????
показати весь коментар
24.08.2025 01:48 Відповісти
Чекайте Фламінгів. Самальоти летять будім всєх бамбіть!
показати весь коментар
24.08.2025 01:50 Відповісти
Мдя... Сарказм, але сумний.
показати весь коментар
24.08.2025 01:59 Відповісти
Ах Колбі, ну він таки не за Україну. Як і самий головний гольфіст.
показати весь коментар
24.08.2025 01:57 Відповісти
Уже были и "пекло" и "Паляница" и "Сапсан". Теперь " фламинго". А теперь вопрос к знатокам от телезрителей! Что обьединяет все эти ракеты? Внимание! Правильный ответ! Ни одной из перечисленых ракет так и не было выпущено по территории россии! Это был просто ПИАР а не ракеты
показати весь коментар
24.08.2025 01:58 Відповісти
Не, паляниця по складам кацапам прилетала. И там довольно нормальный эффект был.
Тут другой вопрос - где она сейчас и почему не тиражираются

Кацапня тот сраный шахед уже тиражом под сотню в день выпускает, если к зтин начнут по энергосистемам бомбить, то это будет полный пистец
показати весь коментар
24.08.2025 02:02 Відповісти
Пентагон не приймає ніяких рішень щодо використання Україною ATACMS для ударів углиб РФ.

Трамп шепнув міністру оборони Піту Хегсету - не дозволяти і крапка.
показати весь коментар
24.08.2025 02:19 Відповісти
 
 