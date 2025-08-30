УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9652 відвідувача онлайн
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
4 186 28

США надають Україні зброю для ударів у глиб Росії, - посол США у НАТО Вітакер

Метью Вітакер про удари по РФ

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп створив умови, які змусили Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вітакер заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він наголосив, що стратегія Трампа повністю відрізняється від політики Джо Байдена за трьома основними пунктами.:

По-перше, зазначив посол, американська зброя, що зараз використовується на фронті в Україні, не оплачується американськими платниками податків.

По-друге, за його словами, США ведуть переговори з Росією, чого не відбувалося за адміністрації Байдена.

"І нарешті, ми надаємо Україні можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії", - зазначив Вітакер.

Він зазначив, що Трамп створив абсолютно іншу ситуацію, ніж за часів Байдена, оскільки змусив Володимира Путіна сісти за стіл для переговорів.

За словами посла США при НАТО, цей діалог ще не завершений, але "сторони усе ще ведуть ці переговори, обмінюються полоненими, є багато хороших новин".

"Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це не війна Трампа, але він, безумовно, хоче, щоб убивства припинилися. Він хоче, щоб удари по містах України припинилися. Він хоче, щоб вбивства і смерть припинилися", - підкреслив Вітакер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон кілька місяців блокує використання Україною ATACMS для ударів углиб РФ, - WSJ

Автор: 

зброя (7713) Вітакер Метью (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Трамп створив таку ситуацію , якою повністю розвʼязав
руки кремлівському уроду , знімаючи потихеньку санкціі
і не призначавши нових !!
А ху@ло озвірів від того , що йому не вдається поставити
на коліна Украінців , навіть при кишеньковому президенту
США !!
показати весь коментар
30.08.2025 07:13 Відповісти
+14
Украина слезам словам не верят - как дадите, как полетят по рф, тогда и поверим... а пока что, вы гораздо хуже Байдена: такой подставы с шавкой Венсом в Овальном не было бы, такого позора как на Аляске при нем США не знала, а ***** не получило бы свой маленький триумф. И ладно, если бы был результат - Главный на "Раене" приструнил зарвавшегося питерского гопаря, но вместо этого он фактически ведет себя как его агент, легитимизирует и выигрывает для него время.
показати весь коментар
30.08.2025 07:12 Відповісти
+13
Та ні, довбойоб один, а всі інші просто хочуть бути біля корита.
показати весь коментар
30.08.2025 06:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один довбойоп.
показати весь коментар
30.08.2025 06:55 Відповісти
Та ні, довбойоб один, а всі інші просто хочуть бути біля корита.
показати весь коментар
30.08.2025 06:59 Відповісти
популістам, віри немає, дивимось на реальні дії...
показати весь коментар
30.08.2025 07:03 Відповісти
Вони є ну їх немає
показати весь коментар
30.08.2025 07:08 Відповісти
Украина слезам словам не верят - как дадите, как полетят по рф, тогда и поверим... а пока что, вы гораздо хуже Байдена: такой подставы с шавкой Венсом в Овальном не было бы, такого позора как на Аляске при нем США не знала, а ***** не получило бы свой маленький триумф. И ладно, если бы был результат - Главный на "Раене" приструнил зарвавшегося питерского гопаря, но вместо этого он фактически ведет себя как его агент, легитимизирует и выигрывает для него время.
показати весь коментар
30.08.2025 07:12 Відповісти
Трамп створив таку ситуацію , якою повністю розвʼязав
руки кремлівському уроду , знімаючи потихеньку санкціі
і не призначавши нових !!
А ху@ло озвірів від того , що йому не вдається поставити
на коліна Украінців , навіть при кишеньковому президенту
США !!
показати весь коментар
30.08.2025 07:13 Відповісти
⚠️ Курва, два Шахеда у напрямку Седльце, Польща.

Літаки НАТО, підйом!
показати весь коментар
30.08.2025 07:15 Відповісти
посадка
показати весь коментар
30.08.2025 07:22 Відповісти
Який підйом, якщо треба дрочити на Волинську трагедію.
показати весь коментар
30.08.2025 07:42 Відповісти
я б не накидував так на поляків, те що в них през ідіот,
так і в Україні полудурок.
показати весь коментар
30.08.2025 08:23 Відповісти
А чому тільки през? Вони своїми подвійними стандартами про історію столітньої давнини вже давно всю пліш проїли.
показати весь коментар
30.08.2025 08:43 Відповісти
але поміч союзників не з України в Польщю іде, а з Польші в Україну.
а висипанае українське зерно на кордоні і вилита олія?
це саме ті поляки яки в Україні зелені...
показати весь коментар
30.08.2025 08:52 Відповісти
і шо цікаво і одного і другого вибрали мудрії народи!
показати весь коментар
30.08.2025 08:25 Відповісти
Іноземні виробники подали тисячу заявок на випробування зброї в Україні
показати весь коментар
30.08.2025 07:19 Відповісти
США не надають Україні, а продають Европі.
забудьте ті чяси коли США щось Україні надавали.
руді і зелені завжди все передергують і грають на картинку.
Колись Голлівуд перезніме серіал про голобородька з донею в головній ролі - амімація звісно....
показати весь коментар
30.08.2025 07:20 Відповісти
дякуємо
дуже дякуємо
тобто пішов ти зі своєю брехнею
трампону у дупу
показати весь коментар
30.08.2025 07:23 Відповісти
а може не треба , в нас Фламінго картоні є які показував піаніст
показати весь коментар
30.08.2025 07:23 Відповісти
Що це за набір маячні?
показати весь коментар
30.08.2025 07:39 Відповісти
Зброю дають, а дозвіл ні)
показати весь коментар
30.08.2025 07:49 Відповісти
Зброя без дозволу на застосування - це брухт.
показати весь коментар
30.08.2025 08:07 Відповісти
80-річний імбецил, якого 77 мільйонів американців обрали президентом, перетворив раніше демократичну країну на цирк холуїв і кретинів
показати весь коментар
30.08.2025 08:13 Відповісти
Булшіт
показати весь коментар
30.08.2025 08:25 Відповісти
Ракет або чогось ще на рашке не бачили давно. На відосиках тільки дрони типу тарантайка.
показати весь коментар
30.08.2025 08:34 Відповісти
@ "Лицемірний Трамп каже неправду: він прагне закінчити не війну, а супротив України. Замість допомагати жертві, він тисне на неї з вимогою здатися агресору.
Трамп - тупа, брехлива, сциклива і безпринципна істота."
показати весь коментар
30.08.2025 08:35 Відповісти
СКЛАДЕНА ТРАМБОНОМ СИТУАЦІЯ- БІЛЬШЕ РАШИСТСЬКИХ ОБСТРІЛІВ УКРАЇНИ.РУЙНУВАНЬ,ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ,ТА ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ,СИТУАЦІЯ ВКАЗУЄ НА СПІВУЧАСТЬ "ТРАМБОНА" (ЯК ЗАЦІКАВЛЕНОГО РАШИСТСЬКИМИ ГРОШИМА) СПІВУЧАСНИКА КУЙЛА В ЙОГО ОКУПАЦІЙНІЙ КРОВОПРОЛИТНІЙ ВІЙНІ В УКРАЇНІ
показати весь коментар
30.08.2025 09:05 Відповісти
Гірше виборів Трампа в США є вибори Голобородька в Україні в 2019 році. Що той, що наш однаково дурили виборців, що знають як закінчити війну: "потрібно перестати стріляли і заглянути в очі пуйлу". Обоє заглянули в оч..о і обоє обгадились та перевели стрілки на попередників. А Пуйло як било по Україні ракетами і дронами - так і продовжує це робити. Що їх телепень, що наш ніколи не вчили історію і не зщнають географії. Обоє все своє життя прославляли росію і все робили на її користь.
показати весь коментар
30.08.2025 09:11 Відповісти
А ×улі толку, макака ти піарна.
показати весь коментар
30.08.2025 09:20 Відповісти
Яке марення !
показати весь коментар
30.08.2025 09:33 Відповісти
 
 