США надають Україні зброю для ударів у глиб Росії, - посол США у НАТО Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп створив умови, які змусили Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вітакер заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Він наголосив, що стратегія Трампа повністю відрізняється від політики Джо Байдена за трьома основними пунктами.:
По-перше, зазначив посол, американська зброя, що зараз використовується на фронті в Україні, не оплачується американськими платниками податків.
По-друге, за його словами, США ведуть переговори з Росією, чого не відбувалося за адміністрації Байдена.
"І нарешті, ми надаємо Україні можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії", - зазначив Вітакер.
Він зазначив, що Трамп створив абсолютно іншу ситуацію, ніж за часів Байдена, оскільки змусив Володимира Путіна сісти за стіл для переговорів.
За словами посла США при НАТО, цей діалог ще не завершений, але "сторони усе ще ведуть ці переговори, обмінюються полоненими, є багато хороших новин".
"Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це не війна Трампа, але він, безумовно, хоче, щоб убивства припинилися. Він хоче, щоб удари по містах України припинилися. Він хоче, щоб вбивства і смерть припинилися", - підкреслив Вітакер.
слезамсловам не верят - как дадите, как полетят по рф, тогда и поверим... а пока что, вы гораздо хуже Байдена: такой подставы с шавкой Венсом в Овальном не было бы, такого позора как на Аляске при нем США не знала, а ***** не получило бы свой маленький триумф. И ладно, если бы был результат - Главный на "Раене" приструнил зарвавшегося питерского гопаря, но вместо этого он фактически ведет себя как его агент, легитимизирует и выигрывает для него время.
руки кремлівському уроду , знімаючи потихеньку санкціі
і не призначавши нових !!
А ху@ло озвірів від того , що йому не вдається поставити
на коліна Украінців , навіть при кишеньковому президенту
США !!
Літаки НАТО, підйом!
так і в Україні полудурок.
а висипанае українське зерно на кордоні і вилита олія?
це саме ті поляки яки в Україні зелені...
забудьте ті чяси коли США щось Україні надавали.
руді і зелені завжди все передергують і грають на картинку.
Колись Голлівуд перезніме серіал про голобородька з донею в головній ролі - амімація звісно....
дуже дякуємо
тобто пішов ти зі своєю брехнею
трампону у дупу
Трамп - тупа, брехлива, сциклива і безпринципна істота."