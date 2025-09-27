Зеленський і Трамп обговорювали зняття обмежень на постачання зброї Україні, - Сибіга
Президент Володимир Зеленський обговорив із лідером США Дональдом Трампом скасування обмежень на постачання зброї Україні задля стримування РФ.
Про це в ефірі телемарафону 26 вересня розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Очільник МЗС заявив, що зустрі Зеленського й Трампа 23 вересня була продуктивною та багатообіцяльною, "історичного характеру, коли спілкування змінює парадигму".
"Зустріч справді знакова, з новою якістю елементів, які обговорювалися, з особливою хімією між двома лідерами і безумовно, вона матиме продовження",- сказав міністр.
Зокрема, президенти говорили про заморожені російські активи. Сибіга наголошує, що справедливо, щоб країна-агресор Росія платила за руйнування, які вона спричиняє.
Окрім цього, Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на полі бою. Це важливо, адже Трамп отримує про це інформацію з різних кіл, і було вагомим розповісти про реальний стан справ на фронті в Україні, зазначив глава української дипломатії.
Також, за словами Сибіги, лідери України та США говорили про угоду про копалини та український досвід війни з допомогою дронів. Мова також йшла про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України.
"Має бути пакет стримування. Росія має розуміти, що атакуючи Україну 600-800 дронами, отримуватиме пропорційну відповідь, а то й більше", - сказав глава МЗС.
Раніше видання The Wall Street Journal Президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Україні представили новий далекобійний ударний дрон Zelupa. Zelupa - це перший дрон, що може цілодобово сцяти в очі без дозаправки. Ave Zelupa
Мокшанський ЗЕлідор зі своїми слугами вже не одну сотню Першингів під ніс засунули, а ти досі Томагавки просиш.
Бо на "фламінги" й інші піарні понти-"лемінги" зебілів, що видурюють гроші у європейців, надії не має.
Українська компанія Zelupa Point на міжнародній виставці в Польщі анонсувала розробку власних балістичних ракет.
Скоріш, ЗЕбанат - це ти, бо настільки обізнаний у сортаменті зе-лайна.
Ось нах ти руснявий ЗЕпідор пишеш про Тамагавк? Ти *******?
Американська мобільна наземна пускова установка Typhon може швидко перевозитися на вантажному напівпричепі і здатна запускати крилаті ракети Tomahawk з дальністю польоту близько 2000 км та багатоцільові ракети SM-6 (дальність до 500 км).
Радіус дії ракет сухопутних військ армії США до сих пір не міг зрівнятися з тим, що мають ракети, що стоять на озброєнні ВМС і ВПС.
Тепер це стало можливим.
Ракетні комплекси Typhon, що випускаються компанією Lockheed Martin, вперше будуть розміщені на японській території, підтвердили Сили самооборони Японії.
Вони прямо як віддзеркалення один одного. Для трійничка не вистачає лише *****. Додав Сибіга.
Придворне кодло отримало мільярди $ на "Фламінго", яка здатна вражати цілі на відстані 3000 кілометрів.
Як пише Associated Press з посиланням на експертів, FP-5 "Фламінго" є однією з найбільших ракет у світі, що доставляє корисне навантаження вагою 1150 кілограмів. Стверджують, що ракети розгортаються від 20 до 40 хвилин до старту, максимальна швидкість ракети - 950 км/год.
Поки що Fire Point виробляє приблизно одну ракету "Фламінго" на день, але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день.
Де "фламінго"?
компанія Fire Point, яка вже отримує небачені досі в українському ОПК обсяги фінансування - 1,23 млрд євро від уряду Данії, 5 млрд євро від уряду Німеччини (за заявами представників компанії Fire Point), збирається також будувати на всі гроші світу системи ППО, крилаті та балістичні ракети.
Нагадаю, що це та сама неймовірно успішна нова компанія, яка до 2023 року ще не займалася безпілотниками, а в 2024 році вже отримала третину всіх замовлень держави на далекобійні дрони (технічний директор компанії Fire Point Ірина Терех - раніше займалася архітектурним дизайном i робила меблі з бетону.
Це наші "нафта і газ", наша "труба", на якій можна "заробляти гроші" під час війни. Тобто, - це мародерство.
Наткнувся на сайт,де це конструкторське бюро буквально збирає донати на 3 каби.
Абсолютна дурка ЗЕнаркоманів.