Зеленський і Трамп обговорювали зняття обмежень на постачання зброї Україні, - Сибіга

Президент Володимир Зеленський обговорив із лідером США Дональдом Трампом скасування обмежень на постачання зброї Україні задля стримування РФ.

Про це в ефірі телемарафону 26 вересня розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник МЗС заявив, що зустрі Зеленського й Трампа 23 вересня була продуктивною та багатообіцяльною, "історичного характеру, коли спілкування змінює парадигму".

"Зустріч справді знакова, з новою якістю елементів, які обговорювалися, з особливою хімією між двома лідерами і безумовно, вона матиме продовження",- сказав міністр.

Зокрема, президенти говорили про заморожені російські активи. Сибіга наголошує, що справедливо, щоб країна-агресор Росія платила за руйнування, які вона спричиняє.

Окрім цього, Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на полі бою. Це важливо, адже Трамп отримує про це інформацію з різних кіл, і було вагомим розповісти про реальний стан справ на фронті в Україні, зазначив глава української дипломатії.

Також, за словами Сибіги, лідери України та США говорили про угоду про копалини та український досвід війни з допомогою дронів. Мова також йшла про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України.

"Має бути пакет стримування. Росія має розуміти, що атакуючи Україну 600-800 дронами, отримуватиме пропорційну відповідь, а то й більше", - сказав глава МЗС.

Раніше видання The Wall Street Journal Президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

