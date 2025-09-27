УКР
262 17

Зеленський і Трамп обговорювали зняття обмежень на постачання зброї Україні, - Сибіга

зеленський,трамп

Президент Володимир Зеленський обговорив із лідером США Дональдом Трампом скасування обмежень на постачання зброї Україні задля стримування РФ.

Про це в ефірі телемарафону 26 вересня розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Очільник МЗС заявив, що зустрі Зеленського й Трампа 23 вересня була продуктивною та багатообіцяльною, "історичного характеру, коли спілкування змінює парадигму".

"Зустріч справді знакова, з новою якістю елементів, які обговорювалися, з особливою хімією між двома лідерами і безумовно, вона матиме продовження",- сказав міністр.

Зокрема, президенти говорили про заморожені російські активи. Сибіга наголошує, що справедливо, щоб країна-агресор Росія платила за руйнування, які вона спричиняє.

Окрім цього, Зеленський поінформував Трампа про ситуацію на полі бою. Це важливо, адже Трамп отримує про це інформацію з різних кіл, і було вагомим розповісти про реальний стан справ на фронті в Україні, зазначив глава української дипломатії.

Також, за словами Сибіги, лідери України та США говорили про угоду про копалини та український досвід війни з допомогою дронів. Мова також йшла про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України.

"Має бути пакет стримування. Росія має розуміти, що атакуючи Україну 600-800 дронами, отримуватиме пропорційну відповідь, а то й більше", - сказав глава МЗС.

Раніше видання The Wall Street Journal Президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Зеленський Володимир (25612) зброя (7744) Трамп Дональд (7241) Сибіга Андрій (663)
Топ коментарі
+2
Нах тобі Томагавк?
В Україні представили новий далекобійний ударний дрон Zelupa. Zelupa - це перший дрон, що може цілодобово сцяти в очі без дозаправки. Ave Zelupa
показати весь коментар
27.09.2025 01:16 Відповісти
+1
DW
Американська мобільна наземна пускова установка Typhon може швидко перевозитися на вантажному напівпричепі і здатна запускати крилаті ракети Tomahawk з дальністю польоту близько 2000 км та багатоцільові ракети SM-6 (дальність до 500 км).
Радіус дії ракет сухопутних військ армії США до сих пір не міг зрівнятися з тим, що мають ракети, що стоять на озброєнні ВМС і ВПС.
Тепер це стало можливим.
Ракетні комплекси Typhon, що випускаються компанією Lockheed Martin, вперше будуть розміщені на японській території, підтвердили Сили самооборони Японії.
показати весь коментар
27.09.2025 01:15 Відповісти
+1
Американський ракетний комплекс Typhon на навчаннях у Японії, 15 вересня 2025 року.
показати весь коментар
27.09.2025 01:16 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2025 01:13 Відповісти
Нах тобі Томагавк?
В Україні представили новий далекобійний ударний дрон Zelupa. Zelupa - це перший дрон, що може цілодобово сцяти в очі без дозаправки. Ave Zelupa
показати весь коментар
27.09.2025 01:16 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2025 01:17 Відповісти
Тонка червона лінія ще раз питаю. навіщо тобі Томогавк?
Мокшанський ЗЕлідор зі своїми слугами вже не одну сотню Першингів під ніс засунули, а ти досі Томагавки просиш.
показати весь коментар
27.09.2025 01:41 Відповісти
Крилаті ракети "Томахок" або "Tomahawk" - це реальний засіб для повного знищення виробничих цехів/ліній в Єлабугє на пітьмі, де виготовляють тисячі "шахедів/хераней", які щоночі кошмарять українські міста. Тому для України вони вкрай потрібні. Але для цього треба вмовити Тромба їх продати.
Бо на "фламінги" й інші піарні понти-"лемінги" зебілів, що видурюють гроші у європейців, надії не має.
показати весь коментар
27.09.2025 02:06 Відповісти
Тонка червона лінія який Тамагавк? Ти ЗЕбанат?
Українська компанія Zelupa Point на міжнародній виставці в Польщі анонсувала розробку власних балістичних ракет.
показати весь коментар
27.09.2025 02:34 Відповісти
Не в касу.
Скоріш, ЗЕбанат - це ти, бо настільки обізнаний у сортаменті зе-лайна.
показати весь коментар
27.09.2025 02:40 Відповісти
Зелені недоумки на кшталт Тонка червона лінія ніколи не стоять в стороні, якщо треба якусь херню чесати чи робити. Або лизати сраку оманської нанюханої шмарклі.
Ось нах ти руснявий ЗЕпідор пишеш про Тамагавк? Ти *******?
показати весь коментар
27.09.2025 02:43 Відповісти
Тонка червона лінія русня Зкепідорська «Фламінго» - не ракета, а схема. Фірма Міндича, близького до Земленського, «освоювала» гроші під час війни. Вас годували байками про «суперзброю», поки бюджет летів у кишені друзів. І так буде, поки на Банковій сидять ті самі люди.
показати весь коментар
27.09.2025 02:47 Відповісти
Victor Litarchuk така реальність. Природничий музей у центрі Києва збирає донати на опалення. У інститутах НАН із зарплат вираховують борги за комуналку. Все в Україні тримається на ентузіастах і поступово це все буде сипатися, як зараз мости в Києві.
показати весь коментар
27.09.2025 02:37 Відповісти
Ай ай, як незламно.
Вони прямо як віддзеркалення один одного. Для трійничка не вистачає лише *****. Додав Сибіга.
показати весь коментар
27.09.2025 01:15 Відповісти
Навіщо вам Трамп?
Придворне кодло отримало мільярди $ на "Фламінго", яка здатна вражати цілі на відстані 3000 кілометрів.

Як пише Associated Press з посиланням на експертів, FP-5 "Фламінго" є однією з найбільших ракет у світі, що доставляє корисне навантаження вагою 1150 кілограмів. Стверджують, що ракети розгортаються від 20 до 40 хвилин до старту, максимальна швидкість ракети - 950 км/год.

Поки що Fire Point виробляє приблизно одну ракету "Фламінго" на день, але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день.
показати весь коментар
27.09.2025 01:41 Відповісти
ЮРІЙ КАСЬЯНОВ

Де "фламінго"?

компанія Fire Point, яка вже отримує небачені досі в українському ОПК обсяги фінансування - 1,23 млрд євро від уряду Данії, 5 млрд євро від уряду Німеччини (за заявами представників компанії Fire Point), збирається також будувати на всі гроші світу системи ППО, крилаті та балістичні ракети.

Нагадаю, що це та сама неймовірно успішна нова компанія, яка до 2023 року ще не займалася безпілотниками, а в 2024 році вже отримала третину всіх замовлень держави на далекобійні дрони (технічний директор компанії Fire Point Ірина Терех - раніше займалася архітектурним дизайном i робила меблі з бетону.
показати весь коментар
27.09.2025 01:51 Відповісти
За своєю суттю компанія Fire Point - це рентовий бізнес для наших високопоставлених політиків і чиновників.
Це наші "нафта і газ", наша "труба", на якій можна "заробляти гроші" під час війни. Тобто, - це мародерство.
показати весь коментар
27.09.2025 01:55 Відповісти
Згадав про український КАБ і вирішив пошукати,як там справи.
Наткнувся на сайт,де це конструкторське бюро буквально збирає донати на 3 каби.
Абсолютна дурка ЗЕнаркоманів.
показати весь коментар
27.09.2025 02:39 Відповісти
 
 