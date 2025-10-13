УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10077 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
1 811 8

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру, є відключення світла у 8 областях, - Міненерго

В енергетиці ситуація складна Є відключення

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

"Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України - вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Внаслідок аварії на обладнанні відключено від електропостачання будинок у ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці

За даними Міненерго, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що екстрені відключення світла запроваджені у 5 областях. Напередодні зазначалося, що ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини, область знеструмлена.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

енергетика (2770) електроенергія (6436) Мінекоенерго (98) відключення світла (1147)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в мене поки є ,але Я завжди готовий
показати весь коментар
13.10.2025 10:20 Відповісти
Передаємо полум'яний привіт 8 головам ОВА, призначених Зеленським, вся робота яких - висери у телеграмі, та пиляння бюджетів.
показати весь коментар
13.10.2025 10:22 Відповісти
👍🔥🔥🔥🔥
показати весь коментар
13.10.2025 10:53 Відповісти
У Криму перебої зі світлом після атаки дронів - соцмережі
показати весь коментар
13.10.2025 10:24 Відповісти
Трамп: Путіну буде погано, якщо не завершить війну
показати весь коментар
13.10.2025 10:26 Відповісти
Чаус на Черніговщині, якого Зелений призначив, розкрадає гроші і нічого не робить. Міндіч краде на дронах, які нікуди не долітають. Заробітки на крові у зелених покидьків.
показати весь коментар
13.10.2025 10:36 Відповісти
Може саме для цього його і призначили, якщо досі не зняли разом з брижем?!
показати весь коментар
13.10.2025 10:55 Відповісти
Це чергова перемога така, потужна.
показати весь коментар
13.10.2025 11:24 Відповісти
 
 