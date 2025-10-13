Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру, є відключення світла у 8 областях, - Міненерго

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

Як зазначається, вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

"Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України - вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Напередодні зазначалося, що ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини, область знеструмлена.

