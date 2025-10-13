УКР
Екстрені відключення світла запроваджені у 5 областях, - ДТЕК (оновлено)

Частина Дніпропетровщини та Донеччини залишилася без світла

Зранку 13 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині та Донеччині запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення", - наголошують у ДТЕК.

Більше інформації про ситуацію з енергозабезпеченням областей на цю мить немає.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини, область знеструмлена.

Оновлена інформація 

Як згодом повідомили в АТ "Полтаваобленерго", 13 жовтня 2025 року з 9:07 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

За даними обленерго, графіки аварійних відключень також зранку застосовуються у Кіровоградській та Сумській областях.

Донецька область (9810) ДТЕК (2013) відключення світла (1147) Дніпропетровська область (4351)
ніколи такого не було і ось знову
