Екстрені відключення світла запроваджені у 5 областях, - ДТЕК (оновлено)
Зранку 13 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині та Донеччині запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення", - наголошують у ДТЕК.
Більше інформації про ситуацію з енергозабезпеченням областей на цю мить немає.
Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини, область знеструмлена.
Оновлена інформація
Як згодом повідомили в АТ "Полтаваобленерго", 13 жовтня 2025 року з 9:07 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).
"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.
За даними обленерго, графіки аварійних відключень також зранку застосовуються у Кіровоградській та Сумській областях.
