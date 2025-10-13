Екстрені відключення світла запроваджені у 5 областях, - ДТЕК (оновлено)

Зранку 13 жовтня 2025 року на Дніпропетровщині та Донеччині запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення", - наголошують у ДТЕК.

Більше інформації про ситуацію з енергозабезпеченням областей на цю мить немає.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини, область знеструмлена.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили в АТ "Полтаваобленерго", 13 жовтня 2025 року з 9:07 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

За даними обленерго, графіки аварійних відключень також зранку застосовуються у Кіровоградській та Сумській областях.