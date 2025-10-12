Ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини: область знеструмлена

Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зранку 12 жовтня росіяни знову прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити.

"Тим часом в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет", - йдеться в повідомленні.

Про оновлення ОВА повідомлятиме додатково.