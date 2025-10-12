УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7213 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
1 353 3

Ворог прицільно вдарив по енергетичній інфраструктурі Донеччини: область знеструмлена

Донеччина без світла

Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зранку 12 жовтня росіяни знову прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити.

"Тим часом в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Нічна атака РФ на Одещину: енергетики повернули світло для ще понад 70 тисяч осель

Про оновлення ОВА повідомлятиме додатково.

Автор: 

Донецька область (9802) електроенергія (6431) відключення світла (1146)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І днровци теж без світла я надіюсь сидять?
показати весь коментар
12.10.2025 09:23 Відповісти
А блекгород із світлом(
Гундосий, де Хламіндичі із Нептунами?
Де обіцяний блекаут мацквабаду?
показати весь коментар
12.10.2025 09:41 Відповісти
а чому в донецьку є напруга? Хтось відповість нам, сірим? Зеля з дєрьмаком, ви даремно сподіваєеся на вибори, всі все пам'ятають
показати весь коментар
12.10.2025 09:44 Відповісти
 
 