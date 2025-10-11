Нічна атака РФ на Одещину: енергетики повернули світло для ще понад 70 тисяч осель

В Одеській області після нічного обстрілу РФ енергетики повернули світло ще для понад 70 тисяч родин.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього за добу вдалося відновити електропостачання для 311 000 осель Одеської області", - сказано в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 11 жовтня Одеса зазнала масованої атаки російських ударних дронів, запущених з акваторії Чорного моря, пролунала серія вибухів. Ворог намагався атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, є локальні знеструмлення.

