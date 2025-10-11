Ночная атака РФ на Одесщину: энергетики вернули свет еще более чем 70 тысячам домов
В Одесской области после ночного обстрела РФ энергетики вернули свет еще для более 70 тысяч семей.
Об этом сообщили в ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"Всего за сутки удалось восстановить электроснабжение для 311 000 домов Одесской области", - сказано в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 11 октября Одесса подверглась массированной атаке российских ударных дронов, запущенных из акватории Черного моря, прозвучала серия взрывов. Враг пытался атаковать объекты энергетической инфраструктуры, есть локальные обесточивания.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль