Атака дронов на Одессу и область: в городе локально пропал свет

В ночь на 11 октября Одесса подверглась массированной атаке российских ударных дронов, запущенных из акватории Черного моря, прозвучала серия взрывов. Враг пытался атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Олега Кипера и Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки российских ударных дронов часть Одессы и Одесского района осталась без света. По информации "ДТЭК Одесские электросети", свет исчез из-за аварии в сети,

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Вернуть свет в дома одесситов планируют до 12:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атакует Одессу ударными беспилотниками: есть перебои со светом