Атака дронов на Одессу и область: в городе локально пропал свет

Одесса без света

В ночь на 11 октября Одесса подверглась массированной атаке российских ударных дронов, запущенных из акватории Черного моря, прозвучала серия взрывов. Враг пытался атаковать объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Олега Кипера и Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки российских ударных дронов часть Одессы и Одесского района осталась без света. По информации "ДТЭК Одесские электросети", свет исчез из-за аварии в сети,

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Вернуть свет в дома одесситов планируют до 12:00.

На Київщині повністю відновлено електропостачання
11.10.2025 07:52 Ответить
За інформацією "ДТЕК Одеські електромережі", світло зникло через аварію в мережі,

Тобто не через атаку, а лише через "аварію"?
11.10.2025 08:06 Ответить
як на кацапії!
дєрьмак наказав викручувати правду.
чекаємо на хлопок та обломкі і всьо збіто. патєрь нєт.

вєрной дорогой ідьом!
11.10.2025 08:37 Ответить
Що там мацква уся згоріла чи щось ще жевріє?
11.10.2025 09:06 Ответить
 
 