Атака дронів на Одесу та область: у місті локально зникло світло

У ніч на 11 жовтня Одеса зазнала масованої атаки російських ударних дронів, запущених з акваторії Чорного моря, пролунала серія вибухів. Ворог намагався атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Олега Кіпера та Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок атаки російських ударних дронів частина Одеси та Одеського району залишилася без світла. За інформацією "ДТЕК Одеські електромережі", світло зникло через аварію в мережі,

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Повернути світло до осель одеситів планують до 12:00.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками: є перебої зі світлом