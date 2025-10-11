Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками: є перебої зі світлом

У ніч на суботу, 11 жовтня, російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. По ворожих цілях працюють Сили ППО.

Про це повідомляє "Суспільне" та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Одеса, перебувайте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками, - повідомив Кіпер о 00:42.

Мешканці Одеської області! Працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях, - повідомив посадовець о 01:02.

"Суспільне" повідомляло про перебої з електропостачанням у місті на тлі ворожої атаки.

Перед цим о 00:38 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських БпЛА на Одесу та Чорноморськ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі