344 3
Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками: є перебої зі світлом
У ніч на суботу, 11 жовтня, російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. По ворожих цілях працюють Сили ППО.
Про це повідомляє "Суспільне" та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Одеса, перебувайте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками, - повідомив Кіпер о 00:42.
Мешканці Одеської області! Працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях, - повідомив посадовець о 01:02.
"Суспільне" повідомляло про перебої з електропостачанням у місті на тлі ворожої атаки.
Перед цим о 00:38 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських БпЛА на Одесу та Чорноморськ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ярослав Кийко
показати весь коментар11.10.2025 01:42 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Max Shela
показати весь коментар11.10.2025 02:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
SELENA N
показати весь коментар11.10.2025 02:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль