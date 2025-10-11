УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3990 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Одеси
344 3

Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками: є перебої зі світлом

шахеди

У ніч на суботу, 11 жовтня, російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. По ворожих цілях працюють Сили ППО.

Про це повідомляє "Суспільне" та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Одеса, перебувайте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками, - повідомив Кіпер о 00:42.

Мешканці Одеської області! Працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях, - повідомив посадовець о 01:02.

"Суспільне" повідомляло про перебої з електропостачанням у місті на тлі ворожої атаки.

Перед цим о 00:38 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських БпЛА на Одесу та Чорноморськ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Одеса (5643) Одеська область (3541) атака (618) дрони (5978) Одеський район (329)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не "перебої". Це мабуть обіцяний потужний мацковський блекаут докотився вже до Одеси.
показати весь коментар
11.10.2025 01:42 Відповісти
Перебои)
показати весь коментар
11.10.2025 02:02 Відповісти
Свет исчез без перебоев - Приморский район. Теперь исчезает вода.
показати весь коментар
11.10.2025 02:20 Відповісти
 
 