Враг атакует Одессу ударными беспилотниками: есть перебои со светом

В ночь на субботу, 11 октября, российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками. По вражеским целям работают Силы ПВО.

Об этом сообщает "Суспільне" и глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Одесса, находитесь в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками, - сообщил Кипер в 00:42.

Жители Одесской области! Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах, - сообщил чиновник в 01:02.

"Суспільне" сообщало о перебоях с электроснабжением в городе на фоне вражеской атаки.

Перед этим в 00:38 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российских БПЛА на Одессу и Черноморск.

