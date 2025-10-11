1 017 4
Враг атакует Одессу ударными беспилотниками: есть перебои со светом
В ночь на субботу, 11 октября, российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками. По вражеским целям работают Силы ПВО.
Об этом сообщает "Суспільне" и глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Одесса, находитесь в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками, - сообщил Кипер в 00:42.
Жители Одесской области! Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах, - сообщил чиновник в 01:02.
"Суспільне" сообщало о перебоях с электроснабжением в городе на фоне вражеской атаки.
Перед этим в 00:38 Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российских БПЛА на Одессу и Черноморск.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
5.00 - вода вже є, світло відсутне.
Треба накінець вже прикрутити БМС-ку до свого 4-кіловатного Ліфера. 🤣😂🤣