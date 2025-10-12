1 401 3
Враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донетчины: область обесточена
Донецкая область обесточена в результате вражеских обстрелов. Утром 12 октября россияне снова прицельно ударили по энергетической инфраструктуре области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.
Как отмечается, специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить.
"Тем временем в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет", - говорится в сообщении.
Об обновлении ОВА будет сообщать дополнительно.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гундосий, де Хламіндичі із Нептунами?
Де обіцяний блекаут мацквабаду?