Враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донетчины: область обесточена

Донецкая область обесточена в результате вражеских обстрелов. Утром 12 октября россияне снова прицельно ударили по энергетической инфраструктуре области.

Как отмечается, специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить.

"Тем временем в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет", - говорится в сообщении.

