Враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донетчины: область обесточена

Донецкая область без света

Донецкая область обесточена в результате вражеских обстрелов. Утром 12 октября россияне снова прицельно ударили по энергетической инфраструктуре области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.

Как отмечается, специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить.

"Тем временем в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночная атака РФ на Одесчину: энергетики вернули свет для еще более 70 тысяч домов

Об обновлении ОВА будет сообщать дополнительно.

Донецкая область (10972) Тарифы на электроэнергию (2240) отключение света (453)
І днровци теж без світла я надіюсь сидять?
12.10.2025 09:23 Ответить
А блекгород із світлом(
Гундосий, де Хламіндичі із Нептунами?
Де обіцяний блекаут мацквабаду?
12.10.2025 09:41 Ответить
а чому в донецьку є напруга? Хтось відповість нам, сірим? Зеля з дєрьмаком, ви даремно сподіваєеся на вибори, всі все пам'ятають
12.10.2025 09:44 Ответить
 
 