Экстренные отключения света введены в 5 областях, - ДТЭК (обновлено)

С утра 13 октября 2025 года на Днепропетровщине и Донетчине введены экстренные отключения электроэнергии.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применены экстренные отключения", - отмечают в ДТЭК.

Больше информации о ситуации с энергообеспечением областей на данный момент нет.

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донецкой области, область обесточена.

Обновленная информация

Как сообщили в АО "Полтаваобленерго", 13 октября 2025 года с 9:07 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).

"Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена ​​после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укренерго", - говорится в сообщении.

По данным облэнерго, графики аварийных отключений также с утра применяются в Кировоградской и Сумской областях.

