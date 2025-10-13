Экстренные отключения света введены в 5 областях, - ДТЭК (обновлено)
С утра 13 октября 2025 года на Днепропетровщине и Донетчине введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применены экстренные отключения", - отмечают в ДТЭК.
Больше информации о ситуации с энергообеспечением областей на данный момент нет.
Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донецкой области, область обесточена.
Обновленная информация
Как сообщили в АО "Полтаваобленерго", 13 октября 2025 года с 9:07 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО).
"Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "Укренерго", - говорится в сообщении.
По данным облэнерго, графики аварийных отключений также с утра применяются в Кировоградской и Сумской областях.
