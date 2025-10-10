В трех областях удалось частично снять ограничения электроэнергии, - Укрэнерго

В Украине продолжаются восстановительные работы после масштабной ракетно-дроновой атаки на объекты энергетики.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Аварийные обесточивания сейчас вынужденно применяются в г. Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и, частично, Черкасской областях", - говорится в сообщении.

В то же время благодаря восстановительным работам энергетикам удалось частично уменьшить объем ограничений для потребителей на Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине.

Сейчас на Черниговщине действуют графики почасовых отключений объемом двух очередей.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

