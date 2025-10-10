У трьох областях вдалося частково зняти обмеження електроенергії, - Укренерго
В Україні тривають відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетики.
Про це повідомила пресслужба Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.
"Аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях", - йдеться в повідомленні.
Водночас завдяки відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.
Наразі на Чернігівщині діють графіки погодинних відключень обсягом двох черг.
Масований обстріл 10 жовтня 2025 року
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.
У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.
У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.
На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.
