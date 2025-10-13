РУС
1 673 8

Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру, есть отключения света в 8 областях, - Минэнерго

В энергетике ситуация сложная Есть отключения

Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, принимаются меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

"Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в ОЭС Украины - утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения", - говорится в сообщении.

В результате аварии на оборудовании отключен от электроснабжения дом в ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке

По данным Минэнерго, аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экстренные отключения света введены в 5 областях. Накануне отмечалось, что враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донецкой области, область обесточена.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

энергетика (2682) Тарифы на электроэнергию (2244) Минэкоэнерго (36) отключение света (453)
в мене поки є ,але Я завжди готовий
13.10.2025 10:20 Ответить
13.10.2025 10:20 Ответить
Передаємо полум'яний привіт 8 головам ОВА, призначених Зеленським, вся робота яких - висери у телеграмі, та пиляння бюджетів.
13.10.2025 10:22 Ответить
13.10.2025 10:22 Ответить
👍🔥🔥🔥🔥
13.10.2025 10:53 Ответить
13.10.2025 10:53 Ответить
У Криму перебої зі світлом після атаки дронів - соцмережі
13.10.2025 10:24 Ответить
13.10.2025 10:24 Ответить
Трамп: Путіну буде погано, якщо не завершить війну
13.10.2025 10:26 Ответить
13.10.2025 10:26 Ответить
Чаус на Черніговщині, якого Зелений призначив, розкрадає гроші і нічого не робить. Міндіч краде на дронах, які нікуди не долітають. Заробітки на крові у зелених покидьків.
13.10.2025 10:36 Ответить
13.10.2025 10:36 Ответить
Може саме для цього його і призначили, якщо досі не зняли разом з брижем?!
13.10.2025 10:55 Ответить
13.10.2025 10:55 Ответить
Це чергова перемога така, потужна.
13.10.2025 11:24 Ответить
13.10.2025 11:24 Ответить
 
 