Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру, есть отключения света в 8 областях, - Минэнерго
Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, принимаются меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.
"Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в ОЭС Украины - утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экстренные отключения света введены в 5 областях. Накануне отмечалось, что враг прицельно ударил по энергетической инфраструктуре Донецкой области, область обесточена.
