В результате аварии на оборудовании отключено от электроснабжения здание в ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке

В результате аварии на оборудовании, которое принадлежит частному застройщику ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке Киевской области, произошло отключение электроснабжения в одном из домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Объект до сих пор не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети. Именно это усложнило оперативное реагирование на аварийную ситуацию", - говорится в сообщении.

Уполномоченные лица пообщались с жителями, разъяснили ситуацию.

Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения.

Вопрос находится на контроле Бучанской районной государственной администрации.

В соцсетях сообщали, что жители перекрыли автомобильную дорогу из-за сложившейся ситуации.

Топ комментарии
+2
Головне, щоб гроші забрати і покупців квартир у ЖК!!
Будувалося, ж усьо ж па чесному і законно??
11.10.2025 12:37 Ответить
+1
Якого *уя дорогу іншим перекривати!? Дикарі якісь 🤮
Хто вам винен? Це ваші проблеми. Треба було думати що купуєте, а не вестись на найдешевші ціни в області…
11.10.2025 12:55 Ответить
+1
Не здивуюся, якщо будинок ще не підключений і до газопостачання!!!
11.10.2025 13:08 Ответить
"Сталінка", "Хрущовка", "європейка"...
"Е" - еволюція.
11.10.2025 12:25 Ответить
Головне, щоб гроші забрати і покупців квартир у ЖК!!
Будувалося, ж усьо ж па чесному і законно??
11.10.2025 12:37 Ответить
самі дали..
ще й просили, щоб взяли..
11.10.2025 13:29 Ответить
Якого *уя дорогу іншим перекривати!? Дикарі якісь 🤮
Хто вам винен? Це ваші проблеми. Треба було думати що купуєте, а не вестись на найдешевші ціни в області…
11.10.2025 12:55 Ответить
Не здивуюся, якщо будинок ще не підключений і до газопостачання!!!
11.10.2025 13:08 Ответить
як той будинок підключили,
якщо він не на балансі..?
11.10.2025 13:12 Ответить
"рубильник" із положення "вимк" поставили в положення "вкл"
11.10.2025 13:25 Ответить
так рубильник також не на балансі...
11.10.2025 13:27 Ответить
власник будинку просто не надав всі документи до договору про підключення або цих документів ще немає (в природі)
Всі хто поселявся в новий будинок із таким явищем стикались постійно....
11.10.2025 13:29 Ответить
тобто підключення було не легальним..
11.10.2025 13:33 Ответить
можливо!!!
А можливо власник терміново "довіз" документи (знаючи про блокування автодороги) або трохи "намазав масла на хліб" або пообіцяв якісь інші гарантії і зміг переконати....
11.10.2025 13:38 Ответить
новина міжнародного значення...
11.10.2025 13:25 Ответить
міжгалактичного ...
між "Європейка" і Софіївською Борщагівкою....
11.10.2025 13:31 Ответить
а в конченной заспе когда нибудь что-то отключается? дроны летают? осколки? не? а почему?
11.10.2025 13:43 Ответить
 
 