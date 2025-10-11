В результате аварии на оборудовании отключено от электроснабжения здание в ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке
В результате аварии на оборудовании, которое принадлежит частному застройщику ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке Киевской области, произошло отключение электроснабжения в одном из домов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Объект до сих пор не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети. Именно это усложнило оперативное реагирование на аварийную ситуацию", - говорится в сообщении.
Уполномоченные лица пообщались с жителями, разъяснили ситуацию.
Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения.
Вопрос находится на контроле Бучанской районной государственной администрации.
В соцсетях сообщали, что жители перекрыли автомобильную дорогу из-за сложившейся ситуации.
"Е" - еволюція.
Будувалося, ж усьо ж па чесному і законно??
ще й просили, щоб взяли..
Хто вам винен? Це ваші проблеми. Треба було думати що купуєте, а не вестись на найдешевші ціни в області…
якщо він не на балансі..?
Всі хто поселявся в новий будинок із таким явищем стикались постійно....
А можливо власник терміново "довіз" документи (знаючи про блокування автодороги) або трохи "намазав масла на хліб" або пообіцяв якісь інші гарантії і зміг переконати....
між "Європейка" і Софіївською Борщагівкою....