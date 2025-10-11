В результате аварии на оборудовании отключено от электроснабжения здание в ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке

В результате аварии на оборудовании, которое принадлежит частному застройщику ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке Киевской области, произошло отключение электроснабжения в одном из домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Объект до сих пор не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети. Именно это усложнило оперативное реагирование на аварийную ситуацию", - говорится в сообщении.

Уполномоченные лица пообщались с жителями, разъяснили ситуацию.

Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами уже работают над восстановлением электроснабжения.

Вопрос находится на контроле Бучанской районной государственной администрации.

В соцсетях сообщали, что жители перекрыли автомобильную дорогу из-за сложившейся ситуации.

