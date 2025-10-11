В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение после массированной российской атаки, - ОВА
На Киевщине полностью восстановлено электроснабжение после массированной атаки РФ.
Об этом в телеграмм сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Без света было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители области уже запитаны", - сказано в сообщении.
Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.
В ОВА отметили, что сразу после атаки эти объекты, а также предприятия, важные для населения, были оперативно переведены на альтернативные источники.
Отдельно в ОВА отметили важность экономного потребления электроэнергии.
"Даже когда свет вернулся во все дома и учреждения, важно пользоваться им разумно, не включать сразу все приборы, отключать те, что не используются, чтобы избежать перегрузок - это помогает энергетикам поддерживать стабильность и обеспечивает бесперебойное электроснабжение для всех", - сказано в сообщении.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
Як завжди, КМДА та Кличко!
Хто молодець?
Як завжди, Зеленський та ОВА!
А хто працював цілу добу безперервно?
Звичайні електрики, що дивом уникли бусіфікації!