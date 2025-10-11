В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение после массированной российской атаки, - ОВА

На Киевщине полностью восстановлено электроснабжение после массированной атаки РФ.

Об этом в телеграмм сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Без света было 110 тысяч абонентов, но благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков все потребители области уже запитаны", - сказано в сообщении.

Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

В ОВА отметили, что сразу после атаки эти объекты, а также предприятия, важные для населения, были оперативно переведены на альтернативные источники.

Отдельно в ОВА отметили важность экономного потребления электроэнергии.

"Даже когда свет вернулся во все дома и учреждения, важно пользоваться им разумно, не включать сразу все приборы, отключать те, что не используются, чтобы избежать перегрузок - это помогает энергетикам поддерживать стабильность и обеспечивает бесперебойное электроснабжение для всех", - сказано в сообщении.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

