На Київщині повністю відновлене електропостачання після масованої російської атаки, - ОВА

На Київщині повністю відновлене електропостачання після масованої атаки РФ.

Про це в телеграм повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Без світла було 110 тисяч абонентів, але завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі області вже заживлені", - сказано в повідомленні.

Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

В ОВА зазначили, що відразу після атаки ці об'єкти, а також підприємства, важливі для населення, були оперативно переведені на альтернативні джерела.

Окремо в ОВА наголосили на важливості економного споживання електроенергії.

"Навіть коли світло повернулося у всі домівки та установи, важливо користуватися ним розумно, не включати одразу всі прилади, відключати ті, що не використовуються, щоб уникнути перевантажень — це допомагає енергетикам підтримувати стабільність і забезпечує безперебійне електропостачання для всіх", - сказано в повідоленні.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

