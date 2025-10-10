УКР
434 18

Відновлено електропостачання для понад 725 тис. сімей, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1325-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь день триває відновлення після російського удару. Багато роботи. Зараз уже відновили постачання електрики для більш ніж 725 тисяч сімей. Київ, Київщина, Дніпровщина, Кіровоградська область, Черкаси, Чернігів. Залишається непростою ситуація на Сумщині, також Харківщина, Херсонщина, Донеччина – через безпекову ситуацію ремонти ускладнені. Протягом дня були нові атаки дронів, обстріли, були нові повітряні тривоги. Ще триває робота й у столиці. Де це потрібно, енергетики ввели графіки по електриці.

Київ і Кіровоградська область – протягом дня працювали, щоб відновити постачання води. В Києві майже відновлено, на Кіровоградщині триває запуск насосів і наповнення мережі. Завдання для всіх наших областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів. У частині громад це вже реалізоване. І має бути й там, де зараз ми бачимо відповідну проблематику.

Через сьогоднішній удар є постраждалі, зокрема в Києві та в областях. На об’єктах енергетики. Усім надається допомога. У Запоріжжі росіяни, на жаль, убили дитину – сім років було хлопчику. Мої співчуття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метеоумови ускладнюють збиття ворожих цілей на 20-30%, - Зеленський

Путін очевидно користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав світу, усі ключові лідери зосередили увагу на тому, що відбувається саме там. І це дійсно хороший шанс досягти справжнього миру після стількох жертв у тому регіоні. І це новий рекорд російської підлості – саме в такий момент посилювати терористичні удари, бити саме по життю наших людей. Тільки в ніч на сьогодні було майже 500 дронів кількома хвилями, і близько 200 із них – це "шахеди", також 32 ракети, і значна частина – балістичні.

Відповідь на це може бути тільки одна, і це – більше сили, більше ППО, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру, і більше тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все, що роблять. Має бути посилення санкцій, і говоримо про це з партнерами. І має бути повне використання російських активів, щоб посилити наш захист, наше відновлення".

Автор: 

Зеленський Володимир (25760) енергетика (2741)
Топ коментарі
+10
Віслюк ще і електрик, бляха!
10.10.2025 21:37 Відповісти
+8
І до чого тут ти?
10.10.2025 21:38 Відповісти
+5
IНХ.
10.10.2025 21:36 Відповісти
IНХ.
10.10.2025 21:36 Відповісти
Віслюк ще і електрик, бляха!
10.10.2025 21:37 Відповісти
Той хто вміє грати на роялі без рук, може все. Принаймні він так думає.
10.10.2025 21:59 Відповісти
То нехай йде трансформатори без рук ремонтує/замінює..
10.10.2025 22:08 Відповісти
І до чого тут ти?
10.10.2025 21:38 Відповісти
Прессекретар статистичної агенції навів останні цифри щодо масованого обстрілу цієї ночі. За суміцниством цей прессекретар грає роль Президента і виконує обов'язки ширми для дєрьмака.
10.10.2025 21:39 Відповісти
а ти то яким боком до цього?? окрім того що в долі прі розкраданні грошей на укриття
10.10.2025 21:40 Відповісти
СтаршОй він. Від рубильника. Міністр енергетики мабудь забила на свою роботу, ось Вава і затикає всі дірки, як чергова затичка.
10.10.2025 21:43 Відповісти
зеля невтомно рятує українців віх халеп, які стались через його темперамент, жагу влади і повну некомпетентність.
хто врятує нас від зелі ? хочеться пожити нормально
10.10.2025 21:47 Відповісти
Чоловік-пароход і оркестр і все все все
10.10.2025 21:47 Відповісти
"Відповідь на це може бути тільки одна, і це - більше сили"

якщо Оманська Гнида ще буде так тужитись - геморой в нього через очі полізе
10.10.2025 21:48 Відповісти
"Відновлено електропостачання для понад 725 тис. сімей" - сказав Найвеличніший знявши каску і витерши піт з чола.
10.10.2025 21:55 Відповісти
зельона бджілка наша )))
10.10.2025 21:57 Відповісти
Твій наступний гундос має бути під відеоряд роздовбаної маскви.
До того часу - пішов на путіна!
10.10.2025 22:00 Відповісти
Цікаво, яким чином порахували і вийшли саме на цю цифг?
10.10.2025 22:05 Відповісти
Енергосистему доб'ють, тут без варіантів. Запасайтеся генераторами. Сам завтра поїду підбирати.
Ну, і, зберігаємо спокій і чистимо кулемет.
10.10.2025 22:05 Відповісти
10.10.2025 22:08 Відповісти
 
 