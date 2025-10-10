Відновлено електропостачання для понад 725 тис. сімей, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1325-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь день триває відновлення після російського удару. Багато роботи. Зараз уже відновили постачання електрики для більш ніж 725 тисяч сімей. Київ, Київщина, Дніпровщина, Кіровоградська область, Черкаси, Чернігів. Залишається непростою ситуація на Сумщині, також Харківщина, Херсонщина, Донеччина – через безпекову ситуацію ремонти ускладнені. Протягом дня були нові атаки дронів, обстріли, були нові повітряні тривоги. Ще триває робота й у столиці. Де це потрібно, енергетики ввели графіки по електриці.

Київ і Кіровоградська область – протягом дня працювали, щоб відновити постачання води. В Києві майже відновлено, на Кіровоградщині триває запуск насосів і наповнення мережі. Завдання для всіх наших областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів. У частині громад це вже реалізоване. І має бути й там, де зараз ми бачимо відповідну проблематику.

Через сьогоднішній удар є постраждалі, зокрема в Києві та в областях. На об’єктах енергетики. Усім надається допомога. У Запоріжжі росіяни, на жаль, убили дитину – сім років було хлопчику. Мої співчуття.

Путін очевидно користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав світу, усі ключові лідери зосередили увагу на тому, що відбувається саме там. І це дійсно хороший шанс досягти справжнього миру після стількох жертв у тому регіоні. І це новий рекорд російської підлості – саме в такий момент посилювати терористичні удари, бити саме по життю наших людей. Тільки в ніч на сьогодні було майже 500 дронів кількома хвилями, і близько 200 із них – це "шахеди", також 32 ракети, і значна частина – балістичні.

Відповідь на це може бути тільки одна, і це – більше сили, більше ППО, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру, і більше тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все, що роблять. Має бути посилення санкцій, і говоримо про це з партнерами. І має бути повне використання російських активів, щоб посилити наш захист, наше відновлення".

