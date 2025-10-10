РУС
Восстановлено электроснабжение для более 725 тыс. семей, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1325-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь день продолжается восстановление после российского удара. Много работы. Сейчас уже возобновили поставки электричества для более чем 725 тысяч семей. Киев, Киевщина, Днепровщина, Кировоградская область, Черкассы, Чернигов. Остается непростой ситуация на Сумщине, также Харьковщина, Херсонщина, Донецкая область - из-за ситуации с безопасностью ремонты затруднены. В течение дня были новые атаки дронов, обстрелы, были новые воздушные тревоги. Еще продолжается работа и в столице. Где это нужно, энергетики ввели графики по электричеству.

Киев и Кировоградская область - в течение дня работали, чтобы восстановить поставки воды. В Киеве почти восстановлено, на Кировоградщине продолжается запуск насосов и наполнение сети. Задача для всех наших областей - подготовить достаточное резервное питание для водоканалов. В части громад это уже реализовано. И должно быть и там, где сейчас мы видим соответствующую проблематику.

Из-за сегодняшнего удара есть пострадавшие, в частности в Киеве и в областях. На объектах энергетики. Всем оказывается помощь. На Запорожье россияне, к сожалению, убили ребенка - семь лет было мальчику. Мои соболезнования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метеоусловия затрудняют сбивание вражеских целей на 20-30%, - Зеленский

Путин очевидно пользуется моментом, когда мир сейчас почти все внимание уделяет возможности установить мир на Ближнем Востоке. Большинство государств мира, все ключевые лидеры сосредоточили внимание на том, что происходит именно там. И это действительно хороший шанс достичь настоящего мира после стольких жертв в том регионе. И это новый рекорд российской подлости - именно в такой момент усиливать террористические удары, бить именно по жизни наших людей. Только в ночь на сегодня было почти 500 дронов несколькими волнами, и около 200 из них - это "шахеды", также 32 ракеты, и значительная часть - баллистические.

Ответ на это может быть только один, и это - больше силы, больше ПВО, чтобы защитить нашу критическую инфраструктуру, и больше давления на Россию, чтобы они реально отвечали за все, что делают. Должно быть усиление санкций, и говорим об этом с партнерами. И должно быть полное использование российских активов, чтобы усилить нашу защиту, наше восстановление".

Топ комментарии
+10
Віслюк ще і електрик, бляха!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:37 Ответить
+8
І до чого тут ти?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:38 Ответить
+5
IНХ.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:36 Ответить
IНХ.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:36 Ответить
Віслюк ще і електрик, бляха!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:37 Ответить
Той хто вміє грати на роялі без рук, може все. Принаймні він так думає.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:59 Ответить
То нехай йде трансформатори без рук ремонтує/замінює..
показать весь комментарий
10.10.2025 22:08 Ответить
І до чого тут ти?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:38 Ответить
Прессекретар статистичної агенції навів останні цифри щодо масованого обстрілу цієї ночі. За суміцниством цей прессекретар грає роль Президента і виконує обов'язки ширми для дєрьмака.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:39 Ответить
а ти то яким боком до цього?? окрім того що в долі прі розкраданні грошей на укриття
показать весь комментарий
10.10.2025 21:40 Ответить
СтаршОй він. Від рубильника. Міністр енергетики мабудь забила на свою роботу, ось Вава і затикає всі дірки, як чергова затичка.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:43 Ответить
зеля невтомно рятує українців віх халеп, які стались через його темперамент, жагу влади і повну некомпетентність.
хто врятує нас від зелі ? хочеться пожити нормально
показать весь комментарий
10.10.2025 21:47 Ответить
Чоловік-пароход і оркестр і все все все
показать весь комментарий
10.10.2025 21:47 Ответить
"Відповідь на це може бути тільки одна, і це - більше сили"

якщо Оманська Гнида ще буде так тужитись - геморой в нього через очі полізе
показать весь комментарий
10.10.2025 21:48 Ответить
"Відновлено електропостачання для понад 725 тис. сімей" - сказав Найвеличніший знявши каску і витерши піт з чола.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:55 Ответить
зельона бджілка наша )))
показать весь комментарий
10.10.2025 21:57 Ответить
Твій наступний гундос має бути під відеоряд роздовбаної маскви.
До того часу - пішов на путіна!
показать весь комментарий
10.10.2025 22:00 Ответить
Цікаво, яким чином порахували і вийшли саме на цю цифг?
показать весь комментарий
10.10.2025 22:05 Ответить
Енергосистему доб'ють, тут без варіантів. Запасайтеся генераторами. Сам завтра поїду підбирати.
Ну, і, зберігаємо спокій і чистимо кулемет.
показать весь комментарий
10.10.2025 22:05 Ответить
Як Вираніше без нього обходились, з початку повномасштабного. Подбайте ще про запаси води, сірники/запальнички, консерви, сіль, цукор, чай, каву, борошно, макарони. Лампи з аккумуляторами..
показать весь комментарий
10.10.2025 22:14 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 22:08 Ответить
 
 