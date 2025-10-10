Восстановлено электроснабжение для более 725 тыс. семей, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1325-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь день продолжается восстановление после российского удара. Много работы. Сейчас уже возобновили поставки электричества для более чем 725 тысяч семей. Киев, Киевщина, Днепровщина, Кировоградская область, Черкассы, Чернигов. Остается непростой ситуация на Сумщине, также Харьковщина, Херсонщина, Донецкая область - из-за ситуации с безопасностью ремонты затруднены. В течение дня были новые атаки дронов, обстрелы, были новые воздушные тревоги. Еще продолжается работа и в столице. Где это нужно, энергетики ввели графики по электричеству.

Киев и Кировоградская область - в течение дня работали, чтобы восстановить поставки воды. В Киеве почти восстановлено, на Кировоградщине продолжается запуск насосов и наполнение сети. Задача для всех наших областей - подготовить достаточное резервное питание для водоканалов. В части громад это уже реализовано. И должно быть и там, где сейчас мы видим соответствующую проблематику.

Из-за сегодняшнего удара есть пострадавшие, в частности в Киеве и в областях. На объектах энергетики. Всем оказывается помощь. На Запорожье россияне, к сожалению, убили ребенка - семь лет было мальчику. Мои соболезнования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метеоусловия затрудняют сбивание вражеских целей на 20-30%, - Зеленский

Путин очевидно пользуется моментом, когда мир сейчас почти все внимание уделяет возможности установить мир на Ближнем Востоке. Большинство государств мира, все ключевые лидеры сосредоточили внимание на том, что происходит именно там. И это действительно хороший шанс достичь настоящего мира после стольких жертв в том регионе. И это новый рекорд российской подлости - именно в такой момент усиливать террористические удары, бить именно по жизни наших людей. Только в ночь на сегодня было почти 500 дронов несколькими волнами, и около 200 из них - это "шахеды", также 32 ракеты, и значительная часть - баллистические.

Ответ на это может быть только один, и это - больше силы, больше ПВО, чтобы защитить нашу критическую инфраструктуру, и больше давления на Россию, чтобы они реально отвечали за все, что делают. Должно быть усиление санкций, и говорим об этом с партнерами. И должно быть полное использование российских активов, чтобы усилить нашу защиту, наше восстановление".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ