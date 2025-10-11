Внаслідок аварії на обладнанні відключено від електропостачання будинок у ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці

Внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці на Київщині, сталося відключення електропостачання в одному з будинків.

"Об’єкт досі не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Уповноважені особи поспілкувалися з жителями, роз’яснили ситуацію.

Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання.

Питання знаходиться на контролі Бучанської районної державної адміністрації.

У соцмережах повідомляли, що мешканці перекрили автомобільну дорогу через ситуацію, що склалася.

