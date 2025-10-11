УКР
Внаслідок аварії на обладнанні відключено від електропостачання будинок у ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці

Внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці на Київщині, сталося відключення електропостачання в одному з будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Об’єкт досі не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Уповноважені особи поспілкувалися з жителями, роз’яснили ситуацію.

Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання.

Питання знаходиться на контролі Бучанської районної державної адміністрації.

У соцмережах повідомляли, що мешканці перекрили автомобільну дорогу через ситуацію, що склалася.

+2
Головне, щоб гроші забрати і покупців квартир у ЖК!!
Будувалося, ж усьо ж па чесному і законно??
11.10.2025 12:37 Відповісти
+2
новина міжнародного значення...
11.10.2025 13:25 Відповісти
+2
міжгалактичного ...
між "Європейка" і Софіївською Борщагівкою....
11.10.2025 13:31 Відповісти
"Сталінка", "Хрущовка", "європейка"...
"Е" - еволюція.
11.10.2025 12:25 Відповісти
11.10.2025 12:37 Відповісти
самі дали..
ще й просили, щоб взяли..
11.10.2025 13:29 Відповісти
Якого *уя дорогу іншим перекривати!? Дикарі якісь 🤮
Хто вам винен? Це ваші проблеми. Треба було думати що купуєте, а не вестись на найдешевші ціни в області…
11.10.2025 12:55 Відповісти
Не здивуюся, якщо будинок ще не підключений і до газопостачання!!!
11.10.2025 13:08 Відповісти
як той будинок підключили,
якщо він не на балансі..?
11.10.2025 13:12 Відповісти
"рубильник" із положення "вимк" поставили в положення "вкл"
11.10.2025 13:25 Відповісти
так рубильник також не на балансі...
11.10.2025 13:27 Відповісти
власник будинку просто не надав всі документи до договору про підключення або цих документів ще немає (в природі)
Всі хто поселявся в новий будинок із таким явищем стикались постійно....
11.10.2025 13:29 Відповісти
тобто підключення було не легальним..
11.10.2025 13:33 Відповісти
можливо!!!
А можливо власник терміново "довіз" документи (знаючи про блокування автодороги) або трохи "намазав масла на хліб" або пообіцяв якісь інші гарантії і зміг переконати....
11.10.2025 13:38 Відповісти
11.10.2025 13:25 Відповісти
11.10.2025 13:31 Відповісти
а в конченной заспе когда нибудь что-то отключается? дроны летают? осколки? не? а почему?
11.10.2025 13:43 Відповісти
 
 