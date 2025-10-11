Внаслідок аварії на обладнанні відключено від електропостачання будинок у ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці
Внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці на Київщині, сталося відключення електропостачання в одному з будинків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Об’єкт досі не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію", - йдеться у повідомленні.
Уповноважені особи поспілкувалися з жителями, роз’яснили ситуацію.
Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання.
Питання знаходиться на контролі Бучанської районної державної адміністрації.
У соцмережах повідомляли, що мешканці перекрили автомобільну дорогу через ситуацію, що склалася.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Е" - еволюція.
Будувалося, ж усьо ж па чесному і законно??
ще й просили, щоб взяли..
Хто вам винен? Це ваші проблеми. Треба було думати що купуєте, а не вестись на найдешевші ціни в області…
якщо він не на балансі..?
Всі хто поселявся в новий будинок із таким явищем стикались постійно....
А можливо власник терміново "довіз" документи (знаючи про блокування автодороги) або трохи "намазав масла на хліб" або пообіцяв якісь інші гарантії і зміг переконати....
між "Європейка" і Софіївською Борщагівкою....