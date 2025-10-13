Зеленский после Ставки: Украина сформирует дополнительные вертолетные группы для борьбы с дронами РФ

В понедельник, 13 октября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по защите и восстановлению энергетики и ряда военных вопросов.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку. Вопрос номер один - защита и восстановление энергетики. Были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, - часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины.

Самая сложная ситуация в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией - там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно", - отметил он.

Но несмотря на все угрозы и в таких наших громадах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей, отметил президент.

Отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области, где, по словам Зеленского, "много ошибок местных руководителей".

Также были доклады по Киеву и области, по Днепровской области. Неизменное внимание - Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области: "По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные - необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения".

"Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы. Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями - производителями дронов-перехватчиков - нужны максимальные объемы производства", - заявил президент.

Также министр обороны Украины Денис Шмыгаль доложил о подготовке нового "Рамштайна" -- встреча уже 15 октября. Приоритеты - это ПВО, и есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка, рассказал Зеленский.

"Работаем с партнерами и в рамках программ PURL и SAFE. И если PURL уже стала эффективной, то европейскую программу Security Action for Europe еще надо наполнить реально актуальным содержанием. В частности, нужны такие элементы национального участия европейских стран в SAFE, которые будут сдерживать Россию уже сейчас.

Именно прекращением этой войны России против Украины и надежным обеспечением нашей безопасности можно сделать безопасность всей Европы достаточно прочной", - добавил он

