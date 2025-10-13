Зеленский после Ставки: Украина сформирует дополнительные вертолетные группы для борьбы с дронами РФ
В понедельник, 13 октября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по защите и восстановлению энергетики и ряда военных вопросов.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня Ставку. Вопрос номер один - защита и восстановление энергетики. Были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, - часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины.
Самая сложная ситуация в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией - там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно", - отметил он.
Но несмотря на все угрозы и в таких наших громадах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей, отметил президент.
Отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области, где, по словам Зеленского, "много ошибок местных руководителей".
Также были доклады по Киеву и области, по Днепровской области. Неизменное внимание - Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области: "По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные - необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения".
"Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы. Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями - производителями дронов-перехватчиков - нужны максимальные объемы производства", - заявил президент.
Также министр обороны Украины Денис Шмыгаль доложил о подготовке нового "Рамштайна" -- встреча уже 15 октября. Приоритеты - это ПВО, и есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка, рассказал Зеленский.
"Работаем с партнерами и в рамках программ PURL и SAFE. И если PURL уже стала эффективной, то европейскую программу Security Action for Europe еще надо наполнить реально актуальным содержанием. В частности, нужны такие элементы национального участия европейских стран в SAFE, которые будут сдерживать Россию уже сейчас.
Именно прекращением этой войны России против Украины и надежным обеспечением нашей безопасности можно сделать безопасность всей Европы достаточно прочной", - добавил он
До речі "стратег" якось так пишеться.
Слава! Слава! Слава!
.
Простенька задача:
Скільки потрібно гелікоптерів з екіпажами, щоб прикрити загальну лінію фронту, котора за даними Генерального штабу ЗСУ становить понад 3000 км, тоді як лінія активних бойових дій - майже 970 км. Ці показники можуть відрізнятися залежно від джерела, оскільки різні посадовці та видання вказували різні цифри на різних етапах війни?
фламінги прокинуться і також почнуть кудахкати про себе красивих
.
менш ніж на мільйон додаткових гелікоптерів, мова не може і йти!
по три гелікоптер за годину!!!
тим більше, що гелікоптери не потребують професійних пілотів, якісного зберігання та обслуговування, і взагалі не потребують палива!!!
.
https://www.facebook.com/*****/posts/pfbid0bdur8xDhkSfkr6feK5DKopbFjjpgoVXZ12ny13g4TnVAc7eXavQsDwMChUfE4a1Tl?__cft__[0]=AZWvzMqDIsW9NLXsY6q5BFtCr-sEJi8AhySoBpTrMJm0Q9fM0oSI4F1Iwm7-h_pzyJQKfQrgDlUoA4iWGV2r4vOn6ru9qWT58GQWCrLul2iljc2gSN-oP97W1LKdTDN8T8kgSlIWdWfYS9BSkQQyllWWbAGkP4jf7DqDq0dsZqmasJ-06Y8FN2N8_ikaV5-jtQg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 ч. ·
Із задоволенням подивився перший випуск нового ток-шоу на телеканалі «Ми-Україна», яке називається «Плюси мінуси».
Ведучий, Володимир Золкін, намагається більше години копіювати свого тьозку з росії Владіміра Салавйова, і у нього непогано виходить.
Тема випуску - цензура.
Уважаємі експєрди в студії рішуче і одноголосно за цензуру під час війни.
Це ток-шоу має подивитись кожен українець. Бажано запастись попкорном: в усіх провалах на фронті звинуватили Бутусова. Туда його! Він неправильно спланував, а потім взяв і ******* літній контрнаступ! ********* ворогу звідки готовілось нападєніє!
Мені сподобалось абсолютно все: музика, подання інформації вставками, наче це хіт-парад на М1, а не політична передача нового інформаційного мегалідора *************.
Єдине, що мене засмутило - відсутність згадки мого прізвища в блоці про «російське іпсо».
Чудова історія, жалко шо в ній не знайшлося місця для Гнезділова. Схєралі, шановні редактори? Для чого я висю на Миротворці? Для галочки? Мене таке не устраює. Я вам шутка, штолі?
З нетерпінням чекатиму наступних випусків, щоб розуміти, які наступні законодавчі ініціативи будуть внесені в парламент моїми іконами законотворення від СН: Георгієм Мазурашу та Федіром Веніславським.
Прошу Вас, громадяни, не виступайте за скорочення бюджету телемарафону. Золкін перестане кушать і похудіє. Та і дивитись нам не буде шо.