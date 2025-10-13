РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8396 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Заседания Ставки Индустрия дронов
743 14

Зеленский после Ставки: Украина сформирует дополнительные вертолетные группы для борьбы с дронами РФ

Президент Украины Владимир Зеленский

В понедельник, 13 октября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по защите и восстановлению энергетики и ряда военных вопросов.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку. Вопрос номер один - защита и восстановление энергетики. Были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, - часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины.

Самая сложная ситуация в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией - там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп могут встретиться в Вашингтоне 17 октября, - FT

Но несмотря на все угрозы и в таких наших громадах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей, отметил президент.

Отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области, где, по словам Зеленского, "много ошибок местных руководителей".

Также были доклады по Киеву и области, по Днепровской области. Неизменное внимание - Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области: "По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные - необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения".

Читайте также: Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру, есть отключения света в 8 областях, - Минэнерго

"Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы. Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями - производителями дронов-перехватчиков - нужны максимальные объемы производства", - заявил президент.

Также министр обороны Украины Денис Шмыгаль доложил о подготовке нового "Рамштайна" -- встреча уже 15 октября. Приоритеты - это ПВО, и есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка, рассказал Зеленский.

"Работаем с партнерами и в рамках программ PURL и SAFE. И если PURL уже стала эффективной, то европейскую программу Security Action for Europe еще надо наполнить реально актуальным содержанием. В частности, нужны такие элементы национального участия европейских стран в SAFE, которые будут сдерживать Россию уже сейчас.

Именно прекращением этой войны России против Украины и надежным обеспечением нашей безопасности можно сделать безопасность всей Европы достаточно прочной", - добавил он

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о результативности дронов-перехватчиков: 68% успешного уничтожения, эффективность будет расти

Автор: 

Зеленский Владимир (22236) энергетика (2682) дроны (5077) Ставка (161)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А що заважало використовувати ці вертольоти раніше? Ну все одно ж їх майже перестали використовувати на передку через сильну ППО...
показать весь комментарий
13.10.2025 18:31 Ответить
+3
А коли почнуть використовувати " Тризуб" який так рекламували? І взагалі,коли ми почуємо що в Україні вже щось є,а не щось буде?
показать весь комментарий
13.10.2025 18:33 Ответить
+2
Як що хочеш щоб щось було зроблено, зроби це сам.
До речі "стратег" якось так пишеться.
показать весь комментарий
13.10.2025 18:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Передайте потужному страрєгу, що краща боротьба з дронами - це роз'їбати заводи які їх виробляють.
показать весь комментарий
13.10.2025 18:28 Ответить
Як що хочеш щоб щось було зроблено, зроби це сам.
До речі "стратег" якось так пишеться.
показать весь комментарий
13.10.2025 18:30 Ответить
як важко працює наш президент Зєлєнський !
Слава! Слава! Слава!

.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:05 Ответить
А що заважало використовувати ці вертольоти раніше? Ну все одно ж їх майже перестали використовувати на передку через сильну ППО...
показать весь комментарий
13.10.2025 18:31 Ответить
А коли почнуть використовувати " Тризуб" який так рекламували? І взагалі,коли ми почуємо що в Україні вже щось є,а не щось буде?
показать весь комментарий
13.10.2025 18:33 Ответить
Справа за малим - десь знайти гелікоптери в потрібній кількості і пілотів.
Простенька задача:
Скільки потрібно гелікоптерів з екіпажами, щоб прикрити загальну лінію фронту, котора за даними Генерального штабу ЗСУ становить понад 3000 км, тоді як лінія активних бойових дій - майже 970 км. Ці показники можуть відрізнятися залежно від джерела, оскільки різні посадовці та видання вказували різні цифри на різних етапах війни?
показать весь комментарий
13.10.2025 18:36 Ответить
А дрони перехоплювачі ?
показать весь комментарий
13.10.2025 18:39 Ответить
тсссс !

фламінги прокинуться і також почнуть кудахкати про себе красивих

.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:08 Ответить
нєнє!
менш ніж на мільйон додаткових гелікоптерів, мова не може і йти!
по три гелікоптер за годину!!!
тим більше, що гелікоптери не потребують професійних пілотів, якісного зберігання та обслуговування, і взагалі не потребують палива!!!
показать весь комментарий
13.10.2025 18:46 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2025 18:46 Ответить
Премію миру одразу всім трьом !

.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:09 Ответить
Знов за рибу гроші: орки будуть отримувати задоволення, запускаючи тисячу шахедів щодоби, а цей буде мужньо відбиватися: гвинтокрилами, петріотами, фальконами, дронами-перехоплювачамт та мобильними вогневими групами. Але в обороні війну не виграти! Тут коментатори питають один іншого: "а що зробив ти?!". Панове, але ж питання лише в тому, що істота, про яку йдеться в дописі, має приділяти більше уваги наступальним засобам, а не оборонним.
показать весь комментарий
13.10.2025 18:51 Ответить
байден не дозволяє!!!!
показать весь комментарий
13.10.2025 19:01 Ответить
https://www.facebook.com/*****?__cft__[0]=AZWvzMqDIsW9NLXsY6q5BFtCr-sEJi8AhySoBpTrMJm0Q9fM0oSI4F1Iwm7-h_pzyJQKfQrgDlUoA4iWGV2r4vOn6ru9qWT58GQWCrLul2iljc2gSN-oP97W1LKdTDN8T8kgSlIWdWfYS9BSkQQyllWWbAGkP4jf7DqDq0dsZqmasJ-06Y8FN2N8_ikaV5-jtQg&__tn__=-UC%2CP-y-R Сергій Гнезділов

https://www.facebook.com/*****/posts/pfbid0bdur8xDhkSfkr6feK5DKopbFjjpgoVXZ12ny13g4TnVAc7eXavQsDwMChUfE4a1Tl?__cft__[0]=AZWvzMqDIsW9NLXsY6q5BFtCr-sEJi8AhySoBpTrMJm0Q9fM0oSI4F1Iwm7-h_pzyJQKfQrgDlUoA4iWGV2r4vOn6ru9qWT58GQWCrLul2iljc2gSN-oP97W1LKdTDN8T8kgSlIWdWfYS9BSkQQyllWWbAGkP4jf7DqDq0dsZqmasJ-06Y8FN2N8_ikaV5-jtQg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 ч. ·

Із задоволенням подивився перший випуск нового ток-шоу на телеканалі «Ми-Україна», яке називається «Плюси мінуси».

Ведучий, Володимир Золкін, намагається більше години копіювати свого тьозку з росії Владіміра Салавйова, і у нього непогано виходить.

Тема випуску - цензура.

Уважаємі експєрди в студії рішуче і одноголосно за цензуру під час війни.

Це ток-шоу має подивитись кожен українець. Бажано запастись попкорном: в усіх провалах на фронті звинуватили Бутусова. Туда його! Він неправильно спланував, а потім взяв і ******* літній контрнаступ! ********* ворогу звідки готовілось нападєніє!

Мені сподобалось абсолютно все: музика, подання інформації вставками, наче це хіт-парад на М1, а не політична передача нового інформаційного мегалідора *************.

Єдине, що мене засмутило - відсутність згадки мого прізвища в блоці про «російське іпсо».

Чудова історія, жалко шо в ній не знайшлося місця для Гнезділова. Схєралі, шановні редактори? Для чого я висю на Миротворці? Для галочки? Мене таке не устраює. Я вам шутка, штолі?

З нетерпінням чекатиму наступних випусків, щоб розуміти, які наступні законодавчі ініціативи будуть внесені в парламент моїми іконами законотворення від СН: Георгієм Мазурашу та Федіром Веніславським.

Прошу Вас, громадяни, не виступайте за скорочення бюджету телемарафону. Золкін перестане кушать і похудіє. Та і дивитись нам не буде шо.
показать весь комментарий
13.10.2025 19:09 Ответить
 
 