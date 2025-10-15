Шмыгаль встретился с Кубилюсом и Кос: Украина готова координировать "Стену дронов" вместе с партнерами и интегрировать собственные инновации. ФОТОрепортаж

Индустрия дронов

Министр обороны Денис Шмыгаль в Брюсселе провел встречу с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, основной темой разговора было финансирование украинского сектора обороны. Украина рассчитывает на совместную работу для привлечения нашей страны к инициативе SAFE, направленной на поддержку развития европейской оборонной промышленности.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Во время встречи отдельное внимание было уделено вопросам использования замороженных российских активов для поддержки Украины. В частности, стороны обсудили перспективу начала репарационного кредита для Украины, над которым сейчас работает ЕС и который должен стать продолжением действующей макрофинансовой помощи ЕС (ERA Loans). Отмечается, что активы агрессора должны быть направлены на усиление обороноспособности Украины и укрепление безопасности наших союзников.

Также подробно рассмотрели европейскую инициативу "Стена дронов".

Также читайте: Зеленский после Ставки: Украина сформирует дополнительные вертолетные группы для борьбы с дронами РФ

"Продолжается работа над дорожной картой этого масштабного проекта по созданию оборонной экосистемы, важной составляющей которой станет Украина. Имея уникальный боевой опыт и развитые технологические решения, Украина готова координировать реализацию "Стены дронов" вместе с партнерами и интегрировать собственные проверенные инновации", - отметил Шмыгаль.





Он также отметил, что евроинтеграция является ключевой гарантией безопасности Украины.

"Поблагодарил за постоянную поддержку на нашем европейском пути, конструктивный диалог и партнерство", - добавил министр.

Также читайте: Зеленский: ЕС должен присоединиться к "Стене дронов", потому что угроза беспилотников РФ касается не только Украины