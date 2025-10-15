Шмыгаль встретился с Кубилюсом и Кос: Украина готова координировать "Стену дронов" вместе с партнерами и интегрировать собственные инновации. ФОТОрепортаж
Индустрия дронов
Министр обороны Денис Шмыгаль в Брюсселе провел встречу с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, основной темой разговора было финансирование украинского сектора обороны. Украина рассчитывает на совместную работу для привлечения нашей страны к инициативе SAFE, направленной на поддержку развития европейской оборонной промышленности.
Во время встречи отдельное внимание было уделено вопросам использования замороженных российских активов для поддержки Украины. В частности, стороны обсудили перспективу начала репарационного кредита для Украины, над которым сейчас работает ЕС и который должен стать продолжением действующей макрофинансовой помощи ЕС (ERA Loans). Отмечается, что активы агрессора должны быть направлены на усиление обороноспособности Украины и укрепление безопасности наших союзников.
Также подробно рассмотрели европейскую инициативу "Стена дронов".
"Продолжается работа над дорожной картой этого масштабного проекта по созданию оборонной экосистемы, важной составляющей которой станет Украина. Имея уникальный боевой опыт и развитые технологические решения, Украина готова координировать реализацию "Стены дронов" вместе с партнерами и интегрировать собственные проверенные инновации", - отметил Шмыгаль.
Он также отметил, что евроинтеграция является ключевой гарантией безопасности Украины.
"Поблагодарил за постоянную поддержку на нашем европейском пути, конструктивный диалог и партнерство", - добавил министр.
Цікаво, це які ж?