ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за нарушение прав человека после войны 2008 года

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна компенсировать Грузии более 253 млн евро за систематические нарушения прав человека после войны 2008 года. Компенсации получат более 29 тысяч пострадавших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Решение по делу "Грузия против России (IV)" суд принял в апреле 2024 года, а 14 октября уточнил размер компенсаций.

ЕСПЧ напомнил, что установил систематический характер нарушений Европейской конвенции по правам человека со стороны России. Среди них - чрезмерное применение силы, пытки и жестокое обращение, незаконные задержания, ограничение свободы передвижения и доступа к домам, земле и семьям, а также запрет на обучение на грузинском языке.

Читайте: ЕСПЧ присудил Насирову 9,7 тыс. евро компенсации за ненадлежащее медицинское обслуживание

Кому и как должна выплатить РФ

Компенсации присуждены более 29 тысячам пострадавших.

Суд отметил, что правительство Грузии должно в течение 18 месяцев после получения выплат от России создать эффективный механизм распределения компенсаций между пострадавшими.

ЕСПЧ также отметил, что Комитет министров Совета Европы продолжает осуществлять надзор за выполнением решений суда в отношении России. Согласно статье 46 (обязательная сила и исполнение постановлений), Россия по-прежнему обязана выполнять решения по событиям, которые произошли до 16 сентября 2022 года - даты, когда она перестала быть участником Европейской конвенции о защите прав человека.

Однако российские власти неоднократно заявляли, что не будут выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года.

Также читайте: Песков о решениях ЕСПЧ: Россия считает их "ничтожными" и не собирается выполнять

Как прокомментировали решение в министерстве юстиции Грузии

Решение ЕСПЧ прокомментировали в министерстве юстиции Грузии. Ведомство поздравило народ Грузии с "исторической победой", назвав решение "логическим продолжением исторических дел, выигранных Грузией против России".

Отметим, что иск был подан Грузией в ЕСПЧ 21 августа 2018 года. В нем говорилось о "массовых притеснениях грузинского населения", а также об "административной практике задержаний, нападений и убийств" на неконтролируемых центральной властью территориях и вдоль административных границ с ними. Речь шла, в частности, о гибели Арчила Татунашвили, Гиги Видхозория и Давида Башарули.

Также читайте: Количество жалоб в ЕСПЧ на Украину уменьшилось, больше половины касаются войны, - судья Гнатовский