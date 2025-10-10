ЕСПЧ присудил Насирову 9,7 тыс. евро компенсации за ненадлежащее медицинское обслуживание

Европейский суд по правам человека присудил экс-главе ГФС Роману Насирову 9 750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу.

Речь идет о решении по делу Monakhov and Others v. Ukraine. В нем было несколько заявителей, в том числе Насиров.

Так, в деле Насирова суд установил следующие нарушения Конвенции по правам человека:

статьи 3 - из-за ненадлежащего медицинского обслуживания во время заключения;

статьи 5 - из-за чрезмерной продолжительности предварительного заключения, отсутствия или недостаточности компенсации за незаконный арест или задержание;

статьи 13 - из-за отсутствия каких-либо эффективных средств правовой защиты во внутреннем законодательстве в отношении ненадлежащего медицинского обслуживания во время заключения.

В ЕСПЧ отметили, что по прибытии в СИЗО заявителю диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию II стадии, артериальную гипертензию II стадии и церебральный атеросклероз, которые впоследствии прогрессировали до артериальной гипертензии III стадии с риском, гипертонической болезни третьей стадии, ишемической болезни сердца и других тяжелых хронических заболеваний.

У него были частые эпизоды высокого кровяного давления и неоднократные жалобы на самочувствие в период с ноября 2022-го по ноябрь 2023 года. Однако, отметили в ЕСПЧ, он получал преимущественно симптоматическое лечение, с ограниченными диагностическими обследованиями и только двумя внешними консультациями.

ВАКС дважды выносил решение о переводе экс-главы ГФС в больницу для комплексного обследования и лечения (15 декабря 2023 года и 15 февраля 2024 года), но эти решения не были выполнены, поскольку тогда ссылались на недостаток персонала.

Насирова госпитализировали лишь на короткое время в апреле 2024 года.

"В контексте других нарушений Европейский суд отметил недостаточность оснований для предварительного заключения, а также неубедительность обоснования со стороны суда для содержания под стражей, невыполнение обязанности по проведению судебного разбирательства с должной тщательностью в течение периода заключения.

В этом решении ЕСПЧ говорится о деле экс-главы ГФС о взятке от бизнесмена Бахматюка, которое сейчас находится на судебном рассмотрении в ВАКС. Именно в этом деле ВАКС определил сначала 523,2 млн грн залога в октябре 2022 года. Но этот размер постепенно уменьшался до 55 млн грн, которые суд определил в мае 2024 года. После этого, а именно 24 мая, Насиров вышел из СИЗО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение ЕСПЧ не должно повлиять на рассмотрение дела в отношении Насирова по существу, поскольку оно касается именно содержания под стражей и недостатков медицинского обеспечения в СИЗО.

Дело экс-главы ГФС Романа Насирова

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 года сообщили экс-главе ГФС Роману Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. На момент преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали его длительное время.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн. С продлением срока содержания под стражей, размер залога для него уменьшался. В конце концов, в мае 2024 года за Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он сейчас скрывается в Австрии.

9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование.

