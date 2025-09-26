Насиров расторг договор с адвокатом перед заседанием ВАКС: Суд считает это злоупотреблением

Экс-глава ГФС Роман Насиров перед началом судебного заседания расторг договор с адвокатом и попросил отложить заседание суда.

До этого Насиров расторг договор с другим своим защитником, просил отложить заседание из-за отпуска и командировки другого адвоката, а также еще одно заседание из-за занятости этого же защитника в другом судебном заседании.

В следующем году истекает 10-летний срок для привлечения Насирова к ответственности.

Что говорит суд?

Председательствующий судья Игорь Строгий заявил, что суд ожидал такого процессуального поведения, которое не является новым.

"У нас возникли некоторые осложнения (с адвокатом. - Ред.). У нас есть разные взгляды", - ответил Насиров.

Судья отметил, что речь Насирова в судебных дебатах скопирована с речи его защитника, поэтому суду непонятно, какие возникли разногласия.

"Моя речь - это моя речь, которую я готовил. Мы не можем согласовать некоторые позиции, это адвокатская тайна. Это моя позиция защиты, она конфиденциальна. Я ее буду озвучивать, когда она будет согласована. .... Она не скопирована из речи защитников". - ответил Насиров.

Он сказал, что у него "разногласия с точки зрения точки зрения защиты".

Насиров заявил, что у него не столько необходимость отказа от защитника, сколько его замена.

"Как раз с точки зрения завершающей части выступления в дебатах мы не раз на эту тему общались, у меня осталось на 2, максимум 3 заседания выступления. У меня там есть позиции, на которые можно с разной точки зрения подойти. По этому поводу нужна точно согласованная позиция с защитником, а не...", - сказал он.

Судья Игорь Строгий напомнил, что в августе Насиров говорил, что без Дорошенко (адвоката. - Ред.) не может выступать. С августа по сентябрь у Насирова была возможность проконсультироваться с защитником и согласовать спорные моменты.

Суд отметил, что новому адвокату нужно ознакомиться с материалами, на что уйдет много времени.

"Прошу Вас предоставить мне 3 дня для поиска адвоката. Я думаю, что я справлюсь, найду адвоката и заключу договор, согласую позицию и смогу продолжить выступление в дебатах", - сказал Насиров, отметив, что не готов продолжить выступление в суде сегодня.

Судья Виктор Ногачевский отметил, что все это не похоже на совпадение, а как раз на злоупотребление.

Председательствующий судья отметил, что статья, по которой обвиняется Насиров, не является особо тяжкой, а, согласно УПК Украины, участие защитника не является обязательным. Однако Насиров настаивает на участии защитника.

Насиров заявил о готовности продолжить выступление в дебатах на следующей неделе.

Позиция стороны обвинения

Прокурор Ольга Малик напомнила, что Насиров разорвал в августе разорвал договор с адвокатом Швец в связи с тем, что она выехала из Украины. Также Насиров просил в августе отложить заседание, поскольку его адвокат Дорошенко находился в отпуске, на что суд согласился.

Сторона обвинения считает, что оснований для отложения заседания нет.

Что решил ВАКС?

Коллегия судей отказ Насирова от защитника не приняла, привлекла ему дополнительно бесплатного защитника. Заседание должно продолжиться сегодня в 12:00.

Насиров и "газовое дело" Онищенко

Напоминаем, Бывшего главу ГФС Романа Насирова обвиняют в причастности к "газовому делу" Онищенко, в котором он с пособником, по мнению обвинения, издал незаконный приказ об отсрочке рентной платы за пользование недрами. Предположительно, государство понесло около 2 млрд грн убытков.

Дело экс-нардепа Александра Онищенко начали расследовать еще в 2015 году. По версии НАБУ, Онищенко организовал схему по продаже газа ГП "Укргазвидобуток" подконтрольным компаниям на фиктивных биржах по заниженным ценам. Те же продавали газ потребителям по ценам рынка, а работала схема на разнице стоимости - таким образом организаторы зарабатывали, а государство получило убытки.

Как говорят в антикоррупционных органах, роль Насирова в этой схеме заключалась в том, что он дал своим подчиненным из органов ГФС незаконное указание рассрочить налоговые долги ООО "Фірма "Хас", ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраінвест" - все три подконтрольные Онищенко. В деле также фигурирует экс-глава департамента Государственной фискальной службы Владимир Новиков. Он предположительно был пособником Насирова в выявленных злоупотреблениях.

До начала работы ВАКС дело Насирова слушал Шевченковский райсуд Киева. В октябре 2019 года оно попало в ВАКС, где до сих пор продолжается его судебное разбирательство.

Насирову инкриминировали ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. В сентябре 2023 года его освободили от ответственности за служебный подлог, поскольку срок давности по этой статье уже истек. Пособнику Насирова, Новикову, инкриминировали ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.

