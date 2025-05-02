Справу про відмивання найбільшого в історії України хабаря передали до суду: Серед підозрюваних – тесть Насірова

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо легалізації частини хабаря, одержаного у 2015 - 2016 роках на той час головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу Олега Бахматюка.

Як відомо, підозрюваним у цій справі є тесть Насірова – власник групи компаній "Альтіс" Олександр Глімбовський, якого у пресслужбі НАБУ називають "близькою особою" ексголови ДФС та "власником групи будівельних компаній".

За даними слідства, Глімбовський сприяв Насірову в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної йому офшорної компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах.

Згодом тесть Насірова допоміг легалізувати всю суму одержаного хабаря, цю частину коштів витратили на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.

Іншу частину хабаря у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще одного офшору з Британських Віргінських Островів легалізував радник топпосадовця. За даними НАБУ, $5,5 млн він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

"Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі $5,5 млн та причетних до цього осіб", – зазначається у повідомленні.

Як забудовник Глімбовський допомагав відмити хабар Насірову

Як повідомлялося, у червні 2024 року НАБУ повідомило про підозру забудовнику Олександру Глімбовському та колишньому раднику ексголови ДФС Романа Насірова.

За даними слідства, тесть Насірова Глімбовський через зареєстровану на Британських Віргінських Островах офшорну компанію допоміг легалізувати 13 млн євро із загальної суми 21 млн євро неправомірної вигоди, яку ексголова ДФС отримав від олігарха Олега Бахматюка за позачергове відшкодування ПДВ його компаніям.

У подальшому Глімбовський нібито витратив ці кошти на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва "Метрополь". Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року НАБУ отримало рішення суду про арешт 81 об'єкта нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будівельних компаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник Насірова. Із цієї суми $5,5 млн він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні - серпні 2018 року відмив ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

ВАКС спочатку відмовився взяти під варту Глімбовського і визначив йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 млн грн. Оскільки він не вніс цю суму, його відправили під варту, але згодом суд спочатку відпустив його під домашній арешт, а потім встановив йому заставу у розмірі 45 млн грн.

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн. Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.