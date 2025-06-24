ВАКС оставил без изменений меру пресечения для Насирова: защита просила отменить залог в 40 млн грн

24 июня Высший антикоррупционный суд решил оставить без изменений меру пресечения для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют во взяточничестве и в причастности к "Газовому делу" Александра Онищенко.

Об этом сообщили в Transperency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сторона защиты просила отменить залог в размере 40 миллионов гривен и заменить его на личное обязательство. Это аргументировалось значительным размером залога и аналогичным перечнем обязанностей в другом производстве.

Однако прокурор опровергла это, напомнив о неудачной попытке Насирова мобилизоваться. Таким образом ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства защитника и оставил меру пресечения без изменений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС завтра будет избирать меру пресечения Чернышеву

Дело экс-главы ГФС Романа Насирова

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 года сообщили экс-главе ГФС Роману Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. На момент преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали его длительное время.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн.С продлением срока содержания под стражей, размер залога для него уменьшался. В конце концов, в мае 2024 года за Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он сейчас скрывается в Австрии.

9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал освобожденного из плена предателя Тараненко, который просил у оккупантов нож, чтобы резать украинцев