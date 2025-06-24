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Новости Суд над Насировым Насиров мобилизовался
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ВАКС оставил без изменений меру пресечения для Насирова: защита просила отменить залог в 40 млн грн

насіров

24 июня Высший антикоррупционный суд решил оставить без изменений меру пресечения для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют во взяточничестве и в причастности к "Газовому делу" Александра Онищенко.

Об этом сообщили в Transperency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сторона защиты просила отменить залог в размере 40 миллионов гривен и заменить его на личное обязательство. Это аргументировалось значительным размером залога и аналогичным перечнем обязанностей в другом производстве.

Однако прокурор опровергла это, напомнив о неудачной попытке Насирова мобилизоваться. Таким образом ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства защитника и оставил меру пресечения без изменений.

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Дело экс-главы ГФС Романа Насирова

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 года сообщили экс-главе ГФС Роману Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. На момент преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали его длительное время.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн.С продлением срока содержания под стражей, размер залога для него уменьшался. В конце концов, в мае 2024 года за Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он сейчас скрывается в Австрии.

9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование.

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Автор: 

Насиров Роман (767) Антикоррупционный суд (1236) мера пресечения (484)


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Три роки судять...
Чорт вже має пару років куфайки шити, а його ще досі судять...
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24.06.2025 15:28 Ответить
А как вы думали?!он же может сдать в сю шоблуЮблу!!!вот договор неофициальный так на всех КАЗНОКРАДОВ!!!СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ И Т.П.!!!ЗЕЛЕНСКОГО В ПЕРВУЮ!!!!КАМЕРУ)))))
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24.06.2025 16:46 Ответить
Имею ввиду ВИДЕО КАМЕРУ!!!!ВСЁЖЕ КОМИКС РОЖДЕНИЯ!И НОВЫЙ!СЕРИАЛЬЧИК!!!НЕ ЗНАЮ ШО ЦЕ БУЛО-МАБУТЬ НЛО!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥰
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24.06.2025 16:48 Ответить
Поки пенсію не оформить тоді і справу закриють, а його картатий плед мабуть вже зотлів
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24.06.2025 18:58 Ответить
випускайте вже, нехай пиз..ує в Монако!
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24.06.2025 16:18 Ответить
Батальйону потрібно свіже поповнення.
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24.06.2025 19:00 Ответить
Все йде до закриття справи за перевищення строку давності.
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24.06.2025 18:02 Ответить
 
 