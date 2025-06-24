ВАКС залишив без змін запобіжний захід для Насірова: захист просив скасувати заставу у 40 млн грн

24 червня Вищий антикорупційний суд вирішив залишити без змін запобіжний захід для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачують у хабарництві та у причетності до "Газової справи" Олександра Онищенка.

Про це повідомили в Transperency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сторона захисту просила скасувати заставу в розмірі 40 мільйонів гривень і замінити її на особисте зобов’язання. Це аргументувалося значним розміром застави та аналогічним переліком обов’язків в іншому провадженні.

Однак прокурорка спростувала це, нагадавши про невдалу спробу Насірова мобілізуватися. Таким чином ВАКС відмовив у задоволенні клопотання захисника і залишив запобіжний захід без змін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС завтра обиратиме запобіжний захід Чернишову

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.

9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду.

Згодом в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова, розпочате службове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував звільненого з полону зрадника Тараненка, який просив в окупантів ніж, щоб різати українців