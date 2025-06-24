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Новини Справа Чернишова
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ВАКС завтра обиратиме запобіжний захід Чернишову

Запобіжний захід Чернишову

Завтра, 25 червня, об 11.00 Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у корупції віцепрем’єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Засідання суду з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру національної єдності призначене на 11 годину 25 червня. Клопотання розглядатиме слідчий суддя Віталій Крикливий", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило віцепрем’єру Чернишову про підозру

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: Нарешті вдома: Чернишов повідомив, що повернувся в Україну

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2009) запобіжний захід (516) Чернишов Олексій (313)


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Невже є ті хто не знає рішення ВАКС. Він ще жодного ращу не щрадив матінку корупцію і її «сиріток».
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24.06.2025 15:20 Відповісти
Нічого тому Фельдманівському жирафу - Чернишову не буде.
У нього кума - Лєнка Зеленська.
А значить йому можна красти.
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24.06.2025 15:27 Відповісти
А я думаю, чому за нього Зе вписався, та виправдовував, що у нього планове відрядження,він скоро повернется, звідки була така впевненість...
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24.06.2025 15:49 Відповісти
А чому він заяву на звільнення не пише!?
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24.06.2025 15:32 Відповісти
Якщо зразу не закрили - то порішали.
Залишилось лише справу з НАБУ передати до більш слухняного органу. Який її закриє "за давністю".
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24.06.2025 15:38 Відповісти
не смішіть
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24.06.2025 15:40 Відповісти
ЗЕденок, если его начнут пытать, он может не выдержать и шо тогда?
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24.06.2025 16:27 Відповісти
А що там його папереднік, хабарник Лозинський, навколо нього завжди тиша, не інакше як відмазують
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24.06.2025 16:33 Відповісти
Зрозуміти і вибачити.
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24.06.2025 19:00 Відповісти
 
 