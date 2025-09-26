Насіров розірвав договір з адвокатом перед засіданням ВАКС: Суд вважає це зловживанням (оновлено)

Ексголова ДФС Роман Насіров перед початком судового засідання розірвав договір з адвокатом та попросив відкласти засідання суду.

До цього Насіров розірвав договір з іншим своїм захисником, просив відкласти засідання через відпустку та відрядження іншого адвоката, а також ще одне засідання через зайнятість цього ж захисника в іншому судовому засіданні.

Наступного року спливає 10-річний строк для притягнення Насірова до відповідальності.

Що каже суд?

Головуючий суддя Ігор Строгий заявив, що суд очікував на таку процесуальну поведінку, яка не є новою.

"В нас виникли деякі ускладнення (з адвокатом. - Ред.). У нас є різні погляди", - відповів Насіров.

Суддя зауважив, що промова Насірова в судових дебатах скопійована з промови його захисника, тому суду незрозуміло, які виникли розбіжності.

"Моя промова - це моя промова, яку я готував. Ми не можемо узгодити деякі позиції, це адвокатська таємниця. Це моя позиція захисту, вона конфіденційна. Я її озвучуватиму, коли її буде узгоджено. .... Вона не скопійована з промови захисників", - відповів Насіров.

Він сказав, що у нього "розбіжності з точки зору погляду захисту".

Насіров заявив, що у нього не стільки необхідність відмови від захисника, скільки його заміна.

"Якраз з точки зору завершальної частини виступу в дебатах ми не раз на цю тему спілкувалися, у мене залишилося на 2, максимум 3 засідання виступу. У мене там є позиції, на які можна з різного погляду підійти. З цього приводу потрібна точно узгоджена позиція із захисником, а не...", - пояснив він.

Суддя Ігор Строгий нагадав, що у серпні Насіров казав, що без Дорошенка (адвоката. - Ред.) не може виступати. Із серпня по вересень у Насірова була можливість проконсультуватися із захисником та узгодити спірні моменти.

Суд зауважив, що новому адвокату потрібно ознайомитися з матеріалами, на що піде багато часу.

"Прошу Вас надати мені 3 дні для пошуку адвоката. Я думаю, що я справлюсь, знайду адвоката та заключу договір, узгоджу позицію та зможу продовжити виступ в дебатах", - сказав Насіров, зазначивши, що не готовий продовжити виступ в суді сьогодні.

Суддя Віктор Ногачевський зауважив, що все це не схоже на збіг, а якраз на зловживання.

Головуючий суддя зауважив, що стаття, за якою обвинувачується Насіров, не є особливо тяжкою, а згідно з КПК України участь захисника не є обов'язковою. Проте Насіров наполягає на участі захисника.

Насіров заявив про готовність продовжити виступ в дебатах наступного тижня.

Позиція сторони обвинувачення

Прокурор Ольга Малик нагадала, що Насіров розірвав у серпні розірвав договір з адвокаткою Швець у зв'язку з тим, що вона виїхала з України. Також Насіров просив у серпні відкласти засідання, оскільки його адвокат Дорошенко перебував у відпустці, на що суд погодився.

Сторона обвинувачення вважає, що підстав для відкладення засідання немає.

Що вирішив ВАКС?

Колегія суддів відмову Насірова від захисника не прийняла, залучила йому додатково безоплатного захисника. Засідання має продовжитися сьогодні о 12:00.

Згодом після залучення безоплатного захисника та продовження засідання Насіров подав клопотання про відкладення та надання йому можливості самому обрати захисника.

Так, суд відклав розгляд на 29 вересня.

Насіров і "газова справа" Онищенка

Нагадуємо, Колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до "газової справи" Онищенка, в котрій він із пособником, на думку обвинувачення, видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати за користування надрами. Імовірно, держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.

Справу екснардепа Олександра Онищенка почали розслідувати ще в 2015 році. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП "Укргазвидобування" підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості — таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.

Як кажуть в антикорупційних органах, роль Насірова в цій схемі полягала в тому, що він дав своїм підлеглим з органів ДФС незаконну вказівку розтермінувати податкові борги ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Надра Геоцентр" та ТОВ "Карпатнадраінвест" — всі три підконтрольні Онищенку. У справі також фігурує ексголова департаменту Державної фіскальної служби Володимир Новіков. Він імовірно був пособником Насірова у виявлених зловживаннях.

До початку роботи ВАКС справу Насірова слухав Шевченківський райсуд Києва. У жовтні 2019 року вона потрапила до ВАКС, де досі триває її судовий розгляд.

Насірову інкримінували ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України. У вересні 2023 року його звільнили від відповідальності за службове підроблення, оскільки строк давності за цією статтею вже закінчився. Пособнику Насірова, Новікову, інкримінували ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 364 КК України.

