ЄСПЛ присудив Насірову 9,7 тис. євро компенсації через неналежне медичне обслуговування

Європейський суд з прав людини присудив ексголові ДФС Роману Насірову 9 750 євро компенсації за порушення Конвенції у його справі.

Йдеться про рішення у справі Monakhov and Others v. Ukraine. У ній було декілька заявників, зокрема Насіров.

Так, у справі Насірова суд встановив такі порушення Конвенції з прав людини:

статті 3 - через неналежне медичне обслуговування під час ув'язнення;

статті 5 - через надмірну тривалість попереднього ув’язнення, відсутність або недостатність компенсації за незаконний арешт або затримання;

статті 13 - через відсутність будь-яких ефективних засобів правового захисту у внутрішньому законодавстві щодо неналежного медичного обслуговування під час ув’язнення.

У ЄСПЛ відзначили, що після прибуття до СІЗО заявнику діагностували дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії, артеріальну гіпертензію ІІ стадії та церебральний атеросклероз, які згодом прогресували до артеріальної гіпертензії ІІІ стадії з ризиком, гіпертонічної хвороби третьої стадії, ішемічної хвороби серця та інших тяжких хронічних захворювань.

У нього були часті епізоди високого кров'яного тиску та неодноразові скарги на самопочуття в період з листопада 2022-го по листопад 2023 року. Проте, зазначили в ЄСПЛ, він отримував переважно симптоматичне лікування, з обмеженими діагностичними обстеженнями та лише двома зовнішніми консультаціями.

ВАКС двічі виносив рішення про переведення ексголови ДФС до лікарні для комплексного обстеження та лікування (15 грудня 2023 року та 15 лютого 2024 року), але ці рішення не були виконані, оскільки тоді посилалися на нестачу персоналу.

Насірова госпіталізували лише на короткий час у квітні 2024 року.

"В контексті інших порушень Європейський суд відзначив недостатність підстав для попереднього ув’язнення, а також непереконливість обґрунтування з боку суду для тримання під вартою, невиконання обов’язку щодо проведення судового розгляду з належною ретельністю протягом періоду ув’язнення.

У цьому рішенні ЄСПЛ ідеться про справу ексголови ДФС про хабар від бізнесмена Бахматюка, яка зараз перебуває на судовому розгляді у ВАКС. Саме в цій справі ВАКС визначив спершу 523,2 млн грн застави у жовтні 2022 року. Але цей розмір поступово зменшувався до 55 млн грн, які суд визначив у травні 2024 року. Після цього, а саме 24 травня, Насіров вийшов з СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення ЄСПЛ не має вплинути на розгляд справи щодо Насірова по суті, оскільки воно стосується саме тримання під вартою та недоліків медичного забезпечення у СІЗО.

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.

9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду.

Згодом в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова, розпочате службове розслідування.

