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суд (24820) Европейский суд по правам человека (809)

Количество жалоб в ЕСПЧ на Украину уменьшилось, более половины касаются войны, - судья Игнатовский

Скільки справ проти України розглядає ЄСПЛ?

В Европейском суде по правам человека уменьшилось количество жалоб против Украины, которые находятся на рассмотрении.

Об этом заявил судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ был большой спад с количеством жалоб в ЕСПЧ, которые украинцы подают против собственной страны. В то же время сейчас этот поток восстановился на около 80%.

"Ну, если посмотреть, сколько территорий государства оккупировано, то так где-то более-менее получается. Так что, в принципе, уровень сравнимый, скажем так", - пояснил судья.

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Однако, сказал Гнатовский, уменьшилось общее количество жалоб, находящихся в ЕСПЧ на рассмотрении. Сегодня же, это около 7,8 тысячи, тогда как два года назад было 10,5 тысяч. Более 50% касаются собственно войны и того, что с ней связано. При этом речь идет не только о событиях 2022-го, но и с 2014-го.

"Многие дела были, то что называется, поставлены на паузу в ожидании решений Большой Палаты ЕСПЧ. Как мы уже говорили, прецеденты должны быть соответствующие", - добавил он.

Другие жалобы против Украины связаны с тем, что есть нерешенные проблемы функционирования правовой системы, на которые люди и жалуются.

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Це не "нерозв'язані проблеми функціонування правової системи". Це її відсутність від слова зовсім
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23.09.2024 09:25 Ответить
А що там з пезпідставним триманням під вартою Червінського?
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23.09.2024 09:59 Ответить
а може поток за,яв впав в зв,язку з тим що у нас концтабір а не країна??
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23.09.2024 11:36 Ответить
 
 