Кількість скарг до ЄСПЛ на Україну зменшилася, більше половини стосуються війни, - суддя Гнатовський

У Європейському суді з прав людини зменшилася кількість скарг проти України, які перебувають на розгляді.

Про це заявив суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він відзначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ був великий спад із кількістю скарг до ЄСПЛ, які українці подають проти власної країни. Водночас зараз цей потік відновився на близько 80%.

"Ну, якщо подивитися, скільки територій держави окуповано, то так десь більш-менше виходить. Так що, в принципі, рівень порівнюваний, скажімо так", - пояснив суддя.

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Проте, сказав Гнатовський, зменшилась загальна кількість скарг, які перебувають у ЄСПЛ на розгляді. Сьогодні ж, це близько 7,8 тисячі, тоді як два роки тому було 10,5 тисяч. Більше 50% стосуються власне війни й того, що з нею пов'язано. Водночас мова йде не лише про події 2022-го, але й з 2014-го.

"Багато справ було, те що називається, поставлено на паузу в очікуванні рішень Великої Палати ЄСПЛ. Як ми вже говорили, прецеденти мають бути відповідні", - додав він.

Інші скарги проти України пов'язані із тим, що є нерозв'язані проблеми функціонування правової системи, на які люди й скаржаться.

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